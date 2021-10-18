РУС
В "красном" Запорожье проверяют ТРЦ и магазины: за выходные составили 191 протокол о нарушениях карантина, сегодня 10% учреждений не открылись

С 18 октября в Запорожье начали действовать дополнительные ограничения, которые предусмотрены красной зоной эпидопасности. Учреждениям разрешено работать в случае, когда все посетители и работники полностью вакцинированы против коронавируса.

Об этом во время проверки одного из крупнейших ТРЦ города сказал начальник отдела безопасности среды жизнедеятельности Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области Олег Колеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сотрудники всех торговых точек, которые есть в ТРЦ, должны иметь: первое - справку о прохождении вакцинации в любом виде (бумажном, электронном) или наличие ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов тому назад, или справку о том, что человек переболел коронавирусом. Кроме того, персонал должен требовать от посетителей те же документы и только тогда они могут работать", - сказал Колеров.

Около 10% магазинов в ТРЦ сегодня не работали, еще несколько сотрудников имели только одну прививку из двух необходимых, поэтому они были отправлены на ПЦР-тестирование.

Как отметили в Госпродпотребслужбе, на выходных 112 мобильных групп проверяли соблюдение карантинных требований на 756 объектах. В ходе проверок специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали следующие нарушения: несоблюдение "масочного режима" и социальной дистанции посетителями, отсутствие маркировки по соблюдению социальной дистанции; отсутствие данных о проведении температурного скрининга работников; не организованы места для обработки рук антисептиком в соответствии с требованиями; не организован централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в отдельные контейнеры (урны) с крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами с последующей утилизацией и др.

Был составлен 191 протокол об административных правонарушениях.

Кроме того, в Запорожье общественный транспорт будет перевозить пассажиров только по количеству сидячих мест и в средствах индивидуальной защиты. Перевозки льготных категорий пассажиров разрешены только по времени: с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 00:00 18 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Запорожье (2739) карантин (16729) трц (59) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Учреждениям разрешено работать в случае, когда все посетители и работники полностью вакцинированы против коронавируса.
18.10.2021 19:02 Ответить
Не вакцинированные менты проверяют сертификаты о вакцинации...
Шапито...с зеленым ослом на дроти...😀
18.10.2021 18:57 Ответить
Все правильно. Не хочешь вакцинироваться- сиди дома в подвале. Даже в Епицентре заставили продавцов вакцинироваться
18.10.2021 18:56 Ответить
"процесс пошел, товарищи !"
М.С.Горбачев
18.10.2021 18:07 Ответить
А в Одессе в супермаркетах полный беспредел. Маски висят на шее, в лучшем случае, возле рта. Охранники и сотрудники замечание не делают.
18.10.2021 19:37 Ответить
Насаждение монополизма - это и есть цель всего действа.
18.10.2021 18:13 Ответить
Карантин с 18 а протоколы составляли 16 и 17?
18.10.2021 18:26 Ответить
Все правильно. Не хочешь вакцинироваться- сиди дома в подвале. Даже в Епицентре заставили продавцов вакцинироваться
18.10.2021 18:56 Ответить
Не вакцинированные менты проверяют сертификаты о вакцинации...
Шапито...с зеленым ослом на дроти...😀
18.10.2021 18:57 Ответить
Учреждениям разрешено работать в случае, когда все посетители и работники полностью вакцинированы против коронавируса.
18.10.2021 19:02 Ответить
страной ошиблись.
подобные правила приняты в одной из европейских стран

без привики - в мелкие лавки
18.10.2021 19:53 Ответить
А ми,одна з європейських країн?
19.10.2021 07:37 Ответить
Раніше хоч якусь компенсацію платили підприємцям! А зараз? Вакцинований підприємець виходить на роботу та має обслуговувати тільки вакцинованих клієнтів. Тобто до твого магазину ти можеш пустити тільки вакцинованого клієнта! А скільки їх вакцинованих?! Відповідаю дуже мало! А значіть продажів нема, доходів нема, а податки плати! А якщо пустиш не вакцинованого, а тебе в цей час перевірять, то ще й на штраф великий попадеш. От таке лайно попереду.
18.10.2021 20:07 Ответить
Так в чем проблема, если было 4 месяца, вакцинируйся... Но все же чего то ждали... И дождались...
19.10.2021 02:56 Ответить
Як завжди:
- Хто всрався?
-Невістка!
-Вона ж у полі?
-Ой, у полі вітер віє...
18.10.2021 20:20 Ответить
А в " краснои "Польше,никаких масок,никакого давления,и х.. ложили на вакцинацию.
18.10.2021 20:20 Ответить
Коли цікаво почнуть бити "перевіряючих", при чому ногами?
18.10.2021 22:53 Ответить
 
 