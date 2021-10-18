В "красном" Запорожье проверяют ТРЦ и магазины: за выходные составили 191 протокол о нарушениях карантина, сегодня 10% учреждений не открылись
С 18 октября в Запорожье начали действовать дополнительные ограничения, которые предусмотрены красной зоной эпидопасности. Учреждениям разрешено работать в случае, когда все посетители и работники полностью вакцинированы против коронавируса.
Об этом во время проверки одного из крупнейших ТРЦ города сказал начальник отдела безопасности среды жизнедеятельности Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области Олег Колеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сотрудники всех торговых точек, которые есть в ТРЦ, должны иметь: первое - справку о прохождении вакцинации в любом виде (бумажном, электронном) или наличие ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов тому назад, или справку о том, что человек переболел коронавирусом. Кроме того, персонал должен требовать от посетителей те же документы и только тогда они могут работать", - сказал Колеров.
Около 10% магазинов в ТРЦ сегодня не работали, еще несколько сотрудников имели только одну прививку из двух необходимых, поэтому они были отправлены на ПЦР-тестирование.
Как отметили в Госпродпотребслужбе, на выходных 112 мобильных групп проверяли соблюдение карантинных требований на 756 объектах. В ходе проверок специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали следующие нарушения: несоблюдение "масочного режима" и социальной дистанции посетителями, отсутствие маркировки по соблюдению социальной дистанции; отсутствие данных о проведении температурного скрининга работников; не организованы места для обработки рук антисептиком в соответствии с требованиями; не организован централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в отдельные контейнеры (урны) с крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами с последующей утилизацией и др.
Был составлен 191 протокол об административных правонарушениях.
Кроме того, в Запорожье общественный транспорт будет перевозить пассажиров только по количеству сидячих мест и в средствах индивидуальной защиты. Перевозки льготных категорий пассажиров разрешены только по времени: с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 00:00 18 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
М.С.Горбачев
Шапито...с зеленым ослом на дроти...😀
подобные правила приняты в одной из европейских стран
без привики - в мелкие лавки
- Хто всрався?
-Невістка!
-Вона ж у полі?
-Ой, у полі вітер віє...