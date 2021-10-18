"Избирательное правосудие" - исследование КИУ установило, что правоохранители давят на выбранных мэров и не трогают назначенных глав ОГА

На мэров городов и другие избираемые органы власти в регионах правоохранительные органы давят больше, чем на областные госадминистрации, руководители которых назначаются президентом.

Такие выводы сделал Комитет избирателей Украины по результатам исследования, о котором рассказывалось на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Правоохранительные органы придирчиво относятся к работе органов местного самоуправления, но практически не интересуются деятельностью учреждений, которые возглавляют назначенные лица. Похоже, что власть и правоохранители преследуют мэров самоуправляющихся городов, но при этом губернаторов не трогают. И это несмотря на то, что именно губернаторы являются фактическими распорядителями основной части бюджетных средств, которые осваиваются в регионах", - отметил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

При этом он подчеркнул, что города распоряжаются меньшим количеством бюджетных средств по сравнению с областными администрациями.

"Внимание правоохранительных органов (80% судебных решений) касается органов местного самоуправления, зато 80% средств сосредоточено в Службе автодорог и облгосадминистрациях. Это наводит нас на единственный вывод: что внимание правоохранительных органов к уровню местного самоуправления фактически в десять раз больше, чем к назначенным лицам, которые являются распорядителями львиной части средств. Когда есть перекос в несколько раз, это может наталкивать на мысль о том, что, очевидно, речь идет о выборочном правосудии и вниманию к уровню местного самоуправления и отдельным общинам", - сказал Кошель.

Он также отметил, что во многих регионах действия правоохранителей выглядят как политически мотивированные.

"Определенное беспокойство вызывает то, что ряд местных голов, политических партий, которые они представляют, заявили о политически мотивированных действиях правоохранителей. В частности, такое заявление было относительно обысков в Черкасском городском совете накануне местных выборов 2020 года. Подобные заявления были в Черновцах, Киеве, Харькове и других городах", - рассказывает Кошель.

В ходе исследования Комитет избирателей проанализировал более 13 000 судебных производств, открытых с января 2020 года, в которых фигурируют различные органы власти: мэры городов, местные советы, облгосадминистрации и другие. Лидером по количеству судебных разбирательств является Киев. 2136 производств касаются деятельности КГГА, тогда как следующего города по количеству производств - Одессы - только 234. При этом общая эффективность судебных разбирательств равна 2%. То есть только 2% от всех производств, по данным КИУ, получили приговора суда.