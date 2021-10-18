РУС
"Избирательное правосудие" - исследование КИУ установило, что правоохранители давят на выбранных мэров и не трогают назначенных глав ОГА

На мэров городов и другие избираемые органы власти в регионах правоохранительные органы давят больше, чем на областные госадминистрации, руководители которых назначаются президентом.

Такие выводы сделал Комитет избирателей Украины по результатам исследования, о котором рассказывалось на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Правоохранительные органы придирчиво относятся к работе органов местного самоуправления, но практически не интересуются деятельностью учреждений, которые возглавляют назначенные лица. Похоже, что власть и правоохранители преследуют мэров самоуправляющихся городов, но при этом губернаторов не трогают. И это несмотря на то, что именно губернаторы являются фактическими распорядителями основной части бюджетных средств, которые осваиваются в регионах", - отметил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

При этом он подчеркнул, что города распоряжаются меньшим количеством бюджетных средств по сравнению с областными администрациями.

"Внимание правоохранительных органов (80% судебных решений) касается органов местного самоуправления, зато 80% средств сосредоточено в Службе автодорог и облгосадминистрациях. Это наводит нас на единственный вывод: что внимание правоохранительных органов к уровню местного самоуправления фактически в десять раз больше, чем к назначенным лицам, которые являются распорядителями львиной части средств. Когда есть перекос в несколько раз, это может наталкивать на мысль о том, что, очевидно, речь идет о выборочном правосудии и вниманию к уровню местного самоуправления и отдельным общинам", - сказал Кошель.

Он также отметил, что во многих регионах действия правоохранителей выглядят как политически мотивированные.

"Определенное беспокойство вызывает то, что ряд местных голов, политических партий, которые они представляют, заявили о политически мотивированных действиях правоохранителей. В частности, такое заявление было относительно обысков в Черкасском городском совете накануне местных выборов 2020 года. Подобные заявления были в Черновцах, Киеве, Харькове и других городах", - рассказывает Кошель.

В ходе исследования Комитет избирателей проанализировал более 13 000 судебных производств, открытых с января 2020 года, в которых фигурируют различные органы власти: мэры городов, местные советы, облгосадминистрации и другие. Лидером по количеству судебных разбирательств является Киев. 2136 производств касаются деятельности КГГА, тогда как следующего города по количеству производств - Одессы - только 234. При этом общая эффективность судебных разбирательств равна 2%. То есть только 2% от всех производств, по данным КИУ, получили приговора суда.

КИУ (383) мэр (1653) ОГА (2397) правоохранительные органы (2972) силовики (2800)
Це тому що очільники ОДА чесні, а от мери - не завжди. Жарт, якщо що...
18.10.2021 18:50 Ответить
Краще так. Очільники ОДА свої, а мери ні.
18.10.2021 18:54 Ответить
Друзям - все, ворогам - закон.
18.10.2021 18:53 Ответить
Влітку 2019-го зєлєбобіки казали тим, хто не голосував за віслючка, що треба поважати вибір більшості... Зараз вся та "більшість" в партії "я за нєго нє галасавал" або "а шо, прі Пєтє лучшє бьіло?"... А от питання поваги до вибору більшості, але тепер вже не від виборців, а від влади, починає вигравати новими кольорами...

Хоча всім притомним людям зрозуміло, що кодла, яка прийшла до влади на брехні, почала своє правління з порушення законів, ніколи не буде слухати хоч когось. Всі свої сили ці "узеленськи" спрямовують і будуть спрямовувати лише на збагачення (себе та своїх хазяїв) та утримання при владі якомога найдовше.
18.10.2021 19:04 Ответить
Для них тепер вибори нічого не варті, як і думка народу. Всіх очільників міняють на своїх куплених. Ніякі вибори чи референдуми відтепер не будуть демократичними і справедливими.
18.10.2021 20:06 Ответить
 
 