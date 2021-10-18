Сытник на заседании ОБСЕ: Представители коррупционной системы по-прежнему пытаются ослабить антикоррупционные органы Украины
Представители коррупционной системы продолжают использовать свой политический вес и полномочия для ослабления антикоррупционных органов Украины.
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на Встрече по внедрению экономических и экологических измерений 2021 года (2021 EEDIM) в Вене 18 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе системно поддерживает имплементацию реформ в Украине. Одним из важных направлений является антикоррупционная реформа, а также связанные с ней реформы правоохранительных органов, судебной ветви власти и уголовной юстиции. Уже сейчас результаты антикоррупционных органов в Украине стали триггером для коррупционной системы. Ее представители используют свой политический вес и властные полномочия для ослабления антикоррупционных органов, которые, в свою очередь, демонстрируют все большую эффективность. Украина проходит болезненный этап трансформаций как в целом, так и в судебной и правоохранительной сферах. И мы благодарны международным партнерам за поддержку на этом пути", - отметил Сытник.
Директор НАБУ стал спикером сессии об управлении, прозрачности и подотчетности как основных условиях экономического роста, торговли, инвестиций и устойчивого развития, что способствует стабильности, безопасности и уважению прав человека в зоне ОБСЕ.
"За 7 лет работы НАБУ мы привлекли к уголовной ответственности около тысячи человек: 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти, 20 нардепов, 67 судей, 78 руководителей ГП. НАБУ разоблачило деятельность ряда преступных организаций и чиновников - их действия причинили государству особо тяжкие убытки. Мы активно сотрудничаем с компетентными органами других стран, ведь нередко преступления, совершенные в Украине, заканчиваются за рубежом", - добавил директор НАБУ.
По его словам, направление в суд первых дел НАБУ стало испытанием для коррумпированной системы.
"Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции затягивалось и саботировалось. Такая ситуация показала необходимость перезагрузки судебной системы, ее очистки. В 2019 году заработал ВАКС - специализированный суд для рассмотрения дел о коррупции - и показал другое качество работы: 26 чиновников получили показания в виде лишения свободы. Это указывает на реальность обеспечения справедливого судопроизводства в Украине", - указал Артем Сытник.
Отмечается, что Встреча ОБСЕ по внедрению экономических и экологических измерений (Economic and Environmental Dimension Implementation Meeting (EEDIM) происходит раз в год, обычно в октябре в Вене, чтобы проверить выполнение решений Совета министров. Она обеспечивает основы для расширения диалога и сотрудничества в ключевых тематических сферах, в том числе по борьбе с коррупцией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський відповідає на звинувачення "як професіонал". Але він не професіонал у журналістиці, не професіонал у політиці, не професіонал у мистецтві. Він професіонал у офшорах, це факт. І, можливо, саме тому не бачить для себе ніяких проблем. А ось будь-який професіонал у журналістиці легко зрозуміє, що такий гігантський витік інформації жоден Порошенко не організує. І навіть жодна журналістська корпорація. Це вимагає злагодженої роботи спецслужб, наглядових органів та журналістських агенцій з багатьох країн цивілізованого світу. І коли у результаті такого розслідування з'являються імена - це чіткий сигнал того, що у фігурантів розслідування немає майбутнього у цивілізованому світі. Ні політичного, ні підприємницького, ніякого. Зрозуміло, що це не має особливого значення для Путіна, фотографія якого поруч із зображенням Зеленського з'явилася на перших сторінках провідних видань, які висвітлювали офшорне розслідування. Але для Зеленського це значення має та ще й яке!
У цій ситуації, дійсно непростій, можна було б зробити чимало відповідальних кроків. Звільнити з посад соратників, які фігурують у розслідуванні. Заявити про негайну відмову від офшорних юрисдикцій і вибачитися перед співвітчизниками. Почати розслідування дій Коломойського, чого безуспішно домагаються американці. Але замість цього Зеленський дратується, що не всі його ******* і лає Порошенка. Професіоналізм рівня "Бог".
У результаті він не просто топить себе - це особливого значення не має, сам по собі він і так був приречений самим фактом свого обрання на пост президента України. Але він ще й топить країну, якою керує. Топить її репутацію, топить залишки цікавості до неї у міжнародному співтоваристві, топить повагу до неї.
Топить її майбутнє.
А список де посмотреть?
И это при наличии решения суда о том, что он - коррупционер.