РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3707 посетителей онлайн
Новости
2 910 27

Сытник на заседании ОБСЕ: Представители коррупционной системы по-прежнему пытаются ослабить антикоррупционные органы Украины

Сытник на заседании ОБСЕ: Представители коррупционной системы по-прежнему пытаются ослабить антикоррупционные органы Украины

Представители коррупционной системы продолжают использовать свой политический вес и полномочия для ослабления антикоррупционных органов Украины.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на Встрече по внедрению экономических и экологических измерений 2021 года (2021 EEDIM) в Вене 18 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе системно поддерживает имплементацию реформ в Украине. Одним из важных направлений является антикоррупционная реформа, а также связанные с ней реформы правоохранительных органов, судебной ветви власти и уголовной юстиции. Уже сейчас результаты антикоррупционных органов в Украине стали триггером для коррупционной системы. Ее представители используют свой политический вес и властные полномочия для ослабления антикоррупционных органов, которые, в свою очередь, демонстрируют все большую эффективность. Украина проходит болезненный этап трансформаций как в целом, так и в судебной и правоохранительной сферах. И мы благодарны международным партнерам за поддержку на этом пути", - отметил Сытник.

Директор НАБУ стал спикером сессии об управлении, прозрачности и подотчетности как основных условиях экономического роста, торговли, инвестиций и устойчивого развития, что способствует стабильности, безопасности и уважению прав человека в зоне ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия власти и президент Зеленский несут ответственность за срыв избрания главы САП, - Совет общественного контроля НАБУ

"За 7 лет работы НАБУ мы привлекли к уголовной ответственности около тысячи человек: 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти, 20 нардепов, 67 судей, 78 руководителей ГП. НАБУ разоблачило деятельность ряда преступных организаций и чиновников - их действия причинили государству особо тяжкие убытки. Мы активно сотрудничаем с компетентными органами других стран, ведь нередко преступления, совершенные в Украине, заканчиваются за рубежом", - добавил директор НАБУ.

По его словам, направление в суд первых дел НАБУ стало испытанием для коррумпированной системы.

"Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции затягивалось и саботировалось. Такая ситуация показала необходимость перезагрузки судебной системы, ее очистки. В 2019 году заработал ВАКС - специализированный суд для рассмотрения дел о коррупции - и показал другое качество работы: 26 чиновников получили показания в виде лишения свободы. Это указывает на реальность обеспечения справедливого судопроизводства в Украине", - указал Артем Сытник.

Отмечается, что Встреча ОБСЕ по внедрению экономических и экологических измерений (Economic and Environmental Dimension Implementation Meeting (EEDIM) происходит раз в год, обычно в октябре в Вене, чтобы проверить выполнение решений Совета министров. Она обеспечивает основы для расширения диалога и сотрудничества в ключевых тематических сферах, в том числе по борьбе с коррупцией.

Также читайте: Сытник хочет, чтобы осенью Рада урегулировала процедуру назначения и увольнения директора НАБУ: Надеюсь не будет многолетних конкурсов с бесконечными и.о.

Автор: 

НАБУ (4549) ОБСЕ (4897) Сытник (958)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ

Зеленський відповідає на звинувачення "як професіонал". Але він не професіонал у журналістиці, не професіонал у політиці, не професіонал у мистецтві. Він професіонал у офшорах, це факт. І, можливо, саме тому не бачить для себе ніяких проблем. А ось будь-який професіонал у журналістиці легко зрозуміє, що такий гігантський витік інформації жоден Порошенко не організує. І навіть жодна журналістська корпорація. Це вимагає злагодженої роботи спецслужб, наглядових органів та журналістських агенцій з багатьох країн цивілізованого світу. І коли у результаті такого розслідування з'являються імена - це чіткий сигнал того, що у фігурантів розслідування немає майбутнього у цивілізованому світі. Ні політичного, ні підприємницького, ніякого. Зрозуміло, що це не має особливого значення для Путіна, фотографія якого поруч із зображенням Зеленського з'явилася на перших сторінках провідних видань, які висвітлювали офшорне розслідування. Але для Зеленського це значення має та ще й яке!

У цій ситуації, дійсно непростій, можна було б зробити чимало відповідальних кроків. Звільнити з посад соратників, які фігурують у розслідуванні. Заявити про негайну відмову від офшорних юрисдикцій і вибачитися перед співвітчизниками. Почати розслідування дій Коломойського, чого безуспішно домагаються американці. Але замість цього Зеленський дратується, що не всі його ******* і лає Порошенка. Професіоналізм рівня "Бог".

У результаті він не просто топить себе - це особливого значення не має, сам по собі він і так був приречений самим фактом свого обрання на пост президента України. Але він ще й топить країну, якою керує. Топить її репутацію, топить залишки цікавості до неї у міжнародному співтоваристві, топить повагу до неї.

Топить її майбутнє.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:33 Ответить
+8
показать весь комментарий
18.10.2021 18:35 Ответить
+6
показать весь комментарий
18.10.2021 18:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро у нас будут не представители коррупционной системы, а официальные представители...
показать весь комментарий
18.10.2021 18:30 Ответить
Вистава "Боротьба корупціонерів з корупцією" триває !!!))
показать весь комментарий
18.10.2021 18:39 Ответить
Бездіяльність попередників заважає зеленій плісняві реально боротись з корупцією ,чи цей виправдовує бездіяльність чинної влади !!!Минуле ,це лише досвід ,з якого слід робити висновки і жити далі !!!)))
показать весь комментарий
18.10.2021 19:26 Ответить
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ

Зеленський відповідає на звинувачення "як професіонал". Але він не професіонал у журналістиці, не професіонал у політиці, не професіонал у мистецтві. Він професіонал у офшорах, це факт. І, можливо, саме тому не бачить для себе ніяких проблем. А ось будь-який професіонал у журналістиці легко зрозуміє, що такий гігантський витік інформації жоден Порошенко не організує. І навіть жодна журналістська корпорація. Це вимагає злагодженої роботи спецслужб, наглядових органів та журналістських агенцій з багатьох країн цивілізованого світу. І коли у результаті такого розслідування з'являються імена - це чіткий сигнал того, що у фігурантів розслідування немає майбутнього у цивілізованому світі. Ні політичного, ні підприємницького, ніякого. Зрозуміло, що це не має особливого значення для Путіна, фотографія якого поруч із зображенням Зеленського з'явилася на перших сторінках провідних видань, які висвітлювали офшорне розслідування. Але для Зеленського це значення має та ще й яке!

У цій ситуації, дійсно непростій, можна було б зробити чимало відповідальних кроків. Звільнити з посад соратників, які фігурують у розслідуванні. Заявити про негайну відмову від офшорних юрисдикцій і вибачитися перед співвітчизниками. Почати розслідування дій Коломойського, чого безуспішно домагаються американці. Але замість цього Зеленський дратується, що не всі його ******* і лає Порошенка. Професіоналізм рівня "Бог".

У результаті він не просто топить себе - це особливого значення не має, сам по собі він і так був приречений самим фактом свого обрання на пост президента України. Але він ще й топить країну, якою керує. Топить її репутацію, топить залишки цікавості до неї у міжнародному співтоваристві, топить повагу до неї.

Топить її майбутнє.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:33 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 18:35 Ответить
"Когда тебе агрессор назначает главного советника по взаимоотношениям с Москвой, а затем и вообще во всей внешней политике Украины, я просто развожу руками", - сказал Швец о Ермаке в интервью Гордону
показать весь комментарий
18.10.2021 18:45 Ответить
За 7 лет работы НАБУ мы привлекли к уголовной ответственности около тысячи человек: 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти, 20 нардепов, 67 судей, 78 руководителей ГП Источник:
А список де посмотреть?
показать весь комментарий
18.10.2021 18:34 Ответить
Зайди на сайт НАБУ. Там всё отлично расписано.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:52 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 18:34 Ответить
Відмивання грошей це нова течія в мистецтві, це, так би мовити, пох-ізм по клаві рояля.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:35 Ответить
👍Ну, це уже не натяк на Зеленського та зелених прибічників, то уже звинувачення 👍
показать весь комментарий
18.10.2021 18:36 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 18:38 Ответить
Що таке 26 з сотен тисяч корумпованих гнид ???)))
показать весь комментарий
18.10.2021 18:41 Ответить
Он ещё "работает" и получает зряплату?
И это при наличии решения суда о том, что он - коррупционер.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:44 Ответить
Назовите представителей коррупцийной системы поименно. Только медленно, я буду записывать. Номер один - это без сомнения наверняка товарищ Петр?
показать весь комментарий
18.10.2021 18:50 Ответить
В Україні сотні тисяч корумпованих гнид,а причетні більшість населення України !!!)))
показать весь комментарий
18.10.2021 18:57 Ответить
І здається що до віку отака муйня буде.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:03 Ответить
На жаль ,схоже що так !!! Жодних позитивних зрушень ,з часом лише гірше !!!)))
показать весь комментарий
18.10.2021 19:06 Ответить
Геніальним провидцем був великий поет Т.Г.Шевченко, яка ж актуальна його поезія для сьогоденної України!
показать весь комментарий
18.10.2021 19:18 Ответить
Та, напевне, що беня пі №1... Тому що Ситник не настільки дурний, щоб заперечувати американцям, які його своєю спиною захищають...
показать весь комментарий
18.10.2021 19:31 Ответить
Ярош - президент Украины!
показать весь комментарий
18.10.2021 19:03 Ответить
ага, путлер президент У)
показать весь комментарий
18.10.2021 22:52 Ответить
А Ситник на чиєму боці?
показать весь комментарий
18.10.2021 19:16 Ответить
Гадаю, що біля боку дружини, у всякому разі повинен там бути.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:22 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 19:43 Ответить
 
 