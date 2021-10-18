Сытник на заседании ОБСЕ: Представители коррупционной системы по-прежнему пытаются ослабить антикоррупционные органы Украины

Представители коррупционной системы продолжают использовать свой политический вес и полномочия для ослабления антикоррупционных органов Украины.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на Встрече по внедрению экономических и экологических измерений 2021 года (2021 EEDIM) в Вене 18 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе системно поддерживает имплементацию реформ в Украине. Одним из важных направлений является антикоррупционная реформа, а также связанные с ней реформы правоохранительных органов, судебной ветви власти и уголовной юстиции. Уже сейчас результаты антикоррупционных органов в Украине стали триггером для коррупционной системы. Ее представители используют свой политический вес и властные полномочия для ослабления антикоррупционных органов, которые, в свою очередь, демонстрируют все большую эффективность. Украина проходит болезненный этап трансформаций как в целом, так и в судебной и правоохранительной сферах. И мы благодарны международным партнерам за поддержку на этом пути", - отметил Сытник.

Директор НАБУ стал спикером сессии об управлении, прозрачности и подотчетности как основных условиях экономического роста, торговли, инвестиций и устойчивого развития, что способствует стабильности, безопасности и уважению прав человека в зоне ОБСЕ.

"За 7 лет работы НАБУ мы привлекли к уголовной ответственности около тысячи человек: 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти, 20 нардепов, 67 судей, 78 руководителей ГП. НАБУ разоблачило деятельность ряда преступных организаций и чиновников - их действия причинили государству особо тяжкие убытки. Мы активно сотрудничаем с компетентными органами других стран, ведь нередко преступления, совершенные в Украине, заканчиваются за рубежом", - добавил директор НАБУ.

По его словам, направление в суд первых дел НАБУ стало испытанием для коррумпированной системы.

"Рассмотрение дел в судах общей юрисдикции затягивалось и саботировалось. Такая ситуация показала необходимость перезагрузки судебной системы, ее очистки. В 2019 году заработал ВАКС - специализированный суд для рассмотрения дел о коррупции - и показал другое качество работы: 26 чиновников получили показания в виде лишения свободы. Это указывает на реальность обеспечения справедливого судопроизводства в Украине", - указал Артем Сытник.

Отмечается, что Встреча ОБСЕ по внедрению экономических и экологических измерений (Economic and Environmental Dimension Implementation Meeting (EEDIM) происходит раз в год, обычно в октябре в Вене, чтобы проверить выполнение решений Совета министров. Она обеспечивает основы для расширения диалога и сотрудничества в ключевых тематических сферах, в том числе по борьбе с коррупцией.

