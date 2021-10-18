Украина получила с начала пандемии 24,7 млн доз вакцин от COVID-19, использовала около 12,3 млн доз

С начала пандемии COVID-19 Украина получила более 24,7 млн доз ковидных вакцин, к настоящему времени использовала около 12,3 млн доз.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

По информации ведомства, в частности, с начала пандемии в Украину были поставлены 10,4 мн доз вакцины CoronaVac (в наличии 6,4 млн доз), 7,4 млн доз Pfizer (осталось 1,6 млн доз), 4,9 млн доз AstraZeneca - Covishild, SKBio, Vaxzevria (осталось 2,4 млн доз) и 2 млн доз Moderna, которые использованы полностью.

Минздрав подчеркивает, что что все вакцины, представленные в Украине, эффективно защищают от тяжелого течения COVID-19 и спасают жизни.

