РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3707 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
1 547 12

Украина получила с начала пандемии 24,7 млн доз вакцин от COVID-19, использовала около 12,3 млн доз

Украина получила с начала пандемии 24,7 млн доз вакцин от COVID-19, использовала около 12,3 млн доз

С начала пандемии COVID-19 Украина получила более 24,7 млн доз ковидных вакцин, к настоящему времени использовала около 12,3 млн доз.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

По информации ведомства, в частности, с начала пандемии в Украину были поставлены 10,4 мн доз вакцины CoronaVac (в наличии 6,4 млн доз), 7,4 млн доз Pfizer (осталось 1,6 млн доз), 4,9 млн доз AstraZeneca - Covishild, SKBio, Vaxzevria (осталось 2,4 млн доз) и 2 млн доз Moderna, которые использованы полностью.

Минздрав подчеркивает, что что все вакцины, представленные в Украине, эффективно защищают от тяжелого течения COVID-19 и спасают жизни.

Смотрите: После попадания региона в "красную зону" огромные очереди на вакцинацию выстроились в Днепре. ФОТОрепортаж

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4914) COVID-19 (18610)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
олени продолжают перебирать копытами и "думать", что их пронесет...
показать весь комментарий
18.10.2021 18:57 Ответить
+4
98% заболевших не вакцинированны, хотя в этом есть определённый плюс, меньше дебилов будет
показать весь комментарий
18.10.2021 19:24 Ответить
+4
По себе других не судят!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 19:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а викинули скiльки!
показать весь комментарий
18.10.2021 18:56 Ответить
олени продолжают перебирать копытами и "думать", что их пронесет...
показать весь комментарий
18.10.2021 18:57 Ответить
98% заболевших не вакцинированны, хотя в этом есть определённый плюс, меньше дебилов будет
показать весь комментарий
18.10.2021 19:24 Ответить
По себе других не судят!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 19:36 Ответить
антивакцинальную компанию затеяла в свое время команда Богатырева-Бахтеева, чисто с целью обосрать вакцину Санофи-Авентис "корь-паратит-краснуха".
Именно поэтому смерть от менингита Тищенко в Никитовке была выдана за смерть от прививки.
То, что это был именно менингит, подтвердил публично эксперт ВОЗ, ведущий специалист по поствакцинальным осложнениям. К огорчению Бахтеевой, эксперт работал в Институте в Москве. они так надеялись, что, поскольку он москвич, то поддержит их идею обгадить и вакцину и систему здравоохранения Украины. Он же был категоричен - никакого отношения к вакцине смерть Тищенко не имеет.
На комитете, где он выступал, присутствовали все главы областных управлений здравоохранения Украины. Каждый мог задать вопрос, чем и воспользовался, и все получили исчерпывающие ответы.
Бахтееву и Богатыреву эти выводы эксперта ВОЗ, понятно, не устроили, и они с новой силой продолжили истерику в СМИ под девизом "долой вакцину, даешь полиомиелит в каждую украинскую семью!"
Но все сложилось иначе - они перестарались и с тех пор антивакцинаторы под дудку Кремля делают тупо все возможное для уничтожения украинской нации под девизом "чем хуже Украине, тем лучше России".
и вот теперь в Израиле и в странах ЕС перед поездкой в Украину советуют делать дополнительные прививки, как перед поездкой в банановую республику или страну третьего мира (это вообще-то так и есть). Ведь именно из Украины привезли хасиды единственную вспышку кори за последние 30 лет в Израиле...
вам не стыдно за страну?
мне - да.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:28 Ответить
До чого тут звичайні люди? Не має довіри до вакцини. А китайцям не соромно? А москалям?
А тобі особисто ні?
показать весь комментарий
18.10.2021 20:11 Ответить
Пишаюся українцями!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 19:37 Ответить
Вопрос только в просрочке их использования и особенно в выполнении требований к их транспортировке и хранении( от момента изготовления до проведения вакцинирования)
показать весь комментарий
18.10.2021 19:41 Ответить
А сколько ЗАКУПИЛИ? А теперь оленям нуна впарить
показать весь комментарий
18.10.2021 20:15 Ответить
 
 