Украина получила с начала пандемии 24,7 млн доз вакцин от COVID-19, использовала около 12,3 млн доз
С начала пандемии COVID-19 Украина получила более 24,7 млн доз ковидных вакцин, к настоящему времени использовала около 12,3 млн доз.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
По информации ведомства, в частности, с начала пандемии в Украину были поставлены 10,4 мн доз вакцины CoronaVac (в наличии 6,4 млн доз), 7,4 млн доз Pfizer (осталось 1,6 млн доз), 4,9 млн доз AstraZeneca - Covishild, SKBio, Vaxzevria (осталось 2,4 млн доз) и 2 млн доз Moderna, которые использованы полностью.
Минздрав подчеркивает, что что все вакцины, представленные в Украине, эффективно защищают от тяжелого течения COVID-19 и спасают жизни.
Именно поэтому смерть от менингита Тищенко в Никитовке была выдана за смерть от прививки.
То, что это был именно менингит, подтвердил публично эксперт ВОЗ, ведущий специалист по поствакцинальным осложнениям. К огорчению Бахтеевой, эксперт работал в Институте в Москве. они так надеялись, что, поскольку он москвич, то поддержит их идею обгадить и вакцину и систему здравоохранения Украины. Он же был категоричен - никакого отношения к вакцине смерть Тищенко не имеет.
На комитете, где он выступал, присутствовали все главы областных управлений здравоохранения Украины. Каждый мог задать вопрос, чем и воспользовался, и все получили исчерпывающие ответы.
Бахтееву и Богатыреву эти выводы эксперта ВОЗ, понятно, не устроили, и они с новой силой продолжили истерику в СМИ под девизом "долой вакцину, даешь полиомиелит в каждую украинскую семью!"
Но все сложилось иначе - они перестарались и с тех пор антивакцинаторы под дудку Кремля делают тупо все возможное для уничтожения украинской нации под девизом "чем хуже Украине, тем лучше России".
и вот теперь в Израиле и в странах ЕС перед поездкой в Украину советуют делать дополнительные прививки, как перед поездкой в банановую республику или страну третьего мира (это вообще-то так и есть). Ведь именно из Украины привезли хасиды единственную вспышку кори за последние 30 лет в Израиле...
вам не стыдно за страну?
мне - да.
А тобі особисто ні?