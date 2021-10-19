Rozetka, "Сільпо" и "АЛЛО" сняли с продажи продукты ТМ Yaro, владельцы которой высказывают антиукраинские взгляды и поддерживают Россию (обновлено)
Интернет-магазин Rozetka снял с продажи всю продукцию ТМ Yaro, владелица бренда которой, Юлия Привалова, отметилась украинофобским "анекдотом" и фото на фоне Кремля.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил активист Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.
"Призвал известные компании отказаться от сотрудничества с ней, и вот есть первая небольшая победа! Еще вчера Rozetka продавала 56 наименований Yaro, и в наличии они были почти все, и сегодня в течение дня большинство товаров были удалены, а на всех 20, которые еще показывает в поиске, стоит пометка "отсутствует в продаже", - написал Стерненко.
"Очень рад, что у Rozetka есть правильная позиция и в дальнейшем буду покупать у нее товары. А вот Сильпо, Glovo, Алло и ряд других компаний пока молчат. Надеюсь, от них также будет реакция", - добавил автивист, призвав интересоваться на страницах этих компаний о сотрудничестве с "украинофобкой Юлией Приваловой".
По данным проекта "Центра противодействия коррупции" PEP, Юлия Васильевна Привалова - дочь действующего мэра города Сокиряны Василия Козака, родная сестра народного депутата от "Слуги народа" Владимира Васильевича Козака и жена сына покойного ныне Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Даниила Привалова.
По данным журналиста "Бизнес.Цензор" Юрия Винничука Рейтинг Yaro на "Google Мой бизнес" приблизился к единице.
"После того как пользователи соцсетей начали призывать бойкотировать продукцию Yaro, один из крупнейших интернет-магазинов Rozetka снял ее с продажи. Аналогично поступили сеть супермаркетов Сильпо, сеть кофеен Idealist и интернет-магазин АЛЛО", - рассказал Винничук.
полнейший цинизм. таким не бизнес блокировать надо, а жизнь в нашей стране сделать невыносимой.
В Западных Европах супер -пупер био сок стоит 3 - 7 евро за 1Л(!), а не 20 евро за 0,5Л(!!!!!!) Такая ценовая политика не для ведения рентабельного бизнеса в Украине, а на привлечение капитала под бизнес-планы "на дурака". Очень похоже на то, что семья Кернеса набрала кредитов под етот бизнес, а теперь готовит почву для объявления банкротства.
Зармные средства уже вывели, какие-то безначителные активы продадут, чтобы минимално покрыть убытки и свалить "за бугор"
Следите за руками!
Хай звикають морально.
Такі "українці" це зрадники з дитинства бо ненавидять Україну.
Хай пензлюють у Сибір як що мізків немає ) До речі сумніваюсь що
там є хоч якесь IQ.
https://youtu.be/-Yn3L-6ZJbI
- Хто всрався?
- Невістка. (кернеса).
Слава....
Свої знають що рфія ворог й до ворога відповідно ставлення мають.
Ну і типова жіноча фішка похизуватись в інстаграмі... хтось за перилами в Іспанії, хтось на фоні Кремля. Марнославство то порок.
На таких людях і тримається Україна .
Анекдот про Бандеру - антиукраинские взгляды?
С удивлением узнал, что на владелицу бренда YARO началась настоящая травля из-за ее фото на фоне Кремля и анекдота про бандеровцев.
Начнем с того, что шутить про бандеровцев-коллаборантов нацистов в свободном европейском государстве нельзя. Мы знаем.
Но продолжим тем, что травлю эту устроил снова… убийца Стерненко. Стерненко, похищавший людей, убивавший людей, нападавший на людей. Стерненко, который аки старая корова в коровьих лепешках довольна своим коровьим бытом в вонючем хлеву. Ведь в каком еще государстве можно будет беспрепятственно давить на суд, который дает за похищение ровно ничего? Да ни в каком! Только где вокруг коровьи лепешки!
Таким, как Стерненко выгодно, чтоб у нас в стране было Сомали, и они могли беспрепятственно жрать свое коровье говно.
И есть с другой стороны девочка, создавшая бренд полезных сладостей.
Просто я очень люблю всех этих людей, которые ниточками еще держат эту страну от вонючей темной пропасти. Которые создают свои маленькие бренды еды, кафе, одежды, музыки. И грустно видеть, что все они сдаются.
Стерненко натравил на Лободу, Лободы в Украине нет. Стерненко натравил на Надю Дорофееву, и она оправдывалась за то что О БОЖЕ танцевала на Майдане! И Надя уже записывает фиты со Скриптонитом. Стерненко натравил на YARO, и о Yaro пишут все СМИ, и YARO снимает с продажи Розетка. Лучше бы Розетка не продавала контрабанду и платила налоги. В этом было бы больше патриотизма, правда? Но нет.
Странно, ведь именно такой бизнес, как YARO в Европе - золотая птичка наполнения бюджета. А у нас во всех случаях с нами остался СТЕРНЕНКО! Какое счастье, ведь теперь и Лобода, и Дорофеева и Yaro задумаются - а стоит так бороться за эту Украину? И возможно уедут. А Стерненко останется. Возможно, он, вытравив золотой фонд страны, сможет спокойно со своим гнилым ртом и тупой головой ходить и беспрепятственно похищать чьих-то детей или убивать их.
Молчать, когда тобой правит быдло - ну почти тоже самое, что становиться физически раком каждый день.
А сладости у Yaro очень хорошие.
Розкажи, як саме вони борються за Україну. Просвіти нас, сірих.
Лобода давно живе у Москвабаді. Мабуть, веде там підпільну діяльність з підриву економіки паРаші, знищуючи запаси елітного алкоголю.
Дорофеєва разом з Позитивом з проекту ватяного Потапа "Врємя і стєкло" під час війни з кацапами гастролювали на паРаші і звертались зі сцени до молоді Мордора: "https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/790880221091682/ Нізкій вам паклон! Ви - прєкрасниє люді, прєкраснає будущєє пакалєніє нашей страни! " Теж, мабуть, підривають економіку агресора, збираючи там гонорари і вкладаючи їх в Україні у фонд "Повернись живим".
Ну і Yaro - теж відомі "борцуни за Україну". Тепер у них з'явилась можливість збільшити "градус протистояння" агресору - переїхати на паРашу, як це зробили Лобода, Кароліна Куєк, Юрій Кіт та інші Янеки, та розвалювати Мордор зсередини.
Бгг
Тобі це прізвище не пасує. Мало того що ********, так ще і заядливе кацап'я.
Встань з колін йолопе.
Досить москалям лапті лобизати.
Эта "девачка", похоже, себе в штаны насрала.
А с москалями мы, неуважаемый Владислав--воюем. Они убивают наших людей.
На нелюбу Україну
Та не сталось як гадалось
YARO просто обісралось ...
Будьте проще , и не обмазывайтесь 💩политикой💩