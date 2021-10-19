Rozetka, "Сільпо" и "АЛЛО" сняли с продажи продукты ТМ Yaro, владельцы которой высказывают антиукраинские взгляды и поддерживают Россию (обновлено)

Интернет-магазин Rozetka снял с продажи всю продукцию ТМ Yaro, владелица бренда которой, Юлия Привалова, отметилась украинофобским "анекдотом" и фото на фоне Кремля.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил активист Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Призвал известные компании отказаться от сотрудничества с ней, и вот есть первая небольшая победа! Еще вчера Rozetka продавала 56 наименований Yaro, и в наличии они были почти все, и сегодня в течение дня большинство товаров были удалены, а на всех 20, которые еще показывает в поиске, стоит пометка "отсутствует в продаже", - написал Стерненко.





"Очень рад, что у Rozetka есть правильная позиция и в дальнейшем буду покупать у нее товары. А вот Сильпо, Glovo, Алло и ряд других компаний пока молчат. Надеюсь, от них также будет реакция", - добавил автивист, призвав интересоваться на страницах этих компаний о сотрудничестве с "украинофобкой Юлией Приваловой".

По данным проекта "Центра противодействия коррупции" PEP, Юлия Васильевна Привалова - дочь действующего мэра города Сокиряны Василия Козака, родная сестра народного депутата от "Слуги народа" Владимира Васильевича Козака и жена сына покойного ныне Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Даниила Привалова.

По данным журналиста "Бизнес.Цензор" Юрия Винничука Рейтинг Yaro на "Google Мой бизнес" приблизился к единице.

"После того как пользователи соцсетей начали призывать бойкотировать продукцию Yaro, один из крупнейших интернет-магазинов Rozetka снял ее с продажи. Аналогично поступили сеть супермаркетов Сильпо, сеть кофеен Idealist и интернет-магазин АЛЛО", - рассказал Винничук.

