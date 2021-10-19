РУС
Rozetka, "Сільпо" и "АЛЛО" сняли с продажи продукты ТМ Yaro, владельцы которой высказывают антиукраинские взгляды и поддерживают Россию (обновлено)

Интернет-магазин Rozetka снял с продажи всю продукцию ТМ Yaro, владелица бренда которой, Юлия Привалова, отметилась украинофобским "анекдотом" и фото на фоне Кремля.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил активист Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

Rozetka, Сільпо и АЛЛО сняли с продажи продукты ТМ Yaro, владельцы которой высказывают антиукраинские взгляды и поддерживают Россию 01

"Призвал известные компании отказаться от сотрудничества с ней, и вот есть первая небольшая победа! Еще вчера Rozetka продавала 56 наименований Yaro, и в наличии они были почти все, и сегодня в течение дня большинство товаров были удалены, а на всех 20, которые еще показывает в поиске, стоит пометка "отсутствует в продаже", - написал Стерненко.

Rozetka, Сільпо и АЛЛО сняли с продажи продукты ТМ Yaro, владельцы которой высказывают антиукраинские взгляды и поддерживают Россию 02
Rozetka, Сільпо и АЛЛО сняли с продажи продукты ТМ Yaro, владельцы которой высказывают антиукраинские взгляды и поддерживают Россию 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владелица ТМ Yaro, сестра нардепа-"слуги" и жена сына Кернеса Юлия Привалова постит снимки на фоне Кремля и анекдоты о "бандеровцах". ФОТО

"Очень рад, что у Rozetka есть правильная позиция и в дальнейшем буду покупать у нее товары. А вот Сильпо, Glovo, Алло и ряд других компаний пока молчат. Надеюсь, от них также будет реакция", - добавил автивист, призвав интересоваться на страницах этих компаний о сотрудничестве с "украинофобкой Юлией Приваловой".

По данным проекта "Центра противодействия коррупции" PEP, Юлия Васильевна Привалова - дочь действующего мэра города Сокиряны Василия Козака, родная сестра народного депутата от "Слуги народа" Владимира Васильевича Козака и жена сына покойного ныне Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Даниила Привалова.

Rozetka, Сільпо и АЛЛО сняли с продажи продукты ТМ Yaro, владельцы которой высказывают антиукраинские взгляды и поддерживают Россию 04

По данным журналиста "Бизнес.Цензор" Юрия Винничука Рейтинг Yaro на "Google Мой бизнес" приблизился к единице.

Rozetka, Сільпо и АЛЛО сняли с продажи продукты ТМ Yaro, владельцы которой высказывают антиукраинские взгляды и поддерживают Россию 05

"После того как пользователи соцсетей начали призывать бойкотировать продукцию Yaro, один из крупнейших интернет-магазинов Rozetka снял ее с продажи. Аналогично поступили сеть супермаркетов Сильпо, сеть кофеен Idealist и интернет-магазин АЛЛО", - рассказал Винничук.

Также читайте: Невестка покойного Кернеса Привалова извинилась за анекдот о бандеровцах и фото на Красной площади в Москве

Автор: 

Лайкос Розетка. Теперь и вменяемым гражданам не мешает отказаться от этого гавно-бренда. Так сказать принимать народные меры против упоротых, если "правосудие" не хочет работать
18.10.2021 19:02 Ответить
+82
18.10.2021 19:07 Ответить
+62
Да мало ли что Украина покупает в Словакии. Главное, что не у орков кацапских. Это принципиально важно. Страна козлодоев должна быть за забором.
18.10.2021 20:19 Ответить
Походу, это она (Привалова) сама себе (фоткой) в штаны насрала
19.10.2021 19:01 Ответить
Але має бути жорстке покарання таких мразот. А то зара запишуть ролик із шмарками та слиною «розкаяння»і на тім все. Так не має бути. Дорослі мають відповідати за свої вчинки. Ворога не вислуховують-ворога-розстрілюють.
19.10.2021 19:07 Ответить
Печеньками пусть в русне торгует, прямо на красной площади, с лотка. И анекдоты про пуйла репоедам травит, в качестве маркетингового хода.
19.10.2021 19:15 Ответить
Ойц, я вас умоляю! Эта уродина уже договорилась открыть шото на мацкве. А это просто была предоплата.

19.10.2021 19:16 Ответить
Ну тогда споем ей дорожную, от Шнура. А если серьезно, еще до 2014 в наросеюшке (в принципе как и у нас) все вкусное было распилено и занято. У знакомого , отец фермы по выращиванию морепродуктов под Владивостоком держал. После смерти все отжали москвичи, причем оперативно и за копейки.
19.10.2021 19:25 Ответить
Поразительно хамская плебейско-совковая морда на фоне мордорского кремля.
20.10.2021 04:01 Ответить
Хоч одна добра новина.
19.10.2021 19:17 Ответить
А хто це перепаковане в модні упаковки барахло та ще й все стороннього виробництва, та ще й за такі гроші! купував там?... пакунок печива за 600 грн? Та ці дятли на Сейшелах мали селфі робити!
19.10.2021 19:30 Ответить
Сейшели то не скрепно.
19.10.2021 20:14 Ответить
на ворованные бабки замутили бизнес в Украине, еще и ненавидят Украину и украинцев.
полнейший цинизм. таким не бизнес блокировать надо, а жизнь в нашей стране сделать невыносимой.
19.10.2021 19:32 Ответить
Это прямо по украински, делать гражданам жизнь не выносимой - браво
20.10.2021 04:59 Ответить
это кцпские выкидыши. при чем тут украинцы?
20.10.2021 07:50 Ответить
Ну так пусть про Куйла прям с Красной Площади анекдот запостит.
20.10.2021 07:51 Ответить
справжні Українці так і роблять другу довоможи сторицею, а до ворговів ніякого жалю до їх повної ліквідація, а тут прям пі.дарососійський набір у шмарюки брат слуга ще й не звичайний а про ка.цапський ********, чоловік син того про кого навіть погане після відїзду сказати не гріх, та і візуально він каца.пойудей вона каца.пка, тому таким людям не просто потрібно влаштовувати пекельне життя, таких необхідно відправляти в спецпритулки де стерелізувати тав подальшому переправляти в пі.дарососію
20.10.2021 10:45 Ответить
невыносимой
20.10.2021 14:27 Ответить
І в клітину.
20.10.2021 07:16 Ответить
НЕ МЕШАЛО БЫ И ПЛЮНУТЬ ЕЙ В МОРДУ . СЛАВА УКРАИНЕ !
19.10.2021 19:50 Ответить
сірчаною кислотою ...
19.10.2021 22:09 Ответить
Краще помиями.
19.10.2021 22:42 Ответить
ви гуманіст , а я ні , бо знаю як це позбавитись обличчя ...
19.10.2021 22:46 Ответить
Воно в неї і так не дуже...
19.10.2021 22:59 Ответить
на кожен товар є свій покупець . бо дивились не на обличчя , а на рахунок в банку !
19.10.2021 23:05 Ответить
Ты придурок, тебе лечится надо
20.10.2021 16:05 Ответить
а ти кацап , лікар чи пацієнт ?
20.10.2021 21:20 Ответить
То ********, та ще й не виліковний!
25.10.2021 09:24 Ответить
Та ніхто цю х.н.ю. перепаковану за 600грн. і не купляє. Навіть справжні багачі не дурні, або "Рошен" вищої якості, або польське, ще є довжелезна лінійка продукції "Нестле" на всі випадки життя
19.10.2021 19:58 Ответить
Все знают анекдот про "эти гои будут учить нас делать бизнес"

В Западных Европах супер -пупер био сок стоит 3 - 7 евро за 1Л(!), а не 20 евро за 0,5Л(!!!!!!) Такая ценовая политика не для ведения рентабельного бизнеса в Украине, а на привлечение капитала под бизнес-планы "на дурака". Очень похоже на то, что семья Кернеса набрала кредитов под етот бизнес, а теперь готовит почву для объявления банкротства.

Зармные средства уже вывели, какие-то безначителные активы продадут, чтобы минимално покрыть убытки и свалить "за бугор"

Следите за руками!
19.10.2021 20:13 Ответить
Ребята! Приваловы! Расея-матушка ждет! Чешите ко всем чертям...
19.10.2021 20:30 Ответить
ПО ИХ ЛИЦАМ ВИДНО ЧТО ОНИ ДОЛБО@БЫ !!!
19.10.2021 20:39 Ответить
причем форменные
19.10.2021 21:20 Ответить
Майбутнє українофобів у Сибіру
Хай звикають морально.
19.10.2021 20:40 Ответить
19.10.2021 21:01 Ответить
Це маються на увазі донбасяни, а їм в паРашкє як медом намазано.
Такі "українці" це зрадники з дитинства бо ненавидять Україну.
Хай пензлюють у Сибір як що мізків немає ) До речі сумніваюсь що
там є хоч якесь IQ.
19.10.2021 21:42 Ответить
Так от саме на те і анекдот, бо в рашці взагалі IQ мінусовий.
20.10.2021 07:20 Ответить
А от і ущербний голос з-за порєбрика.
19.10.2021 23:23 Ответить
Дарую цій упоротій ватниці пісню О.Лютого "Катя ватница". ДЯКУВАТИ НЕ ТРЕБА !
https://youtu.be/-Yn3L-6ZJbI

19.10.2021 21:16 Ответить
19.10.2021 21:18 Ответить
що тут скажеш... падаль
19.10.2021 21:23 Ответить
яке ж дике ******! З таим ****** тільки на паперті на окружну...
19.10.2021 21:33 Ответить
Як тут не згадати класичний український вислів:
- Хто всрався?
- Невістка. (кернеса).
19.10.2021 21:55 Ответить
Можна продовжити..всралась де?на червоній площі!всралась як?по тихому!
20.10.2021 00:29 Ответить
Бий свій свого, що б чужий духу боявся. Як це по нашому.
Слава....
19.10.2021 22:22 Ответить
Де там "свої" для України.... ти головою вдарився?
Свої знають що рфія ворог й до ворога відповідно ставлення мають.
19.10.2021 23:26 Ответить
Ипать рожа славянской внешности))
19.10.2021 22:23 Ответить
на розетці дійсно вже нема, а сільпо повним ходом продає
19.10.2021 22:55 Ответить
Щеб цих ує#анів позбавляли громодянства й видавали пампорт не громодянина!
19.10.2021 23:24 Ответить
TM Yaro - х@й їй, в її келиху Yaro.
19.10.2021 23:36 Ответить
І правильно!
20.10.2021 00:07 Ответить
Розетка - класньіе и патриотичньіе ребята. Вперед - За товарами в Розетку.
20.10.2021 00:12 Ответить
Так може то вона себе мала на увазі на червоній площі?
20.10.2021 00:27 Ответить
Дрібниця, а приємно...

Ну і типова жіноча фішка похизуватись в інстаграмі... хтось за перилами в Іспанії, хтось на фоні Кремля. Марнославство то порок.
20.10.2021 01:58 Ответить
Ну и рожа у нее. Сбрить волосы - мужик мужиком
20.10.2021 02:20 Ответить
Вату надо выжигать!
20.10.2021 05:40 Ответить
Молодцы ребята в унитаз слить..,
20.10.2021 06:18 Ответить
Тому виродки і судили Стерненка , бо він - ВЕЛИКА ЛЮДИНА і робить для України більше ніж всі ці суди і прокуратури разом взяті . При чому не витрачаючи бюджетні кошти . Нищить вату скрізь і всюди 24/7 .
На таких людях і тримається Україна .
20.10.2021 06:41 Ответить
Ну и помойка.не удивительно что контингент здесь бомжацкий.

Анекдот про Бандеру - антиукраинские взгляды?
С удивлением узнал, что на владелицу бренда YARO началась настоящая травля из-за ее фото на фоне Кремля и анекдота про бандеровцев.



Начнем с того, что шутить про бандеровцев-коллаборантов нацистов в свободном европейском государстве нельзя. Мы знаем.



Но продолжим тем, что травлю эту устроил снова… убийца Стерненко. Стерненко, похищавший людей, убивавший людей, нападавший на людей. Стерненко, который аки старая корова в коровьих лепешках довольна своим коровьим бытом в вонючем хлеву. Ведь в каком еще государстве можно будет беспрепятственно давить на суд, который дает за похищение ровно ничего? Да ни в каком! Только где вокруг коровьи лепешки!



Таким, как Стерненко выгодно, чтоб у нас в стране было Сомали, и они могли беспрепятственно жрать свое коровье говно.



И есть с другой стороны девочка, создавшая бренд полезных сладостей.



Просто я очень люблю всех этих людей, которые ниточками еще держат эту страну от вонючей темной пропасти. Которые создают свои маленькие бренды еды, кафе, одежды, музыки. И грустно видеть, что все они сдаются.



Стерненко натравил на Лободу, Лободы в Украине нет. Стерненко натравил на Надю Дорофееву, и она оправдывалась за то что О БОЖЕ танцевала на Майдане! И Надя уже записывает фиты со Скриптонитом. Стерненко натравил на YARO, и о Yaro пишут все СМИ, и YARO снимает с продажи Розетка. Лучше бы Розетка не продавала контрабанду и платила налоги. В этом было бы больше патриотизма, правда? Но нет.



Странно, ведь именно такой бизнес, как YARO в Европе - золотая птичка наполнения бюджета. А у нас во всех случаях с нами остался СТЕРНЕНКО! Какое счастье, ведь теперь и Лобода, и Дорофеева и Yaro задумаются - а стоит так бороться за эту Украину? И возможно уедут. А Стерненко останется. Возможно, он, вытравив золотой фонд страны, сможет спокойно со своим гнилым ртом и тупой головой ходить и беспрепятственно похищать чьих-то детей или убивать их.



Молчать, когда тобой правит быдло - ну почти тоже самое, что становиться физически раком каждый день.



А сладости у Yaro очень хорошие.
20.10.2021 07:15 Ответить
: "...теперь и Лобода, и Дорофеева и Yaro задумаются - а стоит так бороться за эту Украину?"
Розкажи, як саме вони борються за Україну. Просвіти нас, сірих.
Лобода давно живе у Москвабаді. Мабуть, веде там підпільну діяльність з підриву економіки паРаші, знищуючи запаси елітного алкоголю.
Дорофеєва разом з Позитивом з проекту ватяного Потапа "Врємя і стєкло" під час війни з кацапами гастролювали на паРаші і звертались зі сцени до молоді Мордора: "https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/790880221091682/ Нізкій вам паклон! Ви - прєкрасниє люді, прєкраснає будущєє пакалєніє нашей страни! " Теж, мабуть, підривають економіку агресора, збираючи там гонорари і вкладаючи їх в Україні у фонд "Повернись живим".
Ну і Yaro - теж відомі "борцуни за Україну". Тепер у них з'явилась можливість збільшити "градус протистояння" агресору - переїхати на паРашу, як це зробили Лобода, Кароліна Куєк, Юрій Кіт та інші Янеки, та розвалювати Мордор зсередини.
Бгг
20.10.2021 09:08 Ответить
Великие борцы за Украину...скоро ждём их лица на банкнотах в 2000, 5000 и 10000 грн
25.10.2021 09:20 Ответить
Довбню....чого ти ще і Шевченко ???
Тобі це прізвище не пасує. Мало того що ********, так ще і заядливе кацап'я.
Встань з колін йолопе.
Досить москалям лапті лобизати.
23.10.2021 20:59 Ответить
Влад, ты какой-то сказочный долбое. Б, извини не дочитал твой пост до конца, но понял что ты типичный имб. И. Цил с первых букв
20.10.2021 07:55 Ответить
Ну, ну так пусть запости про Куйла анекдот, да с Красной Площади? А? Слабо?
Эта "девачка", похоже, себе в штаны насрала.
А с москалями мы, неуважаемый Владислав--воюем. Они убивают наших людей.
20.10.2021 07:56 Ответить
Это было Владу.
20.10.2021 07:57 Ответить
УБЕРІТЬ ці задоволені пики з вашого сайту! дивитись противно
20.10.2021 08:06 Ответить
Сприймай це як тролінг з боку адмінів Цензора: після флешмобу ватників на Красній площі продукцію ТМ Yaro зняли з продажу, а ви і далі світіть своїми задоволеними пиками.
20.10.2021 09:20 Ответить
Демократія, свобода слова, за ці роки все стало як в Росії. Так і до Північної Кореї не далеко
20.10.2021 08:06 Ответить
УРОДИНА
20.10.2021 08:36 Ответить
это типичный наследник из нашей олигархической прослойки - их детишечки относятся к своей стране к как кормовой базе а не Родине, к которой нужно патриотическое отношение
20.10.2021 11:09 Ответить
к сожалению очень много дешевых придорожных проституток родила Украина...
20.10.2021 08:43 Ответить
YARO срати закортіло
На нелюбу Україну
Та не сталось як гадалось
YARO просто обісралось ...
20.10.2021 09:32 Ответить
Одни пошутили как идиоты , другие включили обиженку как маленькие )))
Будьте проще , и не обмазывайтесь 💩политикой💩
20.10.2021 11:12 Ответить
Когда вас будут ..издить на улице - не включайте обижалку, будьте проще - улыбайтесь!
20.10.2021 12:10 Ответить
Чорт, і хотіла б відмовитись від цього "бренду", але як це зробити, якщо ніколи навіть про нього не чула %)
20.10.2021 11:17 Ответить
Если так делает наше правительство, то почему нельзя об том шутить? все в штаны реверсируем
20.10.2021 14:19 Ответить
Какого хрена извинятся если сказал держи ответ вот так большинство как проститутки
20.10.2021 14:51 Ответить
Ну фсе досвидос продукция Яро,спасибо ,что пишите об этом.Я точно уже её не куплю!!!
20.10.2021 23:18 Ответить
Значит, все вменяемые люди теперь могут смело отказаться покупать что-либо на помойках Розетки, Сильпо и АЛЛО.
21.10.2021 01:20 Ответить
Гамнюки сраные
21.10.2021 08:26 Ответить
Хорошо шутит, тот кто шутит последним Встречается как то Юлия Привалова со своим бойфрендом на красной площади и говорит: "а хочешь я сейчас наш бизнес пересру?"
25.10.2021 09:19 Ответить
