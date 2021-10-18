Пациенты с COVID-19 могут бесплатно сделать КТ, если врач увидит такую необходимость, - Минздрав

Компьютерную томографию (КТ) назначают для определения состояния органов грудной клетки пациента, если ему нельзя провести ПЦР-тест на COVID-19, при дыхательной недостаточности, сопутствующих патологиях, общем тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Чтобы сделать бесплатное КТ, пациент должен:

Обратиться к своему семейному или лечащему врачу за медицинской помощью. Если тот посчитает, что это необходимо, то выпишет пациенту е-направление на обследование. В направлении, которое можно получить на телефон, указывается только код услуги и информация о заведении и врача, который и создал это направление. Выбирать медучреждение, которое предоставляет амбулаторную помощь по контракту с НСЗУ. Больница или поликлиника должна предоставлять услуги по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях". Позвонить в соответствующую поликлинику и уточнить, есть ли там аппарат для проведения КТ (томограф) и врач, который его может сделать. В случае положительного ответа, пациент записывается на обследование и приходит в определенное время для проведения бесплатного КТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила с начала пандемии 24,7 млн доз вакцин от COVID-19, использовала около 12,3 млн доз

"Если пациент находится на лечении в стационаре, то все необходимые обследования и проводятся в этой больнице.