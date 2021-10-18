РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3707 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 810 16

Пациенты с COVID-19 могут бесплатно сделать КТ, если врач увидит такую необходимость, - Минздрав

Пациенты с COVID-19 могут бесплатно сделать КТ, если врач увидит такую необходимость, - Минздрав

Компьютерную томографию (КТ) назначают для определения состояния органов грудной клетки пациента, если ему нельзя провести ПЦР-тест на COVID-19, при дыхательной недостаточности, сопутствующих патологиях, общем тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Чтобы сделать бесплатное КТ, пациент должен:

  1. Обратиться к своему семейному или лечащему врачу за медицинской помощью. Если тот посчитает, что это необходимо, то выпишет пациенту е-направление на обследование. В направлении, которое можно получить на телефон, указывается только код услуги и информация о заведении и врача, который и создал это направление.
  2. Выбирать медучреждение, которое предоставляет амбулаторную помощь по контракту с НСЗУ. Больница или поликлиника должна предоставлять услуги по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях".
  3. Позвонить в соответствующую поликлинику и уточнить, есть ли там аппарат для проведения КТ (томограф) и врач, который его может сделать. В случае положительного ответа, пациент записывается на обследование и приходит в определенное время для проведения бесплатного КТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила с начала пандемии 24,7 млн доз вакцин от COVID-19, использовала около 12,3 млн доз

"Если пациент находится на лечении в стационаре, то все необходимые обследования и проводятся в этой больнице.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4914) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Всі кабінети КТ приватні і ніхто не буде робити безплатно, УЗД є в поліклініках безплатно.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:29 Ответить
+1
не знаю как КТ, но УЗИ и снимки делал бесплатно по направлению
показать весь комментарий
18.10.2021 19:14 Ответить
+1
я и не сомневаюсь, в отличии от секты неверующих... у меня маму от ковида бесплатно лечили в стационаре, сам болею в лёгкой форме с женой, одинадцатый день сегодня, первые три дня темература 38,5-37,5, немного покашляли и всё, только у меня обоняние пропало на третий день, но уже понемногу восстанавливается, контрольный тест в пятницу надо сделать и надеюсь он будет уже отрицательный
показать весь комментарий
18.10.2021 21:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не знаю как КТ, но УЗИ и снимки делал бесплатно по направлению
показать весь комментарий
18.10.2021 19:14 Ответить
Кт легких и узи органов брюшной полости делал бесплатно, два месяца назад по направлению врача. Единственное за что платил, зонд глотать. Оно впринципе тоже должно бесплатно по направлению, но я чтобы не ждать две недели, якобы длиная очередь. А где-то пол года назад делал теже кт легких и узи, то за все 1.5 тысячи заплатил, так что через семейного врача явно дешевле)
показать весь комментарий
18.10.2021 19:31 Ответить
ну вот и я узи брюшной полости делал бесплатно + рентген лёгких, себе, сыну, жене по направлению бесплатно
показать весь комментарий
18.10.2021 20:35 Ответить
И КТ по направлению семейного делают бесплатно.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:13 Ответить
я и не сомневаюсь, в отличии от секты неверующих... у меня маму от ковида бесплатно лечили в стационаре, сам болею в лёгкой форме с женой, одинадцатый день сегодня, первые три дня темература 38,5-37,5, немного покашляли и всё, только у меня обоняние пропало на третий день, но уже понемногу восстанавливается, контрольный тест в пятницу надо сделать и надеюсь он будет уже отрицательный
показать весь комментарий
18.10.2021 21:23 Ответить
Выздоравливайте!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 21:50 Ответить
Спасибо!
показать весь комментарий
19.10.2021 10:43 Ответить
Врачам втык за такое будет.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:14 Ответить
"то выпишет пациенту е-направление на обследование"
Как-то двузначно выглядит это **-направление...
показать весь комментарий
18.10.2021 19:27 Ответить
Всі кабінети КТ приватні і ніхто не буде робити безплатно, УЗД є в поліклініках безплатно.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:29 Ответить
И то что все кт кабинеты частники и то что на по направлению семейника нельзя сделать бесплатно кт, это откровенная ложь. Или очень маленький городок/поселок.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:39 Ответить
По направлению семейного врача делают бесплатно для пациента, но оплачивает государство.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:16 Ответить
у нас в Борисполе есть больница,довольно не плохая. есть так же пристроенный к главному зданию диагностический центр,где делают КТ. но видать в нашем ДЦ не знают о бесплатной услуге по е-направлению,а потому,со слезами на глазах,берут с пациентов деньги...мне первое КТ стоило 2300,второе с контрастом-3000.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:31 Ответить
спочатку верещать карантин фуфло! вакцинація фуфло!
а потім верещать лікуйте нас і дайте нам пільги!
показать весь комментарий
18.10.2021 19:37 Ответить
 
 