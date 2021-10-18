Украина и МВФ достигли предварительной договоренности: Фонд может предоставить $700 млн.

Команда сотрудников МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала (staff-level agreement) о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Теперь будет пересмотрена программа сотрудничества stand-by, рассчитанная на 18 месяцев, а исполнительный совет МВФ сможет рассмотреть запрос на продолжение программы.

Завершение первого пересмотра разблокирует транш в 500 млн СДР (около 700 млн долларов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ предоставит Украине $1,4 млрд транша до конца года, - прогноз J.P. Morgan

Миссию МВФ, которая продолжалась с 21 сентября, возглавляла Иванна Владков-Голара. По ее словам, договоренность касается ряда экономических, финансовых и структурных реформ, призванных сдержать кризис в результате пандемии и обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность.

Программа будет сосредоточена на, среди прочего, согласовании фискальной политики с условиями устойчивости среднесрочного долга с одновременной защитой социально уязвимых групп; усилении администрирования доходов бюджета и уменьшении фискальных рисков от квазифискальных операций, в частности в энергетическом секторе; обеспечении независимости центрального банка и сосредоточении монетарной политики на возвращении инфляции к целевым значениям; обеспечении финансового здоровья банков для оживления банковского кредитования частного сектора; борьбе с коррупцией и внедрении судебной реформы; уменьшении роли государства и частных интересов в экономике для улучшения бизнес-среды, укреплении корпоративного управления, привлечении инвестиций и увеличении потенциала экономики.

Владков-Голара отметила, что предложение Украины о продлении программы и решение по программе в целом должны до конца июня 2022 года утвердить МВФ и его Исполнительный совет.

Решение Исполнительного совета ожидается в ноябре. Оно будет зависеть от дальнейших действий Украина в указанных сферах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": МВФ ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. ИНФОГРАФИКА