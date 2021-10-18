РУС
Украина и МВФ достигли предварительной договоренности: Фонд может предоставить $700 млн

Украина и МВФ достигли предварительной договоренности: Фонд может предоставить $700 млн

Команда сотрудников МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала (staff-level agreement) о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Теперь будет пересмотрена программа сотрудничества stand-by, рассчитанная на 18 месяцев, а исполнительный совет МВФ сможет рассмотреть запрос на продолжение программы.

Завершение первого пересмотра разблокирует транш в 500 млн СДР (около 700 млн долларов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ предоставит Украине $1,4 млрд транша до конца года, - прогноз J.P. Morgan

Миссию МВФ, которая продолжалась с 21 сентября, возглавляла Иванна Владков-Голара. По ее словам, договоренность касается ряда экономических, финансовых и структурных реформ, призванных сдержать кризис в результате пандемии и обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность.

Программа будет сосредоточена на, среди прочего, согласовании фискальной политики с условиями устойчивости среднесрочного долга с одновременной защитой социально уязвимых групп; усилении администрирования доходов бюджета и уменьшении фискальных рисков от квазифискальных операций, в частности в энергетическом секторе; обеспечении независимости центрального банка и сосредоточении монетарной политики на возвращении инфляции к целевым значениям; обеспечении финансового здоровья банков для оживления банковского кредитования частного сектора; борьбе с коррупцией и внедрении судебной реформы; уменьшении роли государства и частных интересов в экономике для улучшения бизнес-среды, укреплении корпоративного управления, привлечении инвестиций и увеличении потенциала экономики.

Владков-Голара отметила, что предложение Украины о продлении программы и решение по программе в целом должны до конца июня 2022 года утвердить МВФ и его Исполнительный совет.

Решение Исполнительного совета ожидается в ноябре. Оно будет зависеть от дальнейших действий Украина в указанных сферах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": МВФ ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. ИНФОГРАФИКА

+4
Если можно - то стразу на оффшор...

18.10.2021 20:06 Ответить
+3
не дадут.
18.10.2021 19:57 Ответить
+2
13 ОКТЯБРЯ 2021, 16:15 Украина может в октябре-декабре этого года получить транш МВФ в размере около 1,4 млрд долл.

Украина и МВФ достигли предварительной договоренности: Фонд может предоставить $700 млн.
Сошлись по средине)))))

18.10.2021 19:39 Ответить
Круто! Денег дадут
18.10.2021 19:37 Ответить
13 ОКТЯБРЯ 2021, 16:15 Украина может в октябре-декабре этого года получить транш МВФ в размере около 1,4 млрд долл.

Украина и МВФ достигли предварительной договоренности: Фонд может предоставить $700 млн.
Сошлись по средине)))))

18.10.2021 19:39 Ответить
ты по сути что то можешь возразить,или мозг при зачатии не вложили?
18.10.2021 19:57 Ответить
Але аж в червні 2022
18.10.2021 22:31 Ответить
зелені наіпуть однозначно. Втім, МВФ про це знає...
18.10.2021 19:40 Ответить
Поживемо - може і не побачимо цього траншу, бо вимоги "непосильні" для влади.
18.10.2021 19:41 Ответить
Сумна новина - помер відомий в Україні міф про "Роттердам+"

https://www.youtube.com/watch?v=aJNdx1C5zHE

18.10.2021 19:46 Ответить
Ціна вугілля, дизпалива і бензину повинна бути в Україні СІФ Чорноморськ (= СІФ Південний) але не як СІФ Роттердам з плюсами на 2 перевалки на ж / д. СІФ Роттердам майже нічим не відрізняється від СІФ Чорноморськ (хоча походження вугілля може бути різний). Роттердам з плюсами завжди дорожче на величину вартості двох перевалок і доставки вугілля, бензину по ж / д або автотранспортом. Перевищення по вугіллю складає 200-300 гр за тонну, перевищення по дизпаливу до 5000 гр за тонну.
19.10.2021 09:08 Ответить
А куди ділися 2.6 лярди?
18.10.2021 19:47 Ответить
не дадут.
18.10.2021 19:57 Ответить
У Бені вже руки трясуться.
18.10.2021 20:01 Ответить
Если можно - то стразу на оффшор...

18.10.2021 20:06 Ответить
Фонд может(!) предоставить $700 млн .-При том что: Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год.
18.10.2021 20:10 Ответить
Сракешвили баран астанавись...
18.10.2021 20:30 Ответить
До влади прийшли не смішні клоуни, а Джокери
18.10.2021 20:45 Ответить
Звичайне шапіто95, яке влаштувало в Україні свадьбу в маліновкє.
18.10.2021 22:36 Ответить
Кинули як кістку собаці щоб не здохли. А з іншого боку - скільки не дай, все одно все вкрадуть і переведуть на офшори. Як показують нещодавно оприлюднені папери, такий досвід у преЗедента та його оточення вже є.
18.10.2021 21:18 Ответить
Так это не воровство, это творчество

Отмыванием в 2012 году, никаких денег, и с 2012 года, и с 2001, и в 2019 не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", - добавил он. Источник:
19.10.2021 06:58 Ответить
 
 