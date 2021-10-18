Мемориальную доску разведчику 30-й ОМБр Леониду Добрянскому открыли в Киеве. ФОТО

В Оболонском районе Киева на доме, где жил военный, открыли памятную доску командиру отделения взвода управления разведывательной роты 30-й отдельной механизированной бригады Леониду Добрянскому.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Север".

На открытии присутствовали жена и дочь погибшего, представители власти, военные Оболонского районного в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки, товарищи, соседи.





Добрянский погиб 13 июня 2020 г. около 21:45 в районе пгт. Троицкое Луганской области в результате смертельных минно-взрывных ранений, понесенных во время минометного обстрела со стороны российских войск.

Леонид Добрянский награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.