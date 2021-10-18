РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3810 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 856 4

Мемориальную доску разведчику 30-й ОМБр Леониду Добрянскому открыли в Киеве. ФОТО

В Оболонском районе Киева на доме, где жил военный, открыли памятную доску командиру отделения взвода управления разведывательной роты 30-й отдельной механизированной бригады Леониду Добрянскому.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Мемориальную доску разведчику 30-й ОМБр Леониду Добрянскому открыли в Киеве 01

На открытии присутствовали жена и дочь погибшего, представители власти, военные Оболонского районного в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки, товарищи, соседи.

Мемориальную доску разведчику 30-й ОМБр Леониду Добрянскому открыли в Киеве 02
Мемориальную доску разведчику 30-й ОМБр Леониду Добрянскому открыли в Киеве 03

Добрянский погиб 13 июня 2020 г. около 21:45 в районе пгт. Троицкое Луганской области в результате смертельных минно-взрывных ранений, понесенных во время минометного обстрела со стороны российских войск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киев простился с погибшим на Донбассе бойцом 30-й ОМБр Леонидом Добрянским. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Мемориальную доску разведчику 30-й ОМБр Леониду Добрянскому открыли в Киеве 04

Леонид Добрянский награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.

Автор: 

Киев (26015) мемориальная доска (219) 30 отдельная механизированная бригада (155) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.10.2021 20:26 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 14:20 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 21:12 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
показать весь комментарий
18.10.2021 21:46 Ответить
 
 