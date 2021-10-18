Массовая драка между спецназовцами в Грозном: племяннику Кадырова незаслуженно хотели дать краповый берет
Инструкторы спецназа РФ подрались на испытаниях в Грозном из-за того, что местные жители помогали чеченцам, в том числе племяннику главы республики Рамзана Кадырова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аудиозапись, опубликованную ранее.
На ней инструкторы-спецназовцы рассказывают о событиях в Грозном. Они отмечают, что ситуация с каждым годом все хуже. В этот раз чеченцам помогал генерал Росгвардии Игорь Семиляк.
Один из них говорит: "Племянника Кадырова снимали. На второй день после нормативов сняли, и все. Поставили его уже утром, когда непосредственно марш (один из этапов на присвоение берета. - Ред.) начался, перед самым стартом в строй воткнули. По пути, когда бежали, тоже он отлистал, Семиляк его постоянно ставил. И чехов (видимо, имеются в виду чеченцы. - Ред.) он вообще не снимал. Потом там кипиш произошел, инструкторы против инструкторов решили потолкаться. Чехи зарамсились со славянами из-за него. Еще интересный нюанс был, что Семиляк сам увел типа, чеха, на катах. Отвел в сторонку. Когда все закончилось - поставил обратно в строй его".
Другой отмечает: "Кадыров лям (1 миллион. - Ред.) платит чуваку, который на берет сдает, вот они это все превращают в позорище такое".
Как сообщают росСМИ, на заседании главного "Совета краповых беретов" заявили, что племянника главы Чечни Рамзана Кадырова сняли с испытаний на получение крапового берета.
Это именно ЭТИ "краповые береты" будут Украину "брать за месяц"?
Зря они не дали краповый берет племяннику кадырке. Они же могут обидеться и больше не претендовать, а просто со злости начать в задницу засовывать всем претендующим "инструкторам-спецназовцам" прямо на финише соревнований. Заместо поздравлений, так сказать...
Чеченська війна - найстрашніша. Я був там не найманцем, а журналістом. Маю офіційний російський документ.
Російські військові дуже ******* гроші. Потрапити в Чечню на початку 1995-го нам коштувало трохи більше 100 доларів. Найкраще добиратися було через Азербайджан, а далі - на Дербент і Хасав'юрт. Другий варіант - через Тбілісі й Казбегі. І зараз зміг би провести серед ночі.
Бабуся Шаміля Басаєва - українка. Шаміль - мій одноліток. Людина радянської школи. Його знаменитий рейд на Будьонівськ закінчив першу чеченську війну. Потім я запитав його: "Хто ж переміг - ви чи росіяни?" Почув відповідь: "Якщо я повернувся живий і здоровий, то перемогла Чечня." Досі не вірю, що його вбили. Думаю, загинув його рідний брат Ширвані.
Я не переконаний, що Росія виграла другу чеченську війну. Зараз росіяни дають чеченцям великі гроші. Фактично, платять данину. Суми дорівнюють річному бюджету України. Чеченці зализують рани. Як тільки з'явиться слушна нагода - підуть геть від Росії. Символ Чечні - вовк. Як вовка не годуй, а його тягне в гори.
Про трупи на чеченській війні можна говорити умовно. Ну який може бути похорон після прямого влучання авіабомби? - https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_na-peredovij-lyudi-vitrimuyut-tizhden/486979
мова йде про бюджет.
невже?
Ви, пане, не бачите рiзницi мiж ВВП та бюджетом?
ВВП -все, що виробляється, продукцiя та послуги за рiк, а бюджет(скiльки збирає держава для загальних потреб, це прибл. 33 вiдсотки вiд ВВП) за рiк.
ВВП України в тому роцi - 156 млрд. $ , бюджет загальний - 50 млрд. $.
на ка-дирiвський султанат перепадає, звичайно, не 50 млрд., але точно i не 2,5 млрд.
.
какими славянами ? мокша неумытая . угрофины кацапоидные славянами себя называют .
Страна-зона. И общаются обитатели зоны на фене.
Все равно ведь недолюди, нелюди.
А у американцев зеленые береты из ста соискателей получает только три человека,
Хотя совок все равно опохабит и окарикатурит любую тему. Сделали в совдепии голубые береты, в которых щеголяли свинари-узбеки, взращивашие свиней в подсобных хозяйствах, чтобы "десантники" немного свининки потребили. Впрочем, десантники, *******-гамадрилы (вся сучья братия с синим верхом) из секты, веровавших во всяких маргеловых, немногим от них отличались, разве что снобистского имперского кипятка в мочевом пузыре больше было .
Рашен-совки всегда обезьянничали, даже когда не понимали, что стало образцом для подражания.
А о Барри Садлере и зеленых беретах еще долго будут помнить
https://www.youtube.com/watch?v=RK9KdJWTfQY&list=RDRK9KdJWTfQY&start_radio=1
Ведь русские не славяне, а угро-финны, слушаем вот в этом месте российского историка
.https://youtu.be/TxhDU5y6GaY?t=382