22 976 44

Массовая драка между спецназовцами в Грозном: племяннику Кадырова незаслуженно хотели дать краповый берет

Массовая драка между спецназовцами в Грозном: племяннику Кадырова незаслуженно хотели дать краповый берет

Инструкторы спецназа РФ подрались на испытаниях в Грозном из-за того, что местные жители помогали чеченцам, в том числе племяннику главы республики Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аудиозапись, опубликованную ранее.

На ней инструкторы-спецназовцы рассказывают о событиях в Грозном. Они отмечают, что ситуация с каждым годом все хуже. В этот раз чеченцам помогал генерал Росгвардии Игорь Семиляк.

Один из них говорит: "Племянника Кадырова снимали. На второй день после нормативов сняли, и все. Поставили его уже утром, когда непосредственно марш (один из этапов на присвоение берета. - Ред.) начался, перед самым стартом в строй воткнули. По пути, когда бежали, тоже он отлистал, Семиляк его постоянно ставил. И чехов (видимо, имеются в виду чеченцы. - Ред.) он вообще не снимал. Потом там кипиш произошел, инструкторы против инструкторов решили потолкаться. Чехи зарамсились со славянами из-за него. Еще интересный нюанс был, что Семиляк сам увел типа, чеха, на катах. Отвел в сторонку. Когда все закончилось - поставил обратно в строй его".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нашего генерала нахер послали. Чуть п#здюлей ему не дали. Это просто плевок в лицо, бл#дь!" - несмотря на жульничества чеченцев, инструкторы полка "Витязь" МВД РФ выдали им краповые береты. ВИДЕО

Другой отмечает: "Кадыров лям (1 миллион. - Ред.) платит чуваку, который на берет сдает, вот они это все превращают в позорище такое".

Как сообщают росСМИ, на заседании главного "Совета краповых беретов" заявили, что племянника главы Чечни Рамзана Кадырова сняли с испытаний на получение крапового берета.

драка (2032) Кадыров Рамзан (804) россия (96963) спецназ (620) Чечня (639)
Топ комментарии
+31
Республика овцейопов во всей красе.
18.10.2021 20:29 Ответить
+27
В мире животных

18.10.2021 21:04 Ответить
+18
Здається кацапи забули своє місце.

18.10.2021 20:46 Ответить
Капитан был в дупу пьяный!
18.10.2021 21:05 Ответить
Хорошо что он ему еще член не пребил к дереву стэплером
18.10.2021 21:15 Ответить
Кавказ как всегда предсказуем - сначала апельсиновые воры лаврушники, сейчас липовые береты
18.10.2021 21:22 Ответить
каков сам рамзанка дыров-такой и сынок и пельменник и...
18.10.2021 20:32 Ответить
Можно купить диплом университета, можна черный пояс по карате. Но от этого умнее или сильнее не станешь.
18.10.2021 20:32 Ответить
18.10.2021 20:39 Ответить
18.10.2021 20:48 Ответить
18.10.2021 20:51 Ответить
18.10.2021 21:33 Ответить
ШедеУорально...
18.10.2021 21:34 Ответить
таких муроводов дем с огнём не найдёш
18.10.2021 21:43 Ответить
Рамзанка Дыров- будущий прэзидент великой и сопливой
18.10.2021 20:33 Ответить
быть рабами в своей же стране. рашкования
18.10.2021 20:33 Ответить
"Восток дело тонкое,Петруха" !!!)))
18.10.2021 20:34 Ответить
нічого не зрозуміло але дуже цікаво https://www.youtube.com/watch?v=rG2k2Z8IO04 https://www.youtube.com/watch?v=rG2k2Z8IO04

18.10.2021 20:35 Ответить
Прашу пращения!
Это именно ЭТИ "краповые береты" будут Украину "брать за месяц"?
18.10.2021 20:37 Ответить
Ні, це - "заградотряди".
18.10.2021 21:03 Ответить
Попереду пустять бурятів і якутів, вже попробували самі брати Донецький аеропорт.
19.10.2021 08:42 Ответить
Так, це ті що погрожували до Києва дійти ховаючись за спинами у дітей і жінок
18.10.2021 21:13 Ответить
Кто-кого победил-то в своё время?
Зря они не дали краповый берет племяннику кадырке. Они же могут обидеться и больше не претендовать, а просто со злости начать в задницу засовывать всем претендующим "инструкторам-спецназовцам" прямо на финише соревнований. Заместо поздравлений, так сказать...
18.10.2021 20:45 Ответить
Здається кацапи забули своє місце.

18.10.2021 20:46 Ответить
Це точно військовий говорив, як не мене то якийсь зек, хоча як на росії це одне і теж.
18.10.2021 20:49 Ответить
Это вертухайское подразделение...контингент тот же...
18.10.2021 21:11 Ответить
процес разложенія ідьот по плану...

Чеченська війна - найстрашніша. Я був там не найманцем, а журналістом. Маю офіційний російський документ.

Російські військові дуже ******* гроші. Потрапити в Чечню на початку 1995-го нам коштувало трохи ­більше 100 доларів. Найкраще добиратися було через Азербайджан, а далі - на Дербент і Хасав'юрт. Другий ­варіант - ­через Тбілісі й Казбегі. І зараз зміг би провести серед ночі.

Бабуся Шаміля Басаєва - українка. Шаміль - мій одноліток. Людина радянської школи. Його знаменитий рейд на Будьонівськ закінчив першу чеченську війну. Потім я запитав його: "Хто ж переміг - ви чи росіяни?" Почув відповідь: "Якщо я повернувся живий і здоровий, то перемогла Чечня." Досі не вірю, що його вбили. ­Думаю, загинув його рідний брат Ширвані.

Я не переконаний, що Росія виграла другу ­чеченську війну. Зараз росіяни дають чеченцям великі гроші. ­Фактично, платять данину. Суми дорівнюють річному бюджету України. Чеченці зализують рани. Як тільки з'явиться слушна нагода - підуть геть від Росії. Символ Чечні - вовк. Як вовка не годуй, а його тягне в гори.

Про трупи на чеченській війні можна говорити умовно. Ну який може бути похорон після прямого влучання авіабомби? - https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_na-peredovij-lyudi-vitrimuyut-tizhden/486979
18.10.2021 20:50 Ответить
а ви знаете какой бюджет Украины?
18.10.2021 20:56 Ответить
Свинособака, тебя в Гугле забанили?
18.10.2021 21:22 Ответить
обнюхався чи обкурився)
18.10.2021 21:39 Ответить
сиди на бутылке молча - сойдешь за умного
19.10.2021 10:56 Ответить
твоя доля сидіти на бутилці чмо))))) яке ввп України дегон, ти хоть знаєшь що таке ввп, як Бутусов дозваля таким дебілам тут таке писати)))
19.10.2021 11:51 Ответить
що ти тут несеш? який ВВП? де було написано про ВВП?

мова йде про бюджет.
19.10.2021 19:53 Ответить
я ні кого тут перший не оскорбляв, вони перші почали на мене нести, нізашо, я згоден зі статею, тільки бюджет України 130млр а Москва віддає 2-2,5млрд
19.10.2021 21:09 Ответить
бюджет України 130млрд.???

невже?

Ви, пане, не бачите рiзницi мiж ВВП та бюджетом?
ВВП -все, що виробляється, продукцiя та послуги за рiк, а бюджет(скiльки збирає держава для загальних потреб, це прибл. 33 вiдсотки вiд ВВП) за рiк.

ВВП України в тому роцi - 156 млрд. $ , бюджет загальний - 50 млрд. $.

на ка-дирiвський султанат перепадає, звичайно, не 50 млрд., але точно i не 2,5 млрд.

.
19.10.2021 21:53 Ответить
Чехи зарамсились со славянами из-за него.

какими славянами ? мокша неумытая . угрофины кацапоидные славянами себя называют .
18.10.2021 20:55 Ответить
"Чехи зарамсились со славянами из-за него..."

Страна-зона. И общаются обитатели зоны на фене.
18.10.2021 20:56 Ответить
Лучше бы орки перестреляли один другого, так душевно, ради цветного сукна.
Все равно ведь недолюди, нелюди.
А у американцев зеленые береты из ста соискателей получает только три человека,
Хотя совок все равно опохабит и окарикатурит любую тему. Сделали в совдепии голубые береты, в которых щеголяли свинари-узбеки, взращивашие свиней в подсобных хозяйствах, чтобы "десантники" немного свининки потребили. Впрочем, десантники, *******-гамадрилы (вся сучья братия с синим верхом) из секты, веровавших во всяких маргеловых, немногим от них отличались, разве что снобистского имперского кипятка в мочевом пузыре больше было .
Рашен-совки всегда обезьянничали, даже когда не понимали, что стало образцом для подражания.

А о Барри Садлере и зеленых беретах еще долго будут помнить

https://www.youtube.com/watch?v=RK9KdJWTfQY&list=RDRK9KdJWTfQY&start_radio=1
18.10.2021 20:59 Ответить
Та нашить тех беретов тут у нас тюками---и туда---как разлагающе-тлетворное оружие! А подкладку голубого цвета.
18.10.2021 21:40 Ответить
ониже все рузькие луди. дать им всем розовые беретики и рассадить на бутыльки.
18.10.2021 21:54 Ответить
А что это за "краповые" береты? Это , в смысле, мохеровые? А что, у кабздыровских модников сейчас популярен мохер на голове? Ещё и сиреневого цвета в жёлтый горох? Высокая мода - ничего не скажешь...
18.10.2021 23:18 Ответить
19.10.2021 21:12 Ответить
Пусть ослеобы поерепенятся ещё трохи, когда месить начнём разбираться не будем, кто из под какой самки..
18.10.2021 23:59 Ответить
Откуда там оказались славяне?
Ведь русские не славяне, а угро-финны, слушаем вот в этом месте российского историка
.https://youtu.be/TxhDU5y6GaY?t=382
19.10.2021 00:47 Ответить
 
 