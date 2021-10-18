Массовая драка между спецназовцами в Грозном: племяннику Кадырова незаслуженно хотели дать краповый берет

Инструкторы спецназа РФ подрались на испытаниях в Грозном из-за того, что местные жители помогали чеченцам, в том числе племяннику главы республики Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аудиозапись, опубликованную ранее.

На ней инструкторы-спецназовцы рассказывают о событиях в Грозном. Они отмечают, что ситуация с каждым годом все хуже. В этот раз чеченцам помогал генерал Росгвардии Игорь Семиляк.

Один из них говорит: "Племянника Кадырова снимали. На второй день после нормативов сняли, и все. Поставили его уже утром, когда непосредственно марш (один из этапов на присвоение берета. - Ред.) начался, перед самым стартом в строй воткнули. По пути, когда бежали, тоже он отлистал, Семиляк его постоянно ставил. И чехов (видимо, имеются в виду чеченцы. - Ред.) он вообще не снимал. Потом там кипиш произошел, инструкторы против инструкторов решили потолкаться. Чехи зарамсились со славянами из-за него. Еще интересный нюанс был, что Семиляк сам увел типа, чеха, на катах. Отвел в сторонку. Когда все закончилось - поставил обратно в строй его".

Другой отмечает: "Кадыров лям (1 миллион. - Ред.) платит чуваку, который на берет сдает, вот они это все превращают в позорище такое".

Как сообщают росСМИ, на заседании главного "Совета краповых беретов" заявили, что племянника главы Чечни Рамзана Кадырова сняли с испытаний на получение крапового берета.