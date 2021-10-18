Зеленский подписал закон о направлении средств перевыполнения госбюджета на армию, субсидии и ремонт дорог
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 год, принятый Верховной Радой 8 октября. В связи с прогнозируемым перевыполнением доходной части государственного бюджета к концу текущего года почти на 40 млрд грн Верховная Рада увеличила финансирование неотложных нужд, в частности социальной поддержки населения, выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и реализации инфраструктурных проектов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Согласно подписанному документу, увеличены показатели доходов и расходов госбюджета-2021 по общему фонду на 39,6 млрд грн. В частности, повышение доходов предусмотрено благодаря налогу на прибыль предприятий - на 30 млрд грн; НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 2 млрд грн; НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 6,9 млрд грн; сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили - на 0,75 млрд грн", - сообщает пресс-служба главы государства.
Полученные дополнительные средства будут направлены на решение неотложных социальных вопросов и реализацию инфраструктурных проектов. В частности, 12,05 млрд грн будут направлены на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ещё 15 млрд грн будут выделены на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.
На выплату денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины выделены 4,1 млрд грн, 2 млрд грн – на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.
Ещё 1 млрд грн будет направлен на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам государственных угледобывающих предприятий.
Также средства предусмотрены на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов, развития объектов социально-культурной сферы и осуществления мероприятий по социально-экономическому развитию территорий (1,5 млрд грн и 2,5 млрд грн соответственно).
На субвенции местным бюджетам для денежной компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства будут направлено соответственно 282 млн грн и 4 млн грн.
Рейтинг Президента составляет 23%, а в пояснительной записке указано, что динамика идёт на снижение. Необходимо срочно громкие победные кейсы.
Рейтинг партии Слуга Народа упал до 14% (люди начали разочаровываться + зашквары).
Партия теряет облик народной и становится теми же, против кого они боролись - «зажранной старой элитой».
Также указывают причину, что осенью у людей больше пессимистичные настроение, а проблемы которые сейчас упали на их плечи только усиливают это, что отражается на рейтингах власти, которая не в состоянии решить эти кризисные кейсы.
Люди начали разочаровываться, так как те, кому они поверили, только громко обещают, но сами просто «хапают бабло», покупая дома и машины на родственников, используют власть, чтобы уйти от ответсвенности за ДТП и радуются смертям своих коллег.
То есть становятся «моральными уродами», как были их попередныки.
Денис Ковалев цензору нет
Это чтоб мы все оценили, как верховный предатель армию любит лишний раз профинансировать.
Есть дыра в бюджете и одновременно профицит???
Кто текст для бубочки писал?
Влада заборгувала військовослужбовцям ЗСУ 5,6 млрд грн, які обіцяла виплачувати як винагороду за дотримання наказу Зеленського "не стрелять". Про це розповіла в програмі "5 копійок" на "5 каналі" народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол.
"Заради політики Зеленського "не стрелять" була ухвалена політика надбавки для військовослужбовців, яка полягала "у створенні безпечних умов служби". Тобто це мотивація для військовослужбовців не виконувати свої службові обов'язки. На це вже мусило піти 5,6 млрд. Цинізм цієї ситуації, що ні копійки з цих грошей не було виплачено військовослужбовцям, хоча 2,5 роки їм не підвищувалися ні зарплати, ні інші доплати, хоча інфляція в країні йде", - наголосила Чорновол.
Вона нагадала, що в новині Міноборони від 10 вересня повідомили, що проблеми виникли через те, що держбюджет 2021 року не враховував додаткову потребу Міноборони у 5,7 млрд грн. Ці кошти необхідні для здійснення одноразових обов'язкових виплат - винагороди за т.зв. "створення безпечних умов виконання бойових завдань".