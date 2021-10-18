Зеленский подписал закон о направлении средств перевыполнения госбюджета на армию, субсидии и ремонт дорог

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 год, принятый Верховной Радой 8 октября. В связи с прогнозируемым перевыполнением доходной части государственного бюджета к концу текущего года почти на 40 млрд грн Верховная Рада увеличила финансирование неотложных нужд, в частности социальной поддержки населения, выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и реализации инфраструктурных проектов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Согласно подписанному документу, увеличены показатели доходов и расходов госбюджета-2021 по общему фонду на 39,6 млрд грн. В частности, повышение доходов предусмотрено благодаря налогу на прибыль предприятий - на 30 млрд грн; НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 2 млрд грн; НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 6,9 млрд грн; сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили - на 0,75 млрд грн", - сообщает пресс-служба главы государства.

Полученные дополнительные средства будут направлены на решение неотложных социальных вопросов и реализацию инфраструктурных проектов. В частности, 12,05 млрд грн будут направлены на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ещё 15 млрд грн будут выделены на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

На выплату денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины выделены 4,1 млрд грн, 2 млрд грн – на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Ещё 1 млрд грн будет направлен на погашение задолженности по заработной плате сотрудникам государственных угледобывающих предприятий.

Также средства предусмотрены на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов, развития объектов социально-культурной сферы и осуществления мероприятий по социально-экономическому развитию территорий (1,5 млрд грн и 2,5 млрд грн соответственно).

На субвенции местным бюджетам для денежной компенсации за жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, и для участников Революции Достоинства будут направлено соответственно 282 млн грн и 4 млн грн.

