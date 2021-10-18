Жернаков: Татаров пытается провести в КСУ своих людей Погорецкого и Евграфову
Николай Погорецкий в 2014 году опубликовал пособие о "расследовании массовых беспорядков" и владеет имуществом неясного происхождения. Елизавета Евграфова не декларирует часть имущества и получила негативный вывод Общественного совета доброчестности.
Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.
"С Татаровым вместе Погорецкий написал пособие "расследование массовых беспорядков", опубликованное в 2014 году. А еще Погорецкий владеет кучей имущества, наличие которого сложно объяснить официальными доходами и стоимость которого занижена в декларациях в несколько раз", - пишет он.
Евграфова, по словам Жернакова, бывшая судья Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, созданного во времена Януковича. Часть имущества она не декларирует, происхождение еще части не может пояснить.
"Мать судьи Евграфовой регулярно ездит в Москву и оккупированный Крым, где на нее оформлен пансионат. А отец был когда-то заместителем председателя КСУ, с чем, скорее всего, связан стремительный карьерный рост Евграфовой (через чуть более чем 5 лет она была избрана судьей Высшего суда что аномально быстро)", - пишет Жернаков.
Он подчеркивает, то понятие "свои люди" в КСУ полностью противоречит Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии.
"Для чего такие пополнения Татрову - можно понять. Коррупционного происхождения имущество, Москва, антимайдан - вполне его ценности. Для чего такое Зеленскому, причем ценой уничтожения институтов и разрушения отношений с Западом - вопрос открытый", - пишет Жернаков.
Конкурс в КСУ он называет "катастрофой". "Если у Зеленского есть хотя бы немного здравого смысла, он должен немедленно его остановить", - считает Жернаков.
Как говорил Ярош: "Готовимся, чистим оружие". Время сидеть и просто наблюдать уже прошло - на Банковой уже готовят СИЗО, а потом придет время повешенных в парках и лесополосах и просто пропавших без вести, как в Беларуси.