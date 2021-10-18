РУС
Жернаков: Татаров пытается провести в КСУ своих людей Погорецкого и Евграфову

Николай Погорецкий в 2014 году опубликовал пособие о "расследовании массовых беспорядков" и владеет имуществом неясного происхождения. Елизавета Евграфова не декларирует часть имущества и получила негативный вывод Общественного совета доброчестности.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"С Татаровым вместе Погорецкий написал пособие "расследование массовых беспорядков", опубликованное в 2014 году. А еще Погорецкий владеет кучей имущества, наличие которого сложно объяснить официальными доходами и стоимость которого занижена в декларациях в несколько раз", - пишет он.

Читайте: Назначение Зеленским судей КС нанесет серьезный удар международным отношениям и имиджу Украины, - Жернаков

Евграфова, по словам Жернакова, бывшая судья Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, созданного во времена Януковича. Часть имущества она не декларирует, происхождение еще части не может пояснить.

"Мать судьи Евграфовой регулярно ездит в Москву и оккупированный Крым, где на нее оформлен пансионат. А отец был когда-то заместителем председателя КСУ, с чем, скорее всего, связан стремительный карьерный рост Евграфовой (через чуть более чем 5 лет она была избрана судьей Высшего суда что аномально быстро)", - пишет Жернаков.

Он подчеркивает, то понятие "свои люди" в КСУ полностью противоречит Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии.

Также читайте: Корабль уже второй судебной реформы Зеленского летит на скалы: это грозит волной народного гнева, после очередной Врадиевки, - Жернаков

"Для чего такие пополнения Татрову - можно понять. Коррупционного происхождения имущество, Москва, антимайдан - вполне его ценности. Для чего такое Зеленскому, причем ценой уничтожения институтов и разрушения отношений с Западом - вопрос открытый", - пишет Жернаков.

Конкурс в КСУ он называет "катастрофой". "Если у Зеленского есть хотя бы немного здравого смысла, он должен немедленно его остановить", - считает Жернаков.

конкурс (1156) КС (2250) Жернаков Михаил (54) Татаров Олег (371)
Новый КС статью 13. "Земля, ее недра, являются объектами права собственности Украинского народа " растолкует правильно. Украинский народ-это Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Баум, Бужанский, Гутцайт , Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов,Корбан , Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Бродский, Суркисы, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Звягильский, Ярославский, Дубилет, Табачник , Ставицкий и другие уважаемые люди.
18.10.2021 20:40 Ответить
реванш набирає гіперактивних обертів - оберненопропорційно падінню рейтинга вови
18.10.2021 20:40 Ответить
Зелениський, як і татаров нищить відношення з Заходом, що тут не зрозуміло?
18.10.2021 20:45 Ответить
ВОПРОС-зачем еврей Зеленский еврейская фракция Слуг у Раде еврейский на 90% состав КМУ еще и закон про захыст евреев приняли.... если судьи в КСУ и те глядя на фото исинные иудейские рожи кругом и вокруг??????не говоря о самомо Татрове истынный жуччило..в пейсатой накидке...
18.10.2021 20:49 Ответить
Россия через свою агентуру (Ермак, Демченко, Татаров, Портнов, Зеленский) устанавливает свою диктатуру в Украине. Готовят нам Беларусь-2.
Как говорил Ярош: "Готовимся, чистим оружие". Время сидеть и просто наблюдать уже прошло - на Банковой уже готовят СИЗО, а потом придет время повешенных в парках и лесополосах и просто пропавших без вести, как в Беларуси.
18.10.2021 22:33 Ответить
90-е, яныковские рыги, покращення- усе как и хотели полезные ЗЕленые идиоты
