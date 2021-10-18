РУС
Данилюк о смертях мэра Павлова, дипломата Крыжанивского и нардепа Полякова: По стране катится волна насилия. Напоминает 90-е

Данилюк о смертях мэра Павлова, дипломата Крыжанивского и нардепа Полякова: По стране катится волна насилия. Напоминает 90-е

Заслуживающих доверия результатов расследования резонансных смертей - мэра Кривого Рога Константина Павлова, его брата Андрея, дипломата Виктора Крыжанивского, народного депутата Антона Полякова - не будет.

Как передает Цензор.НЕТ, такую уверенность в Facebook высказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Стало известно о гибели родного брата мэра Кривого Рога, которого застрелили раньше. Мертвым нашли у себя дома дипломата на Киевщине. Загадочная смерть депутата Полякова. По стране катится волна насилия и смертей. И заслуживающих доверия ответов не будет. Нулевое доверие к правоохранительным органам, прокуратуре или судам. Нулевая надежда на справедливость. Полное отсутствие признаков правового государства. Очень тревожные сигналы. Напоминает 90-е", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым. ФОТОрепортаж

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства. 18 октября стало известно о гибели его брата Андрея Павлова.

Утром 8 октября стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым.

17 октября в дежурную часть столичного главка позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Садовой (район Киева Осокорки) обнаружила тело мужчины без признаков жизни. По словам источников, предварительно установлено, что это был дипломат Виктор Крыжанивский.

+18
Ну и откуда вы такие вылазите? Где вас Подоляк таких тупых находит? Данилюк был секретарем СНБО с с 28 мая 2019 по 3 октября 2019 года. Кто его тогда назначал?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:16 Ответить
+14
шо кацапа,Кровавого Пастыря забывать стали,шо при порохе главой СНБО был? ничо,скоро вспомните
показать весь комментарий
18.10.2021 21:24 Ответить
+13
Так а кто наша нынешняя власть? Сявки из 90х, криворожсткая гопота. Странно от них ожидать чего-то другого.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:03 Ответить
Коля Катлета Тищенко радостно потирает потные ручонки %)
показать весь комментарий
18.10.2021 21:02 Ответить
а може потные,то шо кива чеше?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:03 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 21:05 Ответить
Він правий. Морди бьють екс-міністрам і головам Укроборомпрому. І це добре. Данилюк -чемпіон!!!
показать весь комментарий
18.10.2021 21:25 Ответить
Кто правий? Морды бьют? Мертвый 60ти летний дипломат, случайно типа упал. Мертвый брат мера Кривого-Рога. Мертвый депутат, много говоривший за Зелю и слуг. И это за 2 недели.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:47 Ответить
ВЕЛИКІ НОВИНИ -ПРЯМИЙ-ЧЕКАЛКІН -БЕРЕЗОВЕЦЬ -з 22 хвилини СМАТРЄТЬ УСЄМ
показать весь комментарий
18.10.2021 21:02 Ответить
Кіт Вчений@TedTeddyca

https://twitter.com/TedTeddycat/status/1450087638518611974 4 ч



Зе-граний фраєр
показать весь комментарий
18.10.2021 21:02 Ответить
нужно меньше было тырить и с криминалом связываться
показать весь комментарий
18.10.2021 21:03 Ответить
а кто это сделал?...
показать весь комментарий
18.10.2021 21:03 Ответить
Так а кто наша нынешняя власть? Сявки из 90х, криворожсткая гопота. Странно от них ожидать чего-то другого.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:03 Ответить
Привести этих ублюдков к власти, а теперь истерично негодовать... А кто же это сделал???
показать весь комментарий
18.10.2021 21:05 Ответить
Щури гризут одне одного за місце біля годівниці !!!Це той випадок коли "меньше народа-больше кислорода!" !!!!)))
показать весь комментарий
18.10.2021 21:06 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 21:06 Ответить
Данилюк это кто ещё? Бывший глава СНБО времён Порошенко? При котором плодились каналы Медведчука с рос.помойки? Или я путаю?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:07 Ответить
а по суті сказаного про ЗЕвладу нє?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:11 Ответить
По сути насилие всегда не останавливалось. А он это выставляет, как-будто только сейчас и началось. Одним словом- манипуляция.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:15 Ответить
Ну и откуда вы такие вылазите? Где вас Подоляк таких тупых находит? Данилюк был секретарем СНБО с с 28 мая 2019 по 3 октября 2019 года. Кто его тогда назначал?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:16 Ответить
Вы не спрашиваете, вы тут срете, служивые. Вас Подоляк точно на помойках нашел. Вы бы перед тем как тут срать изучили сначала суть вопроса. При ком решением СНБО были запрещены именно роспомойки, начиная от тклевидения и кино и кончая интернет сайтми?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:37 Ответить
Т.е. Г+Г, где Мертвечук владеет блокирующим пакетом, уже закрыт и не вещает? Или "Перший незалежный"? Еще раз - вы не задаете вопросы- вы тупо срете.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:50 Ответить
шо кацапа,Кровавого Пастыря забывать стали,шо при порохе главой СНБО был? ничо,скоро вспомните
показать весь комментарий
18.10.2021 21:24 Ответить
Путаєте, це голова РНБО часів Зеленського, при якому мертвечук вперше за 15 років повернувся до Верховної Ради...
показать весь комментарий
18.10.2021 21:24 Ответить
трепло ты! Бывший глава СНБО времён зеленского!
показать весь комментарий
18.10.2021 22:19 Ответить
та хто проста переобувся из красных кроссовок у зеленые, не развязав шнурки
показать весь комментарий
18.10.2021 21:08 Ответить
ДАНБАСС= КРИВБАСС= БАНДУСТАН 2:0
показать весь комментарий
18.10.2021 21:13 Ответить
чего это он занервничал?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:12 Ответить
зміна поколінь у мафії
показать весь комментарий
18.10.2021 21:18 Ответить
братва, не стреляйте друг в друга...
показать весь комментарий
18.10.2021 21:20 Ответить
Зе валит подельников

показать весь комментарий
18.10.2021 21:23 Ответить
Говноеды РАБссии все с Бандерой воюют...,Толстой в прямом эфире начал срать кручее *********-Соловьевского быдла.... СкреПОНОСа,бойтесь крысы Мавзолейные...БОЙТЕСЬ............
показать весь комментарий
18.10.2021 21:26 Ответить
О. Я поняла за что криворожский брат навернулся - это интеллектуальная обработка действий Радуцкого и партии Слуга Народа.
Даже интересно, кого кокнут следующего, дабы обосрался не только Радуцкий.
У этих ребят свои расчеты на жизнь тех, кто слово Раз принимает за Эх, раз, да еще раз.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:27 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 21:31 Ответить
песня "верните меня к корыту"
показать весь комментарий
18.10.2021 21:32 Ответить
Ото точно!
показать весь комментарий
18.10.2021 23:42 Ответить
Злые языки кажуть что в Киев прилетает Глава Пентагона Ллойд Остин да не один... а с 500 штук Джавелинов...., и эскадриkmей F-35//брешуть люди....в Америке всего 10 джавелинов на 50 штатов....самим мало...
показать весь комментарий
18.10.2021 21:39 Ответить
Саудовская Аравия коррупции. А теперь еще и страна бандитизма.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:44 Ответить
За два года страна успела скатиться в 90-е
Зебуины, а про утюг на пузе вы уже забыли?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:50 Ответить
Шеремет, Вороненков, Окуєва та інші. Коли, кажеш, країна скотилась в 90-і? Чи пам"ять пропило зовсім?
показать весь комментарий
19.10.2021 00:25 Ответить
Мер Кривого Рогу і Поляков жертви політичних репресій. Зараз влада знищує еліту нації. Сподіваюсь, хоч Ахметку і Пінчука охоронці захистять.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:55 Ответить
Ылиту.. Так точнее
показать весь комментарий
19.10.2021 06:15 Ответить
Осталось токо дефолт дождаться
показать весь комментарий
18.10.2021 21:55 Ответить
...90е? А, они разве заканчивались? Просто братва прибарахлилась, адвокаты придумали новый УПК. Все идет по понятиям.
показать весь комментарий
19.10.2021 05:51 Ответить
...сказал первый изнасилованный Данилюк

показать весь комментарий
19.10.2021 06:46 Ответить
 
 