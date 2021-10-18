Данилюк о смертях мэра Павлова, дипломата Крыжанивского и нардепа Полякова: По стране катится волна насилия. Напоминает 90-е

Заслуживающих доверия результатов расследования резонансных смертей - мэра Кривого Рога Константина Павлова, его брата Андрея, дипломата Виктора Крыжанивского, народного депутата Антона Полякова - не будет.

"Стало известно о гибели родного брата мэра Кривого Рога, которого застрелили раньше. Мертвым нашли у себя дома дипломата на Киевщине. Загадочная смерть депутата Полякова. По стране катится волна насилия и смертей. И заслуживающих доверия ответов не будет. Нулевое доверие к правоохранительным органам, прокуратуре или судам. Нулевая надежда на справедливость. Полное отсутствие признаков правового государства. Очень тревожные сигналы. Напоминает 90-е", - написал он.

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства. 18 октября стало известно о гибели его брата Андрея Павлова.

Утром 8 октября стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым.

17 октября в дежурную часть столичного главка позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Садовой (район Киева Осокорки) обнаружила тело мужчины без признаков жизни. По словам источников, предварительно установлено, что это был дипломат Виктор Крыжанивский.