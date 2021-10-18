РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7001 посетитель онлайн
Новости
1 558 29

Корниенко продолжит возглавлять "Слугу народа", даже когда станет первым вице-спикером, - Арахамия

Корниенко продолжит возглавлять

"Слуга народа" не планирует менять главу своей партии после того, как Александр Корниенко завтра, вероятно, станет первым вице-спикером.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал глава фракции "СН" Давид Арахамия.

По его словам, согласно закону, Корниенко имеет право совмещать должности главы партии и первого вице-спикера.

Политик рассказал, что сегодня на заседании фракции обсуждался вопрос о завтрашнем назначении Корниенко.

"Завтра к 12 часам господин Корниенко уже будет выходить к вам в новом амплуа первого вице-спикера", - обратился нардеп к журналистам.

Также читайте: Арахамия: Вместо Корниенко моим первым замом должен стать Мотовиловец

Арахамия предполагает, что никто из фракции "Слуга народа" не займет "альтернативную позицию" и откажется поддержать назначение Корниенко первым вице-спикером. "Нам достаточно наших (голосов. – Ред.). Я даже, честно говоря, поленился и не собирал голоса других фракций, потому что понимал, что нашей фракции достаточно", - подытожил он.

Автор: 

Арахамия Давид (995) Слуга народа (2660) Корниенко Александр (658)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
скреплённые корабельной сосной...
показать весь комментарий
18.10.2021 21:24 Ответить
+6
показать весь комментарий
18.10.2021 21:37 Ответить
+4
Та заберіть вже в бабуїна мікрохвон !!!)))
показать весь комментарий
18.10.2021 21:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скреплённые корабельной сосной...
показать весь комментарий
18.10.2021 21:24 Ответить
для дебилов нужно пояснять же, что это алегория на "скованы одной цепью" дада )
показать весь комментарий
18.10.2021 21:39 Ответить
Дебилы не знают вобще про что ты. Они кацапскую попсу слушают.

Ты им сначала краткий экскурс в историю депрессивно-алкоголического русского рока проведи.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:57 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 21:44 Ответить
Цікаво: а хто з них вагітний?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:52 Ответить
и кто отец
показать весь комментарий
18.10.2021 22:03 Ответить
З мамою ми оприділились
показать весь комментарий
18.10.2021 22:06 Ответить
мама мия....
показать весь комментарий
18.10.2021 22:26 Ответить
мішок з "сосною"?
показать весь комментарий
19.10.2021 09:11 Ответить
Та заберіть вже в бабуїна мікрохвон !!!)))
показать весь комментарий
18.10.2021 21:26 Ответить
В їх стаді говорячих мавп достатня кількість !!!)))
показать весь комментарий
18.10.2021 21:28 Ответить
Кіт Вчений@TedTeddycat



Хто замовєл Катю?
Хто заманив Мішю?
Хто накидав бабла в апшор Вавє?
Що це за дитячий садок ФСБ імені Адіка?
То політичні діячі чи якісь повії з порнофільму?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:28 Ответить
Арахамія! Вертайся назад до Абхазії, до дому!Українці за свій кошт відбудують Сухумський розплідник мавп. Вернись до своїх рідних!
показать весь комментарий
18.10.2021 21:29 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 21:37 Ответить
так явно хвастаться произволом и беззаконием... может только тупой ара-хам
показать весь комментарий
18.10.2021 21:38 Ответить
ой,зель, гляди, за все заплачено
авто не свалится в кювет,
В большущей нашей общей прачечной
давно на стройку грошей нет.
а у тебя, ей -богу, зель,
Друзья -картель але артель
И нюхают один коктейль
Для них буджет -большая щель
показать весь комментарий
18.10.2021 21:39 Ответить
ей, богу, зель
показать весь комментарий
18.10.2021 21:41 Ответить
корабельный дуб
показать весь комментарий
18.10.2021 21:41 Ответить
АРА Хам каже,я злой потому что велосипеда не было,а почтальон Печкин мня прозвали за дурость мою....
показать весь комментарий
18.10.2021 21:42 Ответить
Фахівець по корабельним соснам - перший віце спікер

Краще уже б обрали «анал - табу», той хоч слова зв"язувати вміє
показать весь комментарий
18.10.2021 21:42 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 21:43 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 21:45 Ответить
алкоголік і абізяна-сладкая парачка.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:50 Ответить
Ну а як же без "сосен" і "бабада-бабада"???? А доріжки для найвеличнішого... ОЙ! Вибачте! "Треки" для преЗЕдента забезпечить д'Єрмак!
показать весь комментарий
18.10.2021 21:52 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 22:05 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 22:29 Ответить
срочно верните жЬІвотное обратно в николаевский зоопарк!
показать весь комментарий
18.10.2021 23:03 Ответить
 
 