Корниенко продолжит возглавлять "Слугу народа", даже когда станет первым вице-спикером, - Арахамия
"Слуга народа" не планирует менять главу своей партии после того, как Александр Корниенко завтра, вероятно, станет первым вице-спикером.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал глава фракции "СН" Давид Арахамия.
По его словам, согласно закону, Корниенко имеет право совмещать должности главы партии и первого вице-спикера.
Политик рассказал, что сегодня на заседании фракции обсуждался вопрос о завтрашнем назначении Корниенко.
"Завтра к 12 часам господин Корниенко уже будет выходить к вам в новом амплуа первого вице-спикера", - обратился нардеп к журналистам.
Арахамия предполагает, что никто из фракции "Слуга народа" не займет "альтернативную позицию" и откажется поддержать назначение Корниенко первым вице-спикером. "Нам достаточно наших (голосов. – Ред.). Я даже, честно говоря, поленился и не собирал голоса других фракций, потому что понимал, что нашей фракции достаточно", - подытожил он.
