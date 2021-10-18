В больницах Киева заняты 70% мест для больных Covid-19, это основание для "красной зоны", - "слуга народа" Радуцкий

Киев может быть отнесен к "красной" зоне карантина из-за занятости 70% коек в COVID-отделениях.

Об этом журналистам заявил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время Киев ввел вторую очередь больниц (для больных с коронавирусной инфекцией. - Ред.). Киев сегодня загружен на 70%, но это уже причина, чтобы объявлять "красную зону", - сказал Радуцкий.

В тоже время он напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин и принимать решение, к какой карантинной зоне относится тот или иной регион, должны на местном уровне.

