В больницах Киева заняты 70% мест для больных Covid-19, это основание для "красной зоны", - "слуга народа" Радуцкий

Киев может быть отнесен к "красной" зоне карантина из-за занятости 70% коек в COVID-отделениях.

Об этом журналистам заявил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время Киев ввел вторую очередь больниц (для больных с коронавирусной инфекцией. - Ред.). Киев сегодня загружен на 70%, но это уже причина, чтобы объявлять "красную зону", - сказал Радуцкий.

В тоже время он напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин и принимать решение, к какой карантинной зоне относится тот или иной регион, должны на местном уровне.

Читайте: После попадания региона в "красную зону" огромные очереди на вакцинацию выстроились в Днепре. ФОТОрепортаж

карантин (16729) Киев (26015) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+6
Так говорили же, что в Киеве уколотых 70% )
18.10.2021 22:07 Ответить
+3
Когда настанет утро без Зеленских Радуцких Ермаков Арахамий и прочей прочей прочей. Можете продолжить))
18.10.2021 22:01 Ответить
+3
Велюр закроют?
18.10.2021 22:01 Ответить
Видать, свежий вагон масок подоспел.
18.10.2021 21:58 Ответить
не, видимо на вакцинации гешефт пошел....очень красная зона жиденышу нужна...
18.10.2021 23:01 Ответить
Чи то вакцина не діє... Чи то...
18.10.2021 22:00 Ответить
Чи то дебилов забагато.
18.10.2021 22:34 Ответить
Дебілам котрі вірять у чудодійність вакцини достатньо порівняти кількість летальних випадків та нових захворювань рік тому і зараз. Сподіваюся пошуком на цензорі користуватися вмієш! Не дякуй!
18.10.2021 22:41 Ответить
Желаю вам грудью столкнуться с ковидом. Минимум в средней тяжести. И победить. Возможно.
18.10.2021 22:47 Ответить
Ти не перший, і напевно ти не останній бажаєш. Я вже звик. А статистику все ж таки подивись. Під себе накладеш, не зважаючи на твоє щеплення.
18.10.2021 22:53 Ответить
Я статистики дивлюсь тонны за день. Плоскоземельщики мне еще не советовали.
18.10.2021 23:01 Ответить
Ти найкращий! Ти впевнений у собі! І ти вартий третьої дози! Про всяк випадок! Ходи здоровий, хай щастить.
18.10.2021 23:14 Ответить
Надеюсь, вы не напряжете медицинскую систему своим телом. А дома хоть и подыхайте, всем пох.
18.10.2021 23:31 Ответить
А почему вакцинированых не отправляют на карантин,они же и разносят заразу
19.10.2021 09:13 Ответить
Когда настанет утро без Зеленских Радуцких Ермаков Арахамий и прочей прочей прочей. Можете продолжить))
18.10.2021 22:01 Ответить
Наркоманья , мегаворюг , брехунов ,падали, гнид фашисток Третьяковых , убийц на дорогах трухин и заказных (Поляков) и ………………
18.10.2021 22:08 Ответить
Велюр закроют?
18.10.2021 22:01 Ответить
🤢🤡😈👹 жлобяче-ублюдочная власть деньги .предназначенные на борьбу с COVID нагло розокрала и все «слуги членограя» себе машинки и хатынки за миллионы накупили
18.10.2021 22:04 Ответить
Так говорили же, что в Киеве уколотых 70% )
18.10.2021 22:07 Ответить
то все чос в підтримку популяризації псевдовакцин
20.10.2021 11:11 Ответить
Такі обмеження Ковіду
В нас запровадили несла́бі,
Що вже не можна навіть діду
Цицьки помацать власній бабі.

18.10.2021 22:10 Ответить
Хай мацає. Через маску. 😷
18.10.2021 22:16 Ответить
Щось мало злодіїв -депутатів вмирає. Дивина.
18.10.2021 22:10 Ответить
Если в Киеве основанием введение красной зоны является 70 процентная заполняемость больниц, то какую зону нужно вводить в Харькове, где на 100% заняты места с подведенным поточным кислородом? А ларчик просто открывается - на носу выборы мэра. О какой красной зоне может идти речь? Причём в конце месяца будет только первый тур...
18.10.2021 22:12 Ответить
пусть совкодрочеров прорядят - эта оч палезно для ватников "лутшега"...
18.10.2021 22:29 Ответить
*****, и главное как неожидано всё это ..
18.10.2021 22:25 Ответить
По сути с 18 октября в Украине все области уже должны быть в "красной зоне" ну разве что кроме шести (Винницкой, Закарпатской,Кировоградской,Полтавской, Ровенской и Тернопольской - которые должны быть в "оранжевой" и то пока) Но у нас же политическая шахматная доска, рейтинги и прочее важнее всего. Ну оттянут неприятный момент " день песца" на неделю, а толку то.
18.10.2021 22:43 Ответить
"заняты" кем? мертвыми душами?
18.10.2021 22:44 Ответить
 
 