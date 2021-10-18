В НАТО не получали официальных обращений от России о прекращении работы ее представительства, - спикер Лунгеску

Североатлантическом Альянсе пока не получали официальных обращений от российских властей о прекращении работы представительства Москвы в этой организации.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, полученном Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Альянсе заметили комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в медиа.

"Мы обратили внимание на комментарии министра Лаврова в медиа, однако не получали никаких официальных сообщений по вопросам, которые он назвал, - сообщила Лунгеску.

Напомним, в начале октября в НАТО приняли решение лишить аккредитации восьмерых членов российской миссии при альянсе, которые являются "необъявленными сотрудниками российской разведки".

18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.