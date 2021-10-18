В Украине сегодня достаточно газа, чтобы обеспечить потребителей по стабильной цене, - Зеленский

Тарифы на газ для населения останутся стабильными с началом отопительного сезона. Для этого введен фиксированный годовой тарифный план от НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что осенью некоторые политики традиционно начинают сеять панику среди граждан о том, что страна не пройдет отопительный сезон.

"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных, предметных и своевременных действий сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей. Несмотря на то газовый дефицит, который возник по понятным причинам в Европе, у нас (газа. - Ред.) не просто достаточно, а достаточно по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими", - подчеркнул президент.

По его словам, если бы украинская власть не вмешалась в эту ситуацию заранее, цена на газ в Украине для населения была бы минимум 50 грн за 1 куб. м, но пока цены на природный газ для населения от поставщика НАК "Нафтогаз Украины" - около 8 грн за 1 куб. м.

"Это - пакет на год, который мы ввели очень вовремя", - подчеркнул Зеленский.

Президент также акцентировал внимание на том, что тарифы на электроэнергию в Украине не растут, хотя на мировом рынке ее цена увеличивается.

"У нас электроэнергия осталась (по цене. - Ред.) такая же, как была до отопительного сезона. И наоборот - цена уменьшилась для малообеспеченных людей. И я убежден, что, несмотря на эти вызовы - а они сложные, - мы идем в отопительный сезон со стабильной политикой ", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в определенных регионах сейчас есть некоторые технические вопросы, которые будут решены.

"НАК "Нафтогаз Украины" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем (газа. - Ред.). Далее есть технические вопросы, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулирован, и все получат - не могу сказать, что по желаемой цене - но в любом случае это будет нормальная цена ", - сказал глава государства.

Комментируя ситуацию в Европе, Зеленский отметил, что после завершения строительства проекта "Северный поток - 2" очень важно, чтобы к нему были применены требования Третьего энергетического пакета ЕС. Но против этого выступает Россия, поэтому использует свои объемы газа для давления на Европу. И сегодня можно наблюдать неожиданно высокие цены на газ на европейских рынках.

"Северный поток - 2" - современное оружие ... Появилась новое оружие - энергетическая. Последствий этого оружия никто еще не знает - зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет весной ", - отметил президент.

По его мнению, Украина должна быть на шаг впереди, а не просто реагировать на текущую ситуацию, ведь после этой зимы придет следующая, а действующий контракт на транзит российского газа по территории Украины заканчивается в 2024 году.

"Поэтому трансформацию энергобезопасности Украины мы точно будем готовить и точно в ближайшее время покажем людям", - пообещал Зеленский.