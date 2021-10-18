РУС
Новости Газовая война
3 323 56

В Украине сегодня достаточно газа, чтобы обеспечить потребителей по стабильной цене, - Зеленский

В Украине сегодня достаточно газа, чтобы обеспечить потребителей по стабильной цене, - Зеленский

Тарифы на газ для населения останутся стабильными с началом отопительного сезона. Для этого введен фиксированный годовой тарифный план от НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что осенью некоторые политики традиционно начинают сеять панику среди граждан о том, что страна не пройдет отопительный сезон.

"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных, предметных и своевременных действий сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей. Несмотря на то газовый дефицит, который возник по понятным причинам в Европе, у нас (газа. - Ред.) не просто достаточно, а достаточно по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими", - подчеркнул президент.

По его словам, если бы украинская власть не вмешалась в эту ситуацию заранее, цена на газ в Украине для населения была бы минимум 50 грн за 1 куб. м, но пока цены на природный газ для населения от поставщика НАК "Нафтогаз Украины" - около 8 грн за 1 куб. м.

"Это - пакет на год, который мы ввели очень вовремя", - подчеркнул Зеленский.

Президент также акцентировал внимание на том, что тарифы на электроэнергию в Украине не растут, хотя на мировом рынке ее цена увеличивается.

"У нас электроэнергия осталась (по цене. - Ред.) такая же, как была до отопительного сезона. И наоборот - цена уменьшилась для малообеспеченных людей. И я убежден, что, несмотря на эти вызовы - а они сложные, - мы идем в отопительный сезон со стабильной политикой ", -  сказал Зеленский.

Президент отметил, что в определенных регионах сейчас есть некоторые технические вопросы, которые будут решены.

"НАК "Нафтогаз Украины" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем (газа. - Ред.). Далее есть технические вопросы, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулирован, и все получат - не могу сказать, что по желаемой цене - но в любом случае это будет нормальная цена ", - сказал глава государства.

Комментируя ситуацию в Европе, Зеленский отметил, что после завершения строительства проекта "Северный поток - 2" очень важно, чтобы к нему были применены требования Третьего энергетического пакета ЕС. Но против этого выступает Россия, поэтому использует свои объемы газа для давления на Европу. И сегодня можно наблюдать неожиданно высокие цены на газ на европейских рынках.

"Северный поток - 2" - современное оружие ... Появилась новое оружие - энергетическая. Последствий этого оружия никто еще не знает - зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет весной ", - отметил президент.

По его мнению, Украина должна быть на шаг впереди, а не просто реагировать на текущую ситуацию, ведь после этой зимы придет следующая, а действующий контракт на транзит российского газа по территории Украины заканчивается в 2024 году.

"Поэтому трансформацию энергобезопасности Украины мы точно будем готовить и точно в ближайшее время покажем людям", - пообещал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21727) отопительный сезон (532) Тарифы на газ (352)
Топ комментарии
+22
До речі, Клоуне, що там стосовно цікавого рішення про зниження вартості опалення удвічі?
показать весь комментарий
18.10.2021 22:14 Ответить
+14
показать весь комментарий
18.10.2021 22:17 Ответить
+13
Значит не достаточно
показать весь комментарий
18.10.2021 22:13 Ответить
Значит не достаточно
показать весь комментарий
18.10.2021 22:13 Ответить
як не достатньо? 73% сказали що їм усе в дост і гірше не буде...
Вони і зара волають що гірше не буде з провідним всесвіточем офшорним.

2
показать весь комментарий
18.10.2021 22:23 Ответить
будем посмотреть...
показать весь комментарий
18.10.2021 22:13 Ответить
Главное чтобы Г+Г плебсу правильно растлумачил как смотреть

показать весь комментарий
18.10.2021 22:31 Ответить
До речі, Клоуне, що там стосовно цікавого рішення про зниження вартості опалення удвічі?
показать весь комментарий
18.10.2021 22:14 Ответить
Та он считает, что "снизил" цену на газ с 50 до 8
показать весь комментарий
18.10.2021 22:48 Ответить
для того, чтобы таких вызовов не было, необходимо планирование, президент как часть этой системы. а озвучку херни можно и в DniproFilm заказать (реклама) (шучу)
показать весь комментарий
18.10.2021 22:15 Ответить
По 18 грн с НДС? Ай молодца... Растет в сцании в глаза. Скоро вещать будет как Кашпировский "У вас у всех полные холодильники..."
показать весь комментарий
18.10.2021 22:15 Ответить
теперь правоприемник Кашпировского недо-доктор комаровский)
показать весь комментарий
18.10.2021 22:17 Ответить
Так и вчера было достаточно. Всех интересует - будет ли достаточно ЗАВТРА...
показать весь комментарий
18.10.2021 22:15 Ответить
"Завтра будет -лучше чем вчера.........птица счастья завтрашнего дня" !!!))))
показать весь комментарий
18.10.2021 22:32 Ответить
Так и это тоже! Интересует - кому именно...
показать весь комментарий
18.10.2021 22:35 Ответить
Зебілоїдам !!!)))
показать весь комментарий
18.10.2021 22:38 Ответить
Сильно сомневаюсь, что они в этом мероприятии конечные выгодополучатели.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:39 Ответить
Яке ж воно брехливе
показать весь комментарий
18.10.2021 22:16 Ответить
а багатьом жінкам подобається ...
показать весь комментарий
18.10.2021 22:33 Ответить
что для клоуна стабильно, то для нас катастрофа....
показать весь комментарий
18.10.2021 22:16 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 22:17 Ответить
Судя по его виду, ему привиделас Собчак
показать весь комментарий
18.10.2021 22:18 Ответить
Финансовая разведка США ему привиделась...
А может и Грета...

показать весь комментарий
18.10.2021 22:23 Ответить
!краина по 15 не потянет. ну не не будут люди платить,причём массово. потому что денег нет! а по 50 стране придёт жопа.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:18 Ответить
Звіздіт ,як дихає !!!Звіздьож,це сладова частина імітаціі бурхливої державної діяльності!!!)))
показать весь комментарий
18.10.2021 22:18 Ответить
Звісно , для населення в Україні СВОГО газу цілком достатньо - інше питання куди він йде ...
показать весь комментарий
18.10.2021 22:18 Ответить
Бреше і не зеленіє...
показать весь комментарий
18.10.2021 22:19 Ответить
"Зеленский отметил, что осенью некоторые политики традиционно начинают сеять панику среди граждан о том, что страна не пройдет отопительный сезон." Источник:

Але він не зазначив, що ці "традиції" з 2014-го належать московії. Та й факти свідчать про те, що "замерзання" і всі причетні до нього - або кремлівськи щури, або гниди, що є в нихї на зарплатні.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:19 Ответить
Так хай твій мудак починає опалювання
показать весь комментарий
18.10.2021 22:30 Ответить
Ну в мене в "мудаках" багато люду... Але всі вони, здебільшого, причетні до "узеленських" тим чим іншим боком... То кого з них ви маєте на увазі? Скажіть... Може я з ним знайомий і дам під сраку...
показать весь комментарий
18.10.2021 22:36 Ответить
Йоля Тимошенко пошла в атаку на любимой теме. Цена газа, отопление, тарифы. Требует следств комиссию, чтобы вычислить какой Зеленскай сорвал подготовку к отопительному сезону. Какула почувствовала кровь. Вона может дзюрить круче Чма
показать весь комментарий
18.10.2021 22:21 Ответить
Давня комсяча тема !!!)))
показать весь комментарий
18.10.2021 22:22 Ответить
"Таке мале,таке банькате ,таке замурзане й вухате !!" !!!!)))
показать весь комментарий
18.10.2021 22:21 Ответить
Зеля, ты полномочия Президента Украины читал? Ты «и чтец, и жнец, и на рояле игрец».
показать весь комментарий
18.10.2021 22:24 Ответить
слушаю и зеленею от холода .где тепло в квартирах.???
показать весь комментарий
18.10.2021 22:24 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 22:27 Ответить
Кароч! У Зєлєнского всьо харашо!(про що я не сумніваюся). Всі проблеми - "есть технические вопросы, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Источник:
ММісцеві мери захопили державні НАК Навтогаз, Центренерго та інші загальноукраїнські державні компанії, газові сховища і генеруючі потужності і вставляють палки у колеса центральній зеленій владі.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:25 Ответить
От просто цікаво, хто заплатить і з чого за оце мнімоє благополучіє....
Як кажуть більш надійні джерела інформації аніж зеленський, газ держава купує дорогий.
То хто за різницю заплатить ? Знову борги військовим та вчителям з лікарями понарощує ?
показать весь комментарий
18.10.2021 22:25 Ответить
Як хто сплатить,держбюджет ,тобто громадяни України !!!Не з власної ж кишені Зе платити буде ??)))
показать весь комментарий
18.10.2021 22:28 Ответить
вчителі й так вже зажерлись на своїх 4000 $ ...
показать весь комментарий
18.10.2021 22:43 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 22:25 Ответить
Шикарный "качественный" скачок у наших Президентов.От победы над Газпромом на 3 млрд.долл. у Порошенко, до "В этот отопительный сезон у нас должно хватить газа" у Зеленого наркомана с его завхозом и подельниками....
показать весь комментарий
18.10.2021 22:32 Ответить
Вы феноменально правы. Наше дебилкуватое население могло из двадцати кандидатов выбрать только кремлёвского клоуна, жадного до денег и падкого до наркотических веществ... И теперь все довольны, особенно кремлёвская крыса...
показать весь комментарий
18.10.2021 22:45 Ответить
Цены жуткие....И для населения,в основном нищего.... И для бизнеса, который потом заоблачными своими ценами на товары и услуги добьёт нищего покупателя....
показать весь комментарий
18.10.2021 22:41 Ответить
Про снижение тарифа на эл.энергию мы уже слышали - никакого снижения и в помине нет!То же самое и с газом- "поет" про 8 грн, а счета приходят по 13..! И это только начало конца..!!! Если бы, за каждое вранье, выпадал один волос на "умных" головах, весь парламент, во главе с президентом, сверкал бы лысыми черепами!
показать весь комментарий
18.10.2021 22:54 Ответить
через два тижні побачимо, по якій ціні того газу "достатньо"...
показать весь комментарий
18.10.2021 23:02 Ответить
https://t.me/Sharpreview Sharp`s


Зеленський про тарифи: Буде нормальна ціна








Только один вопрос: нормальная для кого? Как всегда, для Коломойского и Фирташа? И что это в принципе за понятийный инструмент от президента страны - "нормальная цена"? Впрочем, всё как всегда...
показать весь комментарий
18.10.2021 23:44 Ответить
Уходя в 2019 году Порошенко и Гройсман оставили после себя заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ. ! Т.е. своего чуть больше 10 млрд куб при минимально необходимых 17 млрд...
А три миллиарда баксов, выигранных при Порохе у кацапов, зебилы феерично про-рали...

За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.
показать весь комментарий
18.10.2021 23:54 Ответить
Цікаво, чому по бабціній радіоточці вже декілька разів крутять повтори про замерзлий при овочу Алчевськ та вступну муззаставку з 95 міндобрива?
показать весь комментарий
19.10.2021 05:45 Ответить
И да, преЗе деньт ж не впливає на тарифи, вірно , зелюби?
показать весь комментарий
19.10.2021 05:47 Ответить
Каждый год перед зимой Украину пугают морозами. Х.. вам всем и кремлевским и мародерским.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:27 Ответить
Чи замерз, що розхукався тут?
показать весь комментарий
19.10.2021 09:12 Ответить
Від збрехавшого більше 10 раз правди ніколи не почуєте.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:39 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 08:51 Ответить
Люди, будьте уважні! Зараз вже не квітень 2019 року, повинна впасти полуда з очей. А якщо ще в декого не впала, то зима допоможе.
показать весь комментарий
19.10.2021 09:11 Ответить
Слова и этого лжеца можно только зад подтереть.
показать весь комментарий
19.10.2021 10:14 Ответить
 
 