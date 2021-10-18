Главные новости 18 октября: Наблюдателей ОБСЕ взяли в заложники, брат погибшего мэра Кривого Рога найден мертвым

Миссия ОБСЕ в Донецкой области прекращает работу из-за захвата сотрудников, 46-летний брат погибшего мэра Кривого Рога Андрей Павлов найден мертвым в своей квартире, Медведчук говорит, что не хочет обмена в Россию, - главные новости Украины 18 октября.

Наблюдетелей ОБСЕ взяли в заложники на Донбассе

Они заблокированы в оккупированной Горловке: оккупанты запретили им покидать территорию отеля. Таким образом оккупанты хотят добиться выдачи задержанного украинскими военнослужащими наемника Косяка, которого суд отправил под арест. ОБСЕ приостанавливает работу в Донецкой области, на Луганщине она продолжится. Украинская делегация в ТКГ заявила, что действия оккупантов - это международный терроризм.

Брата погибшего мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым

Тело 46-летнего Андрея Павлова обнаружил его друг. Утром мужчина позвонил ему и попросил привезти воды, так как плохо себя чувствует. Приехав, друг обнаружил, что Павлов мертв. Причины смерти установит экспертиза.

Украина договорилась с МВФ

Удалось прийти к общему знаменателю в вопросах поддержки реформ и резервного кредитования. Теперь мы можем получить около 700 млн долларов, но для этого еще нужно пересмотреть программу сотрудничества stand-by.

Медведчук говорит, что не хочет обмена в Россию

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я - гражданин Украины и буду им", - ответил кум Путина на заявление Зеленского о том, что он с радостью рассмотрел бы вопрос обмена Медведчука на героев Украины.

Россия приостанавливает работу представительства при НАТО

Работу прекращает постоянное представительство РФ при НАТО. Кроме этого, россияне отзывают аккредитацию сотрудников военной миссии связи НАТО и информационного бюро НАТО в Москве. Все эти учреждения должны прекратить работу с 1 ноября, пояснил глава МИД РФ Лавров. В НАТО говорят, что пока не получали от России официальных обращений о прекращении работы.

Скандал с невесткой покойного Кернеса

Жена сына Кернеса Юлия Привалова опубликовала селфи с Красной площади в Москве. Когда ее осудили в комментариях - ответила анекдотом о бандеровцах. Теперь она извиняется и клянется, что является патриоткой. Но "Розетка", например, уже сняла с продажи товары торговой марки Приваловой.

Буймистер собираются исключить из "слуг народа"

Такое решение приняли на заседании фракции, "против" высказались всего несколько человек. Причины исключения - то, как голосует Буймистер.

Полиция будет проверять COVID-сертификаты

Проверки начнутся с 21 октября. На планшеты полицейским поставили ПО для считывания QR-кодов сертификатов в приложении "Дія". В регионах, попавших в "красную" зону, выстраиваются огромные очереди на вакцинацию. Больницы заполнены, пациентов приходится размещать в коридорах.