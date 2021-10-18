Еще три страны ЕС подпишут с Украиной декларации о европейской перспективе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение количества государств - членов ЕС, которые на двустороннем уровне поддержат европейскую перспективу Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас", - заявил Зеленский телеканалу ICTV.

Президента напомнил, что уже четыре страны - члены Европейского Союза подписали такие декларации, еще три документа будут подписаны в ближайшее время.

"То есть уже будет 7 стран из 27. Шаг за шагом мы это сделаем. Я очень этого хочу, поэтому будем двигаться вперед", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о сроках вступления Украины в ЕС: У нас одинаковые ценности, но цена членства разная. Несправедливо

Он отметил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Шарль Мишель поддерживают нашу страну и отмечают прогресс в осуществлении реформ, о чем шла речь, в Совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина - Европейский Союз.

"Но мы понимаем, что членство Украины в Европейском Союзе должно быть поддержано 27 государствами - членами ЕС", - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что есть страны, с которыми нужно будет больше работать по этому вопросу. Поэтому идет соответствующая работа и общение отдельно с каждым государством.

Также читайте: Зеленский - Мишелю: Предлагаю Евросовету рассмотреть вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы