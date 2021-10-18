Еще три страны ЕС подпишут с Украиной декларации о европейской перспективе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение количества государств - членов ЕС, которые на двустороннем уровне поддержат европейскую перспективу Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас", - заявил Зеленский телеканалу ICTV.
Президента напомнил, что уже четыре страны - члены Европейского Союза подписали такие декларации, еще три документа будут подписаны в ближайшее время.
"То есть уже будет 7 стран из 27. Шаг за шагом мы это сделаем. Я очень этого хочу, поэтому будем двигаться вперед", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Шарль Мишель поддерживают нашу страну и отмечают прогресс в осуществлении реформ, о чем шла речь, в Совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина - Европейский Союз.
"Но мы понимаем, что членство Украины в Европейском Союзе должно быть поддержано 27 государствами - членами ЕС", - добавил глава государства.
Зеленский отметил, что есть страны, с которыми нужно будет больше работать по этому вопросу. Поэтому идет соответствующая работа и общение отдельно с каждым государством.
Вони геть не розуміють, що "завтракамі" людей не наситиш, економіку не піднімеш і бюджет не наповниш...
Але я чекаю виконання однієї обіцянки: "якщо я порушу закон, то сам піду..." Бо як Януковичу йому не звезе - народ вже не той... Навіть з тих 73%, що за нього голосовали...