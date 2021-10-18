РУС
Новости
Еще три страны ЕС подпишут с Украиной декларации о европейской перспективе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение количества государств - членов ЕС, которые на двустороннем уровне поддержат европейскую перспективу Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас", - заявил Зеленский телеканалу ICTV.

Президента напомнил, что уже четыре страны - члены Европейского Союза подписали такие декларации, еще три документа будут подписаны в ближайшее время.

"То есть уже будет 7 стран из 27. Шаг за шагом мы это сделаем. Я очень этого хочу, поэтому будем двигаться вперед", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о сроках вступления Украины в ЕС: У нас одинаковые ценности, но цена членства разная. Несправедливо

Он отметил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Шарль Мишель поддерживают нашу страну и отмечают прогресс в осуществлении реформ, о чем шла речь, в Совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина - Европейский Союз.

"Но мы понимаем, что членство Украины в Европейском Союзе должно быть поддержано 27 государствами - членами ЕС", - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что есть страны, с которыми нужно будет больше работать по этому вопросу. Поэтому идет соответствующая работа и общение отдельно с каждым государством.

Также читайте: Зеленский - Мишелю: Предлагаю Евросовету рассмотреть вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы

+9
Потужно.
18.10.2021 22:29 Ответить
+7
18.10.2021 22:38 Ответить
+5
кому потрібні твої декларації, кловун сганий.
18.10.2021 22:34 Ответить
Потужно.
18.10.2021 22:29 Ответить
Чемпион мира по декларациям. Их из книги рекордов Гиннеса хоть считают?
18.10.2021 22:36 Ответить
"Завтра будет -лучше чем вчера......" !!!)))
18.10.2021 22:48 Ответить
Подпишут, анонсировано, сможем, посмотрим, пересмотрим, может поставят, у нас есть "интересное" решение, все есть, все будет...
18.10.2021 22:32 Ответить
посмотрим как сербы с венграми подпишут
18.10.2021 22:33 Ответить
Сербия не в ЕС.
18.10.2021 22:39 Ответить
кому потрібні твої декларації, кловун сганий.
18.10.2021 22:34 Ответить
18.10.2021 22:38 Ответить
Вагнергейтом ударим по НАТО....,я позвонил Лукашеску и сказал.....,дальше можно не продолжать....
18.10.2021 22:40 Ответить
твои друззя хоть не в колонии,

но тоже тащут все в оффшор

шмаль пыхают из экономии

все нелохи, як на подбор

А у тоби, ярмак, твой босс

в аренду брал пывной киоск

И твой расклад всегда один

поутру нюхать кокаин

вести себя, як арлекин

иль бабуин
18.10.2021 22:40 Ответить
https://youtu.be/Bf6GFMfL9Ks Засланый у тебя казачок....
18.10.2021 22:42 Ответить
"...Я очень этого хочу, поэтому будем двигаться вперед", - подчеркнул Зеленский.

Вот как всё просто в Украине стало - что маленький капризный Гундосик захотел, то и делается...
18.10.2021 22:43 Ответить
Імітація бурхливої діяльності продовжується ....і за весь цей грьобаний цирк ми всі платимо зі своїх податків .... , а вова "чесно" стає мільярдером...
18.10.2021 22:44 Ответить
ах арлекино, арлекино
нужно быть смешным для всех
арлекино, арлекино -
есть одна награда смех
18.10.2021 22:47 Ответить
Скільки вже намірів "узеленських" було озвучено? А за скільки з них ці самі "узеленськи" відзвітували про виконання за 2,5 роки свого "царювання"???
Вони геть не розуміють, що "завтракамі" людей не наситиш, економіку не піднімеш і бюджет не наповниш...

Але я чекаю виконання однієї обіцянки: "якщо я порушу закон, то сам піду..." Бо як Януковичу йому не звезе - народ вже не той... Навіть з тих 73%, що за нього голосовали...
18.10.2021 22:47 Ответить
Розслабтесь. Володимир Олександрович надовго Президент України. Як мінімум до 2045 року.
18.10.2021 23:13 Ответить
Сподіваюсь, не доживе... "Треки", "Дип.пошта з Афганістану", допомога з московії "дип. поштою з Аргентини, Венесуели, Колумбії"... У Феофанії не чарівникі працюють... Можуть не витягти з "того світу" в черговий раз....
18.10.2021 23:21 Ответить
Анонси,деклараціі,підозри ,одним словом імітація !!!)))
18.10.2021 22:49 Ответить
Я очень сильно разочарую зебилов, но когда страной правит офшорный барыга -фигурант многих уголовных дел по отмыванию грязных денег - европейских перспектив у этой страны нет!
18.10.2021 22:52 Ответить
....три? Попробую угадать их. Венгрия, не?
19.10.2021 05:55 Ответить
Мы уже тридцать лет все пытаемся куда-то пристроить свою задницу, то к России, то к Европе, как будто мы какие-то умственно-отсталые подкидыши. И всё это исключительно потому, что тридцать лет избираем во власть моральных уродов, которых, кстати, мы знаем, как облупленных... Нам от предков досталась в наследство богатейшая страна мира, и чего нам не хватает для счастья, так это ума хоть раз выбрать в руководство этой страны людей, для которых такие понятия, как честь и совесть не пустой звук.
19.10.2021 06:16 Ответить
Зебобики, вы думаете, что от количества деклараций сумма изменится? Давайте себе представим, что вы подписали декларацию, что зеленский - гений. Вы думаете, что от этого он превратится в Эйнштейна? Неа. Он как был "peace of scum"(автор не я) так и останется безотносительно того, что вы подписали.
19.10.2021 07:44 Ответить
верно.
20.10.2021 01:44 Ответить
 
 