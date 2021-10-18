Белорусские силовики составили протоколы на жителей Гродно, которые не встали во время гимна на хоккейном матче

На двух посетителей хоккейного матча в белорусском Гродно составили админпротоколы "за незаконные действия по отношению к госсимволам" из-за того, что они не встали во время исполнения гимна.

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Настоящее Время, передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что 15 октября во время матча между командами "Неман" и "Гомель" два жителя Гродно 37 и 39 лет продолжили сидеть на трибунах, когда заиграл "государственный гимн Беларуси". Статья о незаконных действиях, по которой на болельщиков составили протоколы, предусматривает штраф до пяти базовых величин (145 белорусских рублей или $60).

По информации s13.ru, два месяца назад во время матча молодежной команды "Неман" одного из зрителей, который не встал во время гимна, отвезли в РОВД. На него составили протокол, а чуть позже суд оштрафовал его по той же статье.

Издание связалось с другими хоккейными болельщиками, которые рассказали, что теперь во время игр дикторы призывают слушать государственный гимн Беларуси стоя, мужчинам при этом следует снять головные уборы.