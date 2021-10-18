Белорусские силовики составили протоколы на жителей Гродно, которые не встали во время гимна на хоккейном матче
На двух посетителей хоккейного матча в белорусском Гродно составили админпротоколы "за незаконные действия по отношению к госсимволам" из-за того, что они не встали во время исполнения гимна.
Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Настоящее Время, передает Цензор.НЕТ.
Уточняется, что 15 октября во время матча между командами "Неман" и "Гомель" два жителя Гродно 37 и 39 лет продолжили сидеть на трибунах, когда заиграл "государственный гимн Беларуси". Статья о незаконных действиях, по которой на болельщиков составили протоколы, предусматривает штраф до пяти базовых величин (145 белорусских рублей или $60).
По информации s13.ru, два месяца назад во время матча молодежной команды "Неман" одного из зрителей, который не встал во время гимна, отвезли в РОВД. На него составили протокол, а чуть позже суд оштрафовал его по той же статье.
Издание связалось с другими хоккейными болельщиками, которые рассказали, что теперь во время игр дикторы призывают слушать государственный гимн Беларуси стоя, мужчинам при этом следует снять головные уборы.
Це як з релігією і вірою - різні речі. Якщо не ходиш в церкву, то це не значить, що ти не віруючий. І навпаки - той, хто ходить до церкви не завжди є віруючим.
Або, як казали за Пороха, вишиванка не є показником патріотизму... Зараз, чомусь, про це мовчать... Чи то Порох та його сімейні перестали ходити у вишиванці, чи то ті, хто зараз вдягають вишиванку, таки відповідають тому визначенню
2. Патриотизм это не религия.
3. Статья написана про Беларусь. Судя потому, что ты влепил сюда Порошенко и пытаешься его тут говнецом полить, то ты на 100% тролль зеленского, поэтому читай пункт 4
4. Вышиванка не является признаком патриотизма. К тому же у Пороха патриотизма больше, чем у 73% населения Украины вместе взятых.
5. Зеленский будет сидеть в тюрьме за госизмену, за узурпацию власти и еще много чего.
А ваше " Статья написана про Беларусь" після "У нас тоже так нужно сделать лет на 15-30" виглядає, пнинаймні, смішно.
"Вышиванка не является признаком патриотизма" пробували довести ідіотам ще при Пороху. Намагалися довести, що вишиванка - це такий самий спосіб самоідентифікації, як і мова... Але "сєкта пів-вареника" вирішила, що "Армія, мова віра" на хліб не маститься... Тепер чекаю, коли вони намастять "діджиталізацію" та "велике
крабудівництіо"...
Ну а те, що "Патриотизм это не религия" згоден на всі 100%. Це ВІРА! віра в себе, в свій народ, в співвітчизників, в землю, де народився і живеш, в культуру та традиції, що передали нам батьки-діди-прадіди... І це саме те, що слід дати дітям нашим...
На останній, п'ятий пункт, відповім так: якщо воно не помре від передозу або при спробі втекти, то сидіти йому буде не довго - помре випадково в тюрязі... ІМХО
Герои среди нас.
Вроде Дания. Окупация фашистами. 1943 год. Там у них какой то праздник каждый год последнее воскресенье летнего месяца все выходят на природу на пикники. И вот, в этом году в знак поддержки победы Красной Армии на Курской дуге, вся вся Дания отказалась от проведения пикников. Фашисты ничего не могли сделать, "бесились в яростной злобе". В понедельник вся Дания, с гордо поднятой головой, пошла работать на "фашистскую гидру". И все гордились "Как мы их уделали!!!"
Якщо батьки голосують за "крєпкого хозяйствєнніка" - дитині треба змалку посилено вивчати англійську і готуватись до еміграції .