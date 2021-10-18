РУС
Белорусские силовики составили протоколы на жителей Гродно, которые не встали во время гимна на хоккейном матче

На двух посетителей хоккейного матча в белорусском Гродно составили админпротоколы "за незаконные действия по отношению к госсимволам" из-за того, что они не встали во время исполнения гимна.

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Настоящее Время, передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что 15 октября во время матча между командами "Неман" и "Гомель" два жителя Гродно 37 и 39 лет продолжили сидеть на трибунах, когда заиграл "государственный гимн Беларуси". Статья о незаконных действиях, по которой на болельщиков составили протоколы, предусматривает штраф до пяти базовых величин (145 белорусских рублей или $60).

По информации s13.ru, два месяца назад во время матча молодежной команды "Неман" одного из зрителей, который не встал во время гимна, отвезли в РОВД. На него составили протокол, а чуть позже суд оштрафовал его по той же статье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Создание псевдоорганов государственной власти": на Тихановскую и Латушко завели новое уголовное дело

Издание связалось с другими хоккейными болельщиками, которые рассказали, что теперь во время игр дикторы призывают слушать государственный гимн Беларуси стоя, мужчинам при этом следует снять головные уборы.

Беларусь (7978) Лукашенко Александр (3643) репрессии (2774) силовики (2800)
+11
Молодцы. Патриотично. Повезло, что не расстреляли. А вы говорите "диктатор", "диктатор".
18.10.2021 22:49 Ответить
+8
тут они красавчики. У нас тоже так нужно сделать лет на 15-30, что бы ватка начала уважать страну, в которой живут.
18.10.2021 22:52 Ответить
+6
1. Мне покуй "тройка" и ее вопросы. Пою гимн, но не в 6 утра, а в 8. Каждый рабочий день.
2. Патриотизм это не религия.
3. Статья написана про Беларусь. Судя потому, что ты влепил сюда Порошенко и пытаешься его тут говнецом полить, то ты на 100% тролль зеленского, поэтому читай пункт 4
4. Вышиванка не является признаком патриотизма. К тому же у Пороха патриотизма больше, чем у 73% населения Украины вместе взятых.
5. Зеленский будет сидеть в тюрьме за госизмену, за узурпацию власти и еще много чего.
18.10.2021 23:52 Ответить
Монархия. Ничего не поделаешь.
18.10.2021 22:48 Ответить
То есть если в Украине не встанут при исполнении гимна это будет нормой?
19.10.2021 08:19 Ответить
18.10.2021 22:49 Ответить
Нє, нє, нє! До патріотизму там ще трішки! Тепер треба, щоб о 6 ранку в кожну оселю входила "трійка" і, якщо ніхто в оселі не співає гімна, то заарештовувати негайно! Коли це не допоможе, то замість арешту - розстріл на місці! Ось тоді все буде добре
18.10.2021 22:57 Ответить
бульбархия, где бацка сажает не тока бульбу
18.10.2021 22:49 Ответить
Трёх процентный таракан загоняет себя в угол.
18.10.2021 22:50 Ответить
Уже 30 лет.
19.10.2021 00:53 Ответить
Почти 30 ,это точно. Но вот последние полтора года уж больно сильно старается.
19.10.2021 03:10 Ответить
18.10.2021 22:52 Ответить
Ви будете дуже здивовані, коли до вас о шостій ранку в оселю вломиться "трійка" на предмет "а чи співаєте ви гімн на початку радіомовлення національної радіостанції"?

Це як з релігією і вірою - різні речі. Якщо не ходиш в церкву, то це не значить, що ти не віруючий. І навпаки - той, хто ходить до церкви не завжди є віруючим.

Або, як казали за Пороха, вишиванка не є показником патріотизму... Зараз, чомусь, про це мовчать... Чи то Порох та його сімейні перестали ходити у вишиванці, чи то ті, хто зараз вдягають вишиванку, таки відповідають тому визначенню
18.10.2021 23:06 Ответить
1. Мне покуй "тройка" и ее вопросы. Пою гимн, но не в 6 утра, а в 8. Каждый рабочий день.
2. Патриотизм это не религия.
3. Статья написана про Беларусь. Судя потому, что ты влепил сюда Порошенко и пытаешься его тут говнецом полить, то ты на 100% тролль зеленского, поэтому читай пункт 4
4. Вышиванка не является признаком патриотизма. К тому же у Пороха патриотизма больше, чем у 73% населения Украины вместе взятых.
5. Зеленский будет сидеть в тюрьме за госизмену, за узурпацию власти и еще много чего.
18.10.2021 23:52 Ответить
А я не хочу, щоб якийсь блазень перевіряв мене на патріотизм будь коли! Тому ваше "У нас тоже так нужно сделать лет на 15-30" засуньте собі в т... Кудись засуньте, аби подалі!

А ваше " Статья написана про Беларусь" після "У нас тоже так нужно сделать лет на 15-30" виглядає, пнинаймні, смішно.

"Вышиванка не является признаком патриотизма" пробували довести ідіотам ще при Пороху. Намагалися довести, що вишиванка - це такий самий спосіб самоідентифікації, як і мова... Але "сєкта пів-вареника" вирішила, що "Армія, мова віра" на хліб не маститься... Тепер чекаю, коли вони намастять "діджиталізацію" та "велике крабудівництіо"...

Ну а те, що "Патриотизм это не религия" згоден на всі 100%. Це ВІРА! віра в себе, в свій народ, в співвітчизників, в землю, де народився і живеш, в культуру та традиції, що передали нам батьки-діди-прадіди... І це саме те, що слід дати дітям нашим...

На останній, п'ятий пункт, відповім так: якщо воно не помре від передозу або при спробі втекти, то сидіти йому буде не довго - помре випадково в тюрязі... ІМХО
19.10.2021 00:48 Ответить
Герои среди нас.
Вроде Дания. Окупация фашистами. 1943 год. Там у них какой то праздник каждый год последнее воскресенье летнего месяца все выходят на природу на пикники. И вот, в этом году в знак поддержки победы Красной Армии на Курской дуге, вся вся Дания отказалась от проведения пикников. Фашисты ничего не могли сделать, "бесились в яростной злобе". В понедельник вся Дания, с гордо поднятой головой, пошла работать на "фашистскую гидру". И все гордились "Как мы их уделали!!!"
18.10.2021 23:19 Ответить
Надо было пойти на пикник и поднимать тосты "за победу". А после отпития со значимостью добавлять "за НАШУ Победу"...
показать весь комментарий
В Беларуси будут лишать гражданства уехавших за рубеж белорусов.
18.10.2021 23:27 Ответить
Лукашенко і Франциска Скорину позбавив би громадянства, - адже той останні роки життя пробув у Чехії.
18.10.2021 23:46 Ответить
Та ну наx-ер таке "гражданство" . Краще бути біженцям на свободі , ніж "гражданіном" в лапах фашистів в тюрмі .
Якщо батьки голосують за "крєпкого хозяйствєнніка" - дитині треба змалку посилено вивчати англійську і готуватись до еміграції .
19.10.2021 06:24 Ответить
Це ж стосується і України . Якщо батьки на кожних виборах голосують за бандитів , убивць , комуністів , мародерів та ґвалтівників і є прихильниками рюзкава міра - дитина гарантовано стає "внутрішньо переміщеною особою".
19.10.2021 06:33 Ответить
Встать нужно было, и спустить трусы…
18.10.2021 23:55 Ответить
пещерный феодализм!...на московских штыках сидящий!)
19.10.2021 00:52 Ответить
По Вашему при исполнении гимна вставать не надо?
19.10.2021 08:30 Ответить
смотря какого гимна...совкового если, так и я бы не вставал..
19.10.2021 14:30 Ответить
чучхабат и лукашеску картофельный пончик
19.10.2021 09:48 Ответить
Я такое видел только в Украине. Когда не вставали во время гимна.
19.10.2021 10:33 Ответить
 
 