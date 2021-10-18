Гармаш: Ситуация с ОБСЕ на Донбассе - блеф. Оккупанты пытаются сделать позицию ОБСЕ более пророссийской
Оккупанты блефуют и пытаются давить на ОБСЕ при том, что сами крайне нуждаются в этой площадке.
Об этом пишет в Фейсбуке представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, сообщает Цензор.НЕТ.
Он обратил внимание на то, что работу наблюдателей ОБСЕ оккупанты блокируют в Донецкой области при том, что задержанный наемник является представителем организации "ЛНР". А сам повод для акций - искусственный, ведь у ОБСЕ нет возможности "надавить" на Украину.
"Блокировка работы ОБСЕ - это блеф, поскольку ОРДЛО более, чем кто-бы то ни было заинтересован в работе там ОБСЕ. Главная цель для Москвы и так называемых "ДНР"-"ЛНР – это политическая субъективизация "республик". ... А ОБСЕ - это единственная площадка, которая является для них "окном в мир", - пишет Гармаш.
Он напоминает, что летом в наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе произошла ротация, и нова команда занимает более объективную позицию, чем предыдущая.
"Российская сторона откровенно хамит уже не только украинской делегации, но и ОБСЕ. Последнее заседание было беспрецедентным на моей памяти, по уровню хамства и давления на ОБСЕ со стороны российских представителей из ОРДЛО. Но давят всегда на тех, кто позволяет на себя давить", - считает он.
Гармаш подчеркивает, что важно вначале судить Косяка, а только потом, возможно, отдать его на обмен. "Уже сегодня, после более чем годичной блокировки процесса обменов, наблюдается определенная активность со стороны "МГБ ДНР" в этом вопросе. Об этом мне сообщают родственники пленных. Нужно не дать этой активности умереть, незаконно освободив боевика и никого не получив взамен", - подытожил он.
Крапка.
А ми і тебе, Сергію, персонально, в FB 2,5роки тому попереджали, що ***** саме таких і хоче бачити в керівництві Україною...
Тобто ОБРЄ ніхто і ніде не блокував? От такі гниди і звели на нівець всі досягнення "бариг" на міжнародній арені. Скоро від них почуємо, що це ми самі Донбас та Крим віддали "старшому брату" бо самі недолугі і руки у нас з дупи....
Най такі "ЬІкспєрдЬІ" валять до московії. Я краще буду вірити в те, що укри викопали Чорне море, насипали з цього Кавказ та Кримськи гори... Бо якщо так, то ми, їх нащадки, можемо закопати московію, відновивши там болота (що були там на час Хрещення Руси), і давши волю народам, які ця кодла зробила рабами і знищує останні років 300
