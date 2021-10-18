РУС
Новости Агрессия России против Украины
Гармаш: Ситуация с ОБСЕ на Донбассе - блеф. Оккупанты пытаются сделать позицию ОБСЕ более пророссийской

Оккупанты блефуют и пытаются давить на ОБСЕ при том, что сами крайне нуждаются в этой площадке.

Об этом пишет в Фейсбуке представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, сообщает Цензор.НЕТ.

Он обратил внимание на то, что работу наблюдателей ОБСЕ оккупанты блокируют в Донецкой области при том, что задержанный наемник является представителем организации "ЛНР". А сам повод для акций - искусственный, ведь у ОБСЕ нет возможности "надавить" на Украину.

"Блокировка работы ОБСЕ - это блеф, поскольку ОРДЛО более, чем кто-бы то ни было заинтересован в работе там ОБСЕ. Главная цель для Москвы и так называемых "ДНР"-"ЛНР – это политическая субъективизация "республик". ... А ОБСЕ - это единственная площадка, которая является для них "окном в мир", - пишет Гармаш.

Читайте: Наемника Косяка отправили под арест. ФОТО

Он напоминает, что летом в наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе произошла ротация, и нова команда занимает более объективную позицию, чем предыдущая.

"Российская сторона откровенно хамит уже не только украинской делегации, но и ОБСЕ. Последнее заседание было беспрецедентным на моей памяти, по уровню хамства и давления на ОБСЕ со стороны российских представителей из ОРДЛО. Но давят всегда на тех, кто позволяет на себя давить", - считает он.

Также читайте: Это международный терроризм: Украинская делегация в ТКГ о взятии в заложники наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Гармаш подчеркивает, что важно вначале судить Косяка, а только потом, возможно, отдать его на обмен. "Уже сегодня, после более чем годичной блокировки процесса обменов, наблюдается определенная активность со стороны "МГБ ДНР" в этом вопросе. Об этом мне сообщают родственники пленных. Нужно не дать этой активности умереть, незаконно освободив боевика и никого не получив взамен", - подытожил он.

ОБСЕ (4897) Донбасс (26963) Гармаш Сергей (134) Косяк Андрей (16)
Да не блеф это, это КГБ-шная технология. Когда "народный мэр" Славянска Пономарёв в 2014 подержал в заложниках группу наблюдателей, они радостно с ним обнимались, когда их наконец отпустили. Стокгольмский синдром никто не отменял...
18.10.2021 22:58 Ответить
Пора Васадзе внести в списки миротворца
18.10.2021 23:27 Ответить
Гармаш вже допер істину, що "давят всегда на тех, кто позволяет на себя давить"...
А ми і тебе, Сергію, персонально, в FB 2,5роки тому попереджали, що ***** саме таких і хоче бачити в керівництві Україною...
18.10.2021 23:00 Ответить
Місце кацапів на пляшці.
Крапка.
18.10.2021 22:54 Ответить
змінити команду ОБСЄ на блек вотер .
18.10.2021 22:57 Ответить
18.10.2021 22:58 Ответить
18.10.2021 23:00 Ответить
"Блокировка работы ОБСЕ - это блеф" Источник:

Тобто ОБРЄ ніхто і ніде не блокував? От такі гниди і звели на нівець всі досягнення "бариг" на міжнародній арені. Скоро від них почуємо, що це ми самі Донбас та Крим віддали "старшому брату" бо самі недолугі і руки у нас з дупи....

Най такі "ЬІкспєрдЬІ" валять до московії. Я краще буду вірити в те, що укри викопали Чорне море, насипали з цього Кавказ та Кримськи гори... Бо якщо так, то ми, їх нащадки, можемо закопати московію, відновивши там болота (що були там на час Хрещення Руси), і давши волю народам, які ця кодла зробила рабами і знищує останні років 300
18.10.2021 23:17 Ответить
А Васадзе продолжает работать на прибыль агрессора

ЗАЗ планує налагодити випуск «спрощених» моделей Lada Granta

https://autoporady.com/zaz-planuie-nalahodyty-vypusk-sproshchenykh-modeley-lada-granta/
18.10.2021 23:26 Ответить
Пора Васадзе внести в списки миротворца
18.10.2021 23:27 Ответить
Зараз ВАЗ належить Рено, якщо я не помиляюсь. Васадзе вів перемовини із Рено про остаточну збірку їх авто. Вот, тіпа домовився...
19.10.2021 00:04 Ответить
ВАЗ належить кацапам . Кацапы выпускают там Рено . Прибыль остаётся в кацапии . Васадзе получает В ОБХОД УКРАИНСКОГО НАЛОГООБЛОЖННИЯ машины без колёс и прикручивает колёса 😀😀😀
Затем он к этим корытам добавляет свою прибыль 3-4 тыс долларов , в результате Рено в Украине дороже чем в раше.

и все эти корыта дороже нормальной европейской 5 летней авто.
19.10.2021 00:23 Ответить
Ну, и кому нужно будет это гавно? Ланосы дрыста лет делали, а потом плакали что мы наделали а нихтонипакупаит... Теперь очередное гивно......
Можно будет по спискам из мрэо сразу провести перепись дибилов.. И тут же запретить им ходить на выборы
19.10.2021 00:10 Ответить
Дело в том , что эти корпуса , которые штампуют в раше , уже штамповали даже в Узбекистане на Равоне
То есть в Украину через кацапов , как в нищую страну третьего мира , завозят МОРАЛЬНЫЙ ОТСТОЙ . А европейским авто ВАСАДЗЕ ОРГАНИЗОВАЛ государственный террор в виде грабительской растаможки . Васадзе ЛИЧНО СПИСЫВАЛ ЗАКОН С КАЦАПСКОГО .

Васадзе защищает РУЦКИЙ МИР в Украине в виде вазовскогонепотреба.
19.10.2021 00:28 Ответить
Так а кому надо это гуано, если за эти деньги можно купить фольксваген гольф, хоть и бу но гораздо качественный и комфортный
19.10.2021 00:46 Ответить
 
 