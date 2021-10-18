Гармаш: Ситуация с ОБСЕ на Донбассе - блеф. Оккупанты пытаются сделать позицию ОБСЕ более пророссийской

Оккупанты блефуют и пытаются давить на ОБСЕ при том, что сами крайне нуждаются в этой площадке.

Об этом пишет в Фейсбуке представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, сообщает Цензор.НЕТ.

Он обратил внимание на то, что работу наблюдателей ОБСЕ оккупанты блокируют в Донецкой области при том, что задержанный наемник является представителем организации "ЛНР". А сам повод для акций - искусственный, ведь у ОБСЕ нет возможности "надавить" на Украину.

"Блокировка работы ОБСЕ - это блеф, поскольку ОРДЛО более, чем кто-бы то ни было заинтересован в работе там ОБСЕ. Главная цель для Москвы и так называемых "ДНР"-"ЛНР – это политическая субъективизация "республик". ... А ОБСЕ - это единственная площадка, которая является для них "окном в мир", - пишет Гармаш.

Он напоминает, что летом в наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе произошла ротация, и нова команда занимает более объективную позицию, чем предыдущая.

"Российская сторона откровенно хамит уже не только украинской делегации, но и ОБСЕ. Последнее заседание было беспрецедентным на моей памяти, по уровню хамства и давления на ОБСЕ со стороны российских представителей из ОРДЛО. Но давят всегда на тех, кто позволяет на себя давить", - считает он.

Гармаш подчеркивает, что важно вначале судить Косяка, а только потом, возможно, отдать его на обмен. "Уже сегодня, после более чем годичной блокировки процесса обменов, наблюдается определенная активность со стороны "МГБ ДНР" в этом вопросе. Об этом мне сообщают родственники пленных. Нужно не дать этой активности умереть, незаконно освободив боевика и никого не получив взамен", - подытожил он.