РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8883 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
18 545 41

Оккупанты оштрафовали крымчанина на 1 млн руб. за "нелегальную" добычу пресной воды

Оккупанты оштрафовали крымчанина на 1 млн руб. за

В оккупированном Крыму местного жителя оштрафовали на 1 млн рублей за "безлицензионную" добычу пресной воды.

Об этом сообщает российская "прокуратура Крыма", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Установлено, что индивидуальный предприниматель с 2017 года осуществлял добычу подземной воды и ее поставку жителям с. Привольное без оформления лицензии на пользование недрами. Объем незаконно изъятой воды из скважины составил более 32 тыс. кубических метров. В этой связи размер вреда, причиненного в результате самовольного пользования недрами, составил порядка 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что российский прокурор обратился в оккупационный суд с иском о взыскании с предпринимателя вреда, причиненного недрам. Требования прокурора были "удовлетворены в полном объеме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты собираются до конца года пробурить в Крыму 36 скважин из-за нехватки воды

По данным оккупационного "ведомства", "после вступления судебного решения в законную силу прокуратурой будет проконтролировано фактическое его исполнение".

Имя и фамилия оштрафованного бизнесмена неизвестны. Его публичных комментариев нет.

Автор: 

Крым (26455) скважина (17) вода (928) штраф (1302)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Молодца. Нужно понимать всю глубину этих глубин
показать весь комментарий
18.10.2021 23:11 Ответить
+16
Чому можна поставити лише один лайк під цією новиною!?
показать весь комментарий
18.10.2021 23:16 Ответить
+15
Слушай эстонец, херли ты забыл на сайте украинских новостей?... В каждой теме насрать успел...
... Прям лучше всех он знает что зачем и почему...
Спрос рождает предложение, может в любой стране он и получил бы штраф, только вот до лета 2014 года в крыму небыло дефицита воды, и не нужно было копать скважины... Соответственно, если человек и выкопал бы скважину, то небыло бы смысла другим людям покупать у него воду.
показать весь комментарий
19.10.2021 00:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодца. Нужно понимать всю глубину этих глубин
показать весь комментарий
18.10.2021 23:11 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 09:19 Ответить
Надо было ее в сарае поставить что бы ни кто не виде
показать весь комментарий
18.10.2021 23:14 Ответить
Скоро и за камни с неба будут в тюрьму садить. Чего доброго еще и дом построят. ахахахах
показать весь комментарий
18.10.2021 23:15 Ответить
В любой стране ЕС за такую добычу воды штраф будет куда больше , вплоть до уголовного срока. Даже за ветряк без разрешения на свонй территории нельзя поставить.
показать весь комментарий
18.10.2021 23:32 Ответить
Давай страну,давай сроки. А не пи@ди как обычно.
показать весь комментарий
19.10.2021 00:03 Ответить
Любая страна ЕС. Нелицензионная добыча воды наказывается штрафом, если штрафа недостаточно, то дойдёт до уголовки. Сделано это по двум причинам. 1 : Экология, неконтролируемое бурение и добыча может привести к экологическим последствиям. 2: тоже экология, все домохозяйства должны быть подключены к канализации, а её проводят вместе с водопроводом. На это дело Евросоюз выделяет средства и за невыполнение требований стране грозят многомиллионные штрафы.
А ещё вопрос денег, кто то хочет получать деньги за водопроводную воду, а не смотреть как ты на халяву качаешь воду. Тебе не понять, но есть такое слово как порядок. В Европе старабтся соблюдать порядок, менталитет тут другой.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:03 Ответить
Блаблабла.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:15 Ответить
Слушай эстонец, херли ты забыл на сайте украинских новостей?... В каждой теме насрать успел...
... Прям лучше всех он знает что зачем и почему...
Спрос рождает предложение, может в любой стране он и получил бы штраф, только вот до лета 2014 года в крыму небыло дефицита воды, и не нужно было копать скважины... Соответственно, если человек и выкопал бы скважину, то небыло бы смысла другим людям покупать у него воду.
показать весь комментарий
19.10.2021 00:03 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 09:23 Ответить
та вы шо? птался углубить кримський канал?
показать весь комментарий
18.10.2021 23:15 Ответить
Чому можна поставити лише один лайк під цією новиною!?
показать весь комментарий
18.10.2021 23:16 Ответить
На фотографии.
Молодец мужик. В заглушку пластиковый кран впаять. И не боится что вырвет.
А жил бы в Украине с переходниками бы возился.
показать весь комментарий
18.10.2021 23:27 Ответить
Это левая фотография для антуража. Кацапня фото вряд ли выложит. Может просто опустили очередного ватного лошка на деньги,да обставились.
показать весь комментарий
19.10.2021 00:05 Ответить
Это он с ними ещё мочой не успел поделиться...
показать весь комментарий
18.10.2021 23:21 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 09:20 Ответить
Це їм не при бандерах.
показать весь комментарий
18.10.2021 23:22 Ответить
Типочек воды намайнил
показать весь комментарий
18.10.2021 23:23 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 09:22 Ответить
зато без биндер
показать весь комментарий
18.10.2021 23:23 Ответить

показать весь комментарий
18.10.2021 23:28 Ответить
Это он о народе думает.
показать весь комментарий
19.10.2021 00:07 Ответить
Где нота? Вода Украинская, недра тоже!
показать весь комментарий
18.10.2021 23:30 Ответить
Надо ещё оштрафовать и тех, кто эту воду покупали и свои жопы этой водой мыли....Чистая жопа - необязательная составляющая счастливой жизни при кацапском режиме...
показать весь комментарий
18.10.2021 23:33 Ответить
Цікаво,хто його здав ???)))
показать весь комментарий
18.10.2021 23:43 Ответить
Там село на 450 человек)))
показать весь комментарий
19.10.2021 00:12 Ответить
это очень хорошо. скоро будем наблюдать бои крыс с русней.
показать весь комментарий
19.10.2021 00:02 Ответить
Вы хотели русьге мир, вы его получили. Теперь собирайте росу или дождевую воду в вёдра. Вы еще долго будете вспомнить "оккупацию" Крыма Украиной и сами будете просится обратно в Украину
показать весь комментарий
19.10.2021 00:21 Ответить
Н2о майнал, крысеныш ! 😂
показать весь комментарий
19.10.2021 02:21 Ответить
А в чем перемога??? Займитесь подобным у нас в Украине, а на вас кто то заявит. Увидите сколько вам впаяют.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:52 Ответить
Вуйко молодец. Проблему воды решил без Путлера и рашенфашистов. Уважаю.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:42 Ответить
Ему надо медаль и премию дать за обеспечение поселка водой!
показать весь комментарий
19.10.2021 09:19 Ответить
А вот в чем суть вреда в результате самовольного пользования недрами. Простой колодец в селе или на даче - тоже вред? На даче многие на своем участке сверлят артезианские скважины. И шо, их штрафовать?
показать весь комментарий
19.10.2021 08:53 Ответить
Речь идет о добыче воды с целью коммерческого использования /продажи/, а не для собственных нужд. В Украине также необходима лицензия для подобной деятельности. А для собственных нужд /дом, дача/ - пожалуйста, пользуйся без проблем
показать весь комментарий
19.10.2021 09:12 Ответить
ну нак надо еще доказать факт комерческого использования ..квитанции..чеки ..видео получения оплаты за воду Может он просто раздвал воду односельчанам...У нас в селе воздедома бабушки колодец..так пол улицы воду берет ..но только пить , а на полив только мы т.к колодець наш!
показать весь комментарий
19.10.2021 09:55 Ответить
Мир не без "добрых" людей - расскажут, подскажут, покажут, донесут
показать весь комментарий
19.10.2021 10:07 Ответить
хоть один адекватный коментарий, у нас тоже штраф впаяют если качаешь воду и например продаешь или бетон делаешь и продаешь.
показать весь комментарий
19.10.2021 19:51 Ответить
Москализм - опасно для жизни и здоровья!
показать весь комментарий
19.10.2021 09:00 Ответить
Первую и вторую воду можно качать бесплатно. С третьего горизонта и в Украине необходимо получить разрешение. Просто у нас ещё нет четкого контроля- кто с какой глубины качает. Со временем "доберутся" и у нас).
показать весь комментарий
19.10.2021 09:47 Ответить
В крыму нет оккупантов. Крым не оккупированн, а аннексирован. Оккупанты российские в оккупированном Донбассе. поРАШЕНко с торчком пастырем сдали без единного выстрела.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:08 Ответить
У нас, в Украине, така ситуация сплошь и рядом. Много водопроводов в сёлах и ОТГ отключены, потому что нечем заплатить за лицензию на использование недр ( или спецводоиспользование). главам ОТГ неохота отвечать за подачу воды без лицензии, им проще воду отключить, и дальше получать 30-40 тысыч гривен зарплаты.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:56 Ответить
 
 