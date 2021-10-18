Оккупанты оштрафовали крымчанина на 1 млн руб. за "нелегальную" добычу пресной воды
В оккупированном Крыму местного жителя оштрафовали на 1 млн рублей за "безлицензионную" добычу пресной воды.
Об этом сообщает российская "прокуратура Крыма", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Установлено, что индивидуальный предприниматель с 2017 года осуществлял добычу подземной воды и ее поставку жителям с. Привольное без оформления лицензии на пользование недрами. Объем незаконно изъятой воды из скважины составил более 32 тыс. кубических метров. В этой связи размер вреда, причиненного в результате самовольного пользования недрами, составил порядка 1 млн рублей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что российский прокурор обратился в оккупационный суд с иском о взыскании с предпринимателя вреда, причиненного недрам. Требования прокурора были "удовлетворены в полном объеме".
По данным оккупационного "ведомства", "после вступления судебного решения в законную силу прокуратурой будет проконтролировано фактическое его исполнение".
Имя и фамилия оштрафованного бизнесмена неизвестны. Его публичных комментариев нет.
А ещё вопрос денег, кто то хочет получать деньги за водопроводную воду, а не смотреть как ты на халяву качаешь воду. Тебе не понять, но есть такое слово как порядок. В Европе старабтся соблюдать порядок, менталитет тут другой.
... Прям лучше всех он знает что зачем и почему...
Спрос рождает предложение, может в любой стране он и получил бы штраф, только вот до лета 2014 года в крыму небыло дефицита воды, и не нужно было копать скважины... Соответственно, если человек и выкопал бы скважину, то небыло бы смысла другим людям покупать у него воду.
Молодец мужик. В заглушку пластиковый кран впаять. И не боится что вырвет.
А жил бы в Украине с переходниками бы возился.