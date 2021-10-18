При Минстратегпроме создадут рабочую группу для оперативного решения проблем в сфере оборонных закупок, - министр Уруский

На первом заседании Координационной платформы по развитию вооружения и военной техники (ВВТ) Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины предметно обсудили проблемные моменты в процессе переоснащения войск современными и модернизированными образцами ВВТ.

"Сегодня по моей инициативе состоялось первое заседание Координационной платформы по развитию вооружения и военной техники (ВВТ) Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Начат новый подход взаимодействия парламентариев, чиновников, производителей и потребителей вооружения и военной техники, а также ученых и экспертной среды, который должен способствовать реализации единой государственной промышленной политики в сфере оборонного заказа, оборонно-промышленной и авиакосмической деятельности", - говорится в сообщении.

По словам Уруского, на заседании предметно обсудили существующие проблемные моменты относительно состояния процесса переоснащения войск современными и модернизированными образцами ВВТ и намечены возможные пути их решения.

"Много озвученных в ходе платформы проблем имеют уже хронический характер - недофинансирование конкретных направлений перевооружения, забюрократизированность существующих процессов закупки ВВТ, недостаточная динамика перевооружения войск, неравенство отечественных и иностранных поставщиков в ходе оборонных закупок и многое другое. Впрочем все эти проблемы могут быть решены при условии эффективной коммуникации всех заинтересованных сторон", - считает вице-премьер-министр.

Он сообщил, что в кратчайшие сроки при Координационной платформе по развитию ВВТ Минстратегпрома будет создана постоянно действующая рабочая группа из представителей заинтересованных сторон для оперативного обсуждения и решения насущных вопросов, а также формирования предложений относительно дальнейшей деятельности.

