При Минстратегпроме создадут рабочую группу для оперативного решения проблем в сфере оборонных закупок, - министр Уруский

На первом заседании Координационной платформы по развитию вооружения и военной техники (ВВТ) Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины предметно обсудили проблемные моменты в процессе переоснащения войск современными и модернизированными образцами ВВТ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности в Кабинете Министров Олег Уруский.

"Сегодня по моей инициативе состоялось первое заседание Координационной платформы по развитию вооружения и военной техники (ВВТ) Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Начат новый подход взаимодействия парламентариев, чиновников, производителей и потребителей вооружения и военной техники, а также ученых и экспертной среды, который должен способствовать реализации единой государственной промышленной политики в сфере оборонного заказа, оборонно-промышленной и авиакосмической деятельности", - говорится в сообщении.

По словам Уруского, на заседании предметно обсудили существующие проблемные моменты относительно состояния процесса переоснащения войск современными и модернизированными образцами ВВТ и намечены возможные пути их решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принят план обороны страны на случай войны, будут проведены учения, - Данилов

"Много озвученных в ходе платформы проблем имеют уже хронический характер - недофинансирование конкретных направлений перевооружения, забюрократизированность существующих процессов закупки ВВТ, недостаточная динамика перевооружения войск, неравенство отечественных и иностранных поставщиков в ходе оборонных закупок и многое другое. Впрочем все эти проблемы могут быть решены при условии эффективной коммуникации всех заинтересованных сторон", - считает вице-премьер-министр.

Он сообщил, что в кратчайшие сроки при Координационной платформе по развитию ВВТ Минстратегпрома будет создана постоянно действующая рабочая группа из представителей заинтересованных сторон для оперативного обсуждения и решения насущных вопросов, а также формирования предложений относительно дальнейшей деятельности.

Также читайте: Украина получит ракетное вооружение и военные корабли от Великобритании, - посол Пристайко

поліція перевірятиме «ковідні» сертифікати українців від 21 жовтня
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!))))
Цей додаток буде мати назву "Велика мілітарізація" чи меліорація,та яка різниця яким чином пиляти державне бабло !!!)))
поліція перевірятиме «ковідні» сертифікати українців від 21 жовтня
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!))))
На третьем году царствования у Зеленского выяснили,что не только игорным бизнесом, разворовыванием земли и бюджетных денег надо заниматься....Ещё и закупки для армии надо делать, хоть изредка....Хоть символические....
Цей додаток буде мати назву "Велика мілітарізація" чи меліорація,та яка різниця яким чином пиляти державне бабло !!!)))
по ходу сольют все в оффшор,остальное щас немодно
Тебя опять не видно😂🌷×××
Вот тужишься ты каждый день на сайте,а спам у многих не открывается.Ты шо сам себе пишешь?😂🌷
Видать, троюродные родственники зеленых квартальных ******* еще не все трудоустроены.
А не простіше було б просто вирішити проблеми з оборонними закупівлями? Чи Зелені неЛохи вирішили дотримуватись правила: "Хочеш щось похоронити - створи для цього робочу групу"...
На хлебные места надо дружбанов трудоустраивать
