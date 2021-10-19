РУС
10 465 53

Принять закон о ликвидации ОАСК мешали "влиятельные люди", уверен, что сейчас мы ускорим этот процесс, - Зеленский. ВИДЕО

Рассмотрение законопроекта о ликвидации Окружного административного суда Киева, как и ряда других документов, "откладывали влиятельные люди".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Есть проблема с Конституционным судом. Она подвешена. Есть проблема с судебной реформой потому, что Верховный Суд обращается в Конституционный Суд, чтобы проверили всю реформу на конституционность. Есть проблема с Окружным административным судом Киева. Уже полгода, если я не ошибаюся, ваш безотлагательный законопроект о его ликвидации в парламенте откладывается", - спросил Зеленского журналист Вадим Карпьяк.

"Его откладывали - и закон о НАБУ, и второе чтение реформы Службы безопасности и этот законопроект (о ликвидации ОАСК. - Ред.), и многие другие влиятельные законы, на которые, к сожалению, влияли влиятельные люди, скажем так. И о выбросах, и экологические законы. Много разных важных вещей. Уверен, что сейчас мы ускорим этот процесс", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР не может достичь согласия относительно президентского законопроекта о ликвидации ОАСК, - "слуга народа" Костин

Он также упомянул о "перезагрузке Конституционного суда", предпосылкой которого является обновление состава судей КСУ.

"Мы ждали от Верховной Рады представителей, этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет обязательно и будет проголосован обязательно закон о Конституционном суде. Сейчас процесс идет", - добавил президент.

Он выразил убеждение, что "большинство судей" Верховного Суда также против торможения судебной реформы.

"Что касается Верховного Суда - там есть некоторые вопросы, но мы уверенно идем вперед и по разблокированию КСУ, он будет работать, и, самое главное, будет работать на государство. И уверен, несмотря на обращение Верховного Суда в КСУ, я уверен, что сейчас КСУ не заблокирует судебную реформу. Бывает все, правда", - подытожил он.

Также читайте: Данилюк: "Президент думает: "Не руби ОАСК, на котором сидишь"

Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что президент "поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния".

Спустя более чем месяц после подачи президентом законопроекта о ликвидации ОАСК тогдашний спикер Разумков заявил, что проект закона еще не подготовлен к рассмотрению в Раде.

Позже сообщалось, что законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева за два месяца не был вынесен на заседание комитета.

Глава комитета по вопросам правовой политики, "слуга народа" Андрей Костин заявил, что комитет не может достичь согласия относительно президентского законопроекта о ликвидации ОАСК.

Также глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что замглавы ОП Олег Татаров и глава ОП Андрей Ермак пытаются сорвать конкурс на главу САП через ОАСК, поэтому ОП и затормозил ликвидацию суда

Автор: 

законопроект (3275) Зеленский Владимир (21727) Окружной админсуд Киева (399)
Топ комментарии
+30
и многие другие влиятельные законы, на которые, к сожалению, влияли влиятельные люди

сцицерон!
19.10.2021 00:21 Ответить
+15
Вранье - искусство умных. Нашему криворожскому дегенерату это не по умишку. У него в Раде 250+ бл#дей и отребья всех мастей. И он не может принять закон.
19.10.2021 06:17 Ответить
+11
🤔 Вліятєльниє люді? Хто б це міг бути? Портнов? Татаров? Єрмак? Хто це так вліяє на Зєлєнского? 😲 Коломойський! Та ні! То марсіани! Точно!
19.10.2021 02:07 Ответить
ИДИОТ !!!
19.10.2021 06:28 Ответить
тупорилий дятел просто, не більше, але й не менше
19.10.2021 16:55 Ответить
"Влиятельные люди" влиятельнее найвеличнішого?
Так и запишем.
19.10.2021 01:16 Ответить
ога.... олигархат называется.....
20.10.2021 07:27 Ответить
Бубочка подписался под выражением, что он всего лишь ЗЕлена шмаркля, а не найвелычнишый говноралиссимус.
20.10.2021 08:45 Ответить
куди вже впливовіших за беню... не знайдеться
19.10.2021 01:28 Ответить
Гений мысли. "Влиятельные люди" - это он так себя называет когда приказал их пока не трогать? Где-то так -- "Мы Вован Второй решили и постановили ..."
19.10.2021 01:49 Ответить
🤔 Вліятєльниє люді? Хто б це міг бути? Портнов? Татаров? Єрмак? Хто це так вліяє на Зєлєнского? 😲 Коломойський! Та ні! То марсіани! Точно!
19.10.2021 02:07 Ответить
19.10.2021 17:58 Ответить
Неужели этот влиятельный человек....Порошенко?!
19.10.2021 02:38 Ответить
А как же ,он конечно .Армии зарплату не платил ,газ не закачал ,уголь не завез, всех судей назначает ,до сиз пор. На офшоры средств понаперечислял.
20.10.2021 08:00 Ответить
🤣👍
20.10.2021 09:28 Ответить
Вранье - искусство умных. Нашему криворожскому дегенерату это не по умишку. У него в Раде 250+ бл#дей и отребья всех мастей. И он не может принять закон.
19.10.2021 06:17 Ответить
PS: "bunch of scum" - это про зеленского и его свору.
19.10.2021 06:29 Ответить
К этому ЗЕбанутому окурку подходит выражение про хренового танцора и его яйца.
20.10.2021 08:47 Ответить
Про яких таких "вліятельних людєй" бреше цей клоун? Такої необмеженої влади не мав жодний президент до нього.
19.10.2021 06:51 Ответить
Как-то ТУПО. Есть президент, есть монобольшинство. Вы там между "дорогами" определитесь (номинально) с КЕМ Вы? С олигархами? Тогда откройте свои пасти и скажите (США и ЕС также) - мы работаем всем шоу на каломойшу (главный бос), ахметку и других олигархов.
"влиятельные люди" - ппц. А нахер тогда вы упали все вместе?
19.10.2021 08:27 Ответить
Хуцпа
19.10.2021 09:32 Ответить
Вава, то є "люди", впливовіші за тебе, узурпатора? Це хто? Беня з ******?
Чи дерьмак з портновим?
19.10.2021 10:43 Ответить
Влиятельные люди-как всегда Порошенко и его команда?Баран!
19.10.2021 15:41 Ответить
2 СОТКИ ЗЕМЛИ - 100 000$ ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН УЧАСТКА ЗЕ https://youtu.be/WscRZFFOXhA смотреть на youtube
19.10.2021 16:30 Ответить
є одна суцільна проблема шмаркля і прислуга урода, але нажаль у нас мудрий нарід, любит одна лайно міняти на інше і чекати поки для них зролять гамерику, а самі, у більшості для цього робити нічого не хочуть, тількиподачки чекають.
19.10.2021 17:59 Ответить
Придержали для себя!!!!
19.10.2021 18:34 Ответить
Ні, треба щоб Єрмак заборонив Зеленському давати інтерв"ю.
На фоні журналіста Карп"юка Зеленський недорікуватий нікчема.
Згадуючи його у різних ролях Кварталу, а грав він там переважно дурників, можна казати, що грав він сам себе.
19.10.2021 19:07 Ответить
Я не раз обращался на Цензоре к Дерьмаку, чтобы он прятал от говноралиссимуса аргентинскую муку, а то стоит ему нюхнуть ее, так у бубочки начинается словесная диарея. То он блеет о миллиарде деревьев, то кукарекает, что наши дороги много лучше европейских.
20.10.2021 08:52 Ответить
Воно таке дурне, що не розуміє, як "палиться" щоразу, коли варнякає без бомажки. Благо для опозиції.
19.10.2021 20:30 Ответить
Воно й з папірцем дурне.
19.10.2021 22:48 Ответить
Володька aka нєлох, парєшала і вліялО
19.10.2021 22:46 Ответить
19.10.2021 22:50 Ответить
Бригада Зе "віджала" активи у бригади Пе....

Бригада Пе і дякувальники ще й досі не второпали, як саме все відбулося. Дивні.
19.10.2021 23:49 Ответить
а ти щось краще ПЕ бачиш в Раді?
тому склей свій тупий писок
20.10.2021 09:33 Ответить
Хтось вважає, що бригада Пе краща за бригаду Зе... Але, фактично, бригада Зе виявилася адекватною ситуації, що склалася.
Схоже, що прихильники бригади Пе настільки неадекватно сприймають реальність, що без лайки просто нездатні щось написати. Це, безумовно, змещує шанси неадекватів прийти до влади на наступних виборах.

Дякую Вам, пане за Вашу діяльність по відверненню прихмльників від бригади Пе! Дуже дякую!
20.10.2021 12:08 Ответить
Дебіла яке вважає ЗеЛупу адекватним по другому ну ніяк не назвеш крім як - ДЕБІЛ.
А дякувати мені то лишнє тому що мені якось накакати на таких як ти дебілів від народження.
20.10.2021 14:58 Ответить
Виходить, що талановитий Петро програв неадекватній бригаді Зе?

Хм.... То, може, Петро і не такий вже талановитий керманич, якщо не може впоратися з якимись неадекватами?
20.10.2021 15:40 Ответить
Смішно коли мене порохоботом вважають дебіли зебабуїнчики,але і правда на сьогодні в Раді краще фракції як ЄС не має,а тому так вважай макака мене порохоботом.
Так,програв ПП і тому що такі як я не пішли просто на другий тур виборів а дебіли бидло шлункове пішли дружно і вибрали собі подібну макаку криворіжського малороса ватного.
20.10.2021 19:03 Ответить
За такими хамоватими послідовниками не дивно програти навіть клоуну! Продовжуйте. Петро Вам подякує на наступних виборах.
20.10.2021 19:14 Ответить
а як можно до такого як ти бидла зелебабуїнів ставитися?Дякуй що я до твоєї тупої рожі не можу кулаком дотягнутися
20.10.2021 19:56 Ответить
На цю істоту яка вважає сьогоднішнє непорозуміння що знаходиться в кріслі президента адекватним,з якого боку не подивишся, то все анус...зебуінізм - важкий діагноз.
Думати може тільки людина ,а у приматів таких як ти є тільки рефлекси.
20.10.2021 15:04 Ответить
Хто так вважає? Цитату "істоти" можете привести?
20.10.2021 15:36 Ответить
дебілу навіть не дійшло що його істотою назвали.
добре скажу що ти макака без мізків,а тому думаєш жіночим статевим органом.
тепер зрозуміло?
20.10.2021 19:05 Ответить
Те, що хамська поведінка це - ознака дякувальника я, безумовно, знав і до Вашого повідомлення.

Сподівався, що Ви якось обгрунтуєте свою думку. Дасте цитату або посилання. Але, схоже, що дякувалики просто ляпають язиками, коли їм здається, що хтось не дуже палко пишається Петром. Дивні люди, ці дякувальники.
20.10.2021 19:12 Ответить
🤣яке ти убоге🤣
але я не дивуюсь,усі зелебабуїни дебіли від народження.
20.10.2021 19:55 Ответить
"Ухвалити закон про ліквідацію ОАСК заважали "впливові люди", впевнений, що зараз ми прискоримо цей процес, - Зеленський". - Він має на увазі єрмака з татаровим? Так що ж зміниться тепер - вони ж досі на посадах.
19.10.2021 23:05 Ответить
на пианино играть штаны помешали --- пришлось их приспустить . а вот квартиры прикупить в ЛОНДОНЕ НА БЕЙКЕР СТРИТ ничего не мешало за ворованное бобло из привата --- шиферу и вовику даже штаны перед калломойским за 41 лимон баксов не пришлось опускать . шифер даже пока вовка в оон ездил ..покушение.. организовал . чтобы было о чем ********* --- вот она цена ..рехформ.. выдал вова с самой высокой трибуны планеты ---- все эти ..реформы.. были бы смешны . если б не были так жалки и печальны как и весь тот зеленый сброд который вова и разумков притащили до власти в Украине
20.10.2021 06:21 Ответить
Давайте все вместе Зе ПТН !
20.10.2021 06:46 Ответить
брехло.
20.10.2021 07:11 Ответить
а зюзя тут не врёт просто он говорит вместо "система" "влиятельные люди"
20.10.2021 07:31 Ответить
Зачем надо суды? Да и прокуратура тоже! Тратить на них деньги, которые и так кончаются!
20.10.2021 15:41 Ответить
 
 