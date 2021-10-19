Принять закон о ликвидации ОАСК мешали "влиятельные люди", уверен, что сейчас мы ускорим этот процесс, - Зеленский. ВИДЕО

Рассмотрение законопроекта о ликвидации Окружного административного суда Киева, как и ряда других документов, "откладывали влиятельные люди".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Есть проблема с Конституционным судом. Она подвешена. Есть проблема с судебной реформой потому, что Верховный Суд обращается в Конституционный Суд, чтобы проверили всю реформу на конституционность. Есть проблема с Окружным административным судом Киева. Уже полгода, если я не ошибаюся, ваш безотлагательный законопроект о его ликвидации в парламенте откладывается", - спросил Зеленского журналист Вадим Карпьяк.

"Его откладывали - и закон о НАБУ, и второе чтение реформы Службы безопасности и этот законопроект (о ликвидации ОАСК. - Ред.), и многие другие влиятельные законы, на которые, к сожалению, влияли влиятельные люди, скажем так. И о выбросах, и экологические законы. Много разных важных вещей. Уверен, что сейчас мы ускорим этот процесс", - заявил Зеленский.

Он также упомянул о "перезагрузке Конституционного суда", предпосылкой которого является обновление состава судей КСУ.

"Мы ждали от Верховной Рады представителей, этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет обязательно и будет проголосован обязательно закон о Конституционном суде. Сейчас процесс идет", - добавил президент.

Он выразил убеждение, что "большинство судей" Верховного Суда также против торможения судебной реформы.

"Что касается Верховного Суда - там есть некоторые вопросы, но мы уверенно идем вперед и по разблокированию КСУ, он будет работать, и, самое главное, будет работать на государство. И уверен, несмотря на обращение Верховного Суда в КСУ, я уверен, что сейчас КСУ не заблокирует судебную реформу. Бывает все, правда", - подытожил он.

Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что президент "поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния".

Спустя более чем месяц после подачи президентом законопроекта о ликвидации ОАСК тогдашний спикер Разумков заявил, что проект закона еще не подготовлен к рассмотрению в Раде.

Позже сообщалось, что законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева за два месяца не был вынесен на заседание комитета.

Глава комитета по вопросам правовой политики, "слуга народа" Андрей Костин заявил, что комитет не может достичь согласия относительно президентского законопроекта о ликвидации ОАСК.

Также глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что замглавы ОП Олег Татаров и глава ОП Андрей Ермак пытаются сорвать конкурс на главу САП через ОАСК, поэтому ОП и затормозил ликвидацию суда