ЕС на этой неделе может исключить Украину из списка безопасных стран из-за вспышки COVID-19, - журналист Йозвяк

Из-за роста случаев COVID-19, Европейский союз исключит Украину из списка стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Позже на этой неделе Украину исключат из списка рекомендованных Евросоюзом безопасных третьих стран, из которых разрешены путешествия в условиях COVID-19. Ее добавили к нему в середине июля, но недавний всплеск заболеваемости может означать, что страна больше не будет попадать в этот список ", - написал Йозвяк в Twitter.

