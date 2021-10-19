РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11734 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 069 30

ЕС на этой неделе может исключить Украину из списка безопасных стран из-за вспышки COVID-19, - журналист Йозвяк

ЕС на этой неделе может исключить Украину из списка безопасных стран из-за вспышки COVID-19, - журналист Йозвяк

Из-за роста случаев COVID-19, Европейский союз исключит Украину из списка стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Позже на этой неделе Украину исключат из списка рекомендованных Евросоюзом безопасных третьих стран, из которых разрешены путешествия в условиях COVID-19. Ее добавили к нему в середине июля, но недавний всплеск заболеваемости может означать, что страна больше не будет попадать в этот список ", - написал Йозвяк в Twitter.

Также читайте: Евросоюз пока оставляет Украину в списке безопасных стран, - Йозвяк

Автор: 

карантин (16729) Евросоюз (17498) Йозвяк Рикард (136) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
ми зробили це разом! привіт ідіотам без масок!
показать весь комментарий
19.10.2021 01:08 Ответить
+6
Пане, не дiд - идиот. Бо маска не защищает вас... Маска не дает при разговоре брызгать зараженной слюной на окружающих (бес маски - это 2.5 метра, с маской - это лишь 20-25 см). Тупень и в Африке - тупень.
показать весь комментарий
19.10.2021 01:48 Ответить
+3
Потому, что украинцы в этом плане, полные имбецылы... Одни носят маски на бороде, вторые в кармане, у третих маски из марли, у иных одноразовая маска черная от грязи, кто то снимает маску, чтоб покашлять... Ну и так далее... Потому, что каждый... Эгоист...
Вместо того, чтоб в эти 4 месяца бежать вакцинироваться, орали во все горло, что мы небудем колоть экспериментальный шмурдяк... Иные до сих пор орут... Результат: украина вторая в европе... После франции... Там таких же хватает... Умных...
... Ну вобщем, если ты не совсем глупый, то можешь легко ответить на свой вопрос, исходя из причинно следственных связей...
показать весь комментарий
19.10.2021 02:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ми зробили це разом! привіт ідіотам без масок!
показать весь комментарий
19.10.2021 01:08 Ответить
В мене є сусід - пасічник. І інший - дебіл. Дебіла жалили бджоли і він, щоб захиститись від них, збудував триметровий паркан з сітки рабиці. Але чомусь бджоли продовжували його жалити.
показать весь комментарий
19.10.2021 01:32 Ответить
Пане, не дiд - идиот. Бо маска не защищает вас... Маска не дает при разговоре брызгать зараженной слюной на окружающих (бес маски - это 2.5 метра, с маской - это лишь 20-25 см). Тупень и в Африке - тупень.
показать весь комментарий
19.10.2021 01:48 Ответить
А почему тогда когда все в маски, то заражения все равно происходят? Ведь уже никто не брызжет слюной
показать весь комментарий
19.10.2021 02:03 Ответить
Потому, что украинцы в этом плане, полные имбецылы... Одни носят маски на бороде, вторые в кармане, у третих маски из марли, у иных одноразовая маска черная от грязи, кто то снимает маску, чтоб покашлять... Ну и так далее... Потому, что каждый... Эгоист...
Вместо того, чтоб в эти 4 месяца бежать вакцинироваться, орали во все горло, что мы небудем колоть экспериментальный шмурдяк... Иные до сих пор орут... Результат: украина вторая в европе... После франции... Там таких же хватает... Умных...
... Ну вобщем, если ты не совсем глупый, то можешь легко ответить на свой вопрос, исходя из причинно следственных связей...
показать весь комментарий
19.10.2021 02:41 Ответить
Знаешь, я бы поговорил с тобой о том как где и когда мне писать но боюсь ты еще мал и глуп... Можешь меня по айпи вычислять)) или сразу в интерпол... Господи, ты такой ущербный, что спорить с тобой... Равносильно как... Спорить с карпом плавающим в аквариуме в ашане...
показать весь комментарий
19.10.2021 05:04 Ответить
Ну меня только смущает, что вакцина не полностью протестирована (понятно что этого требует текущая ситуация), и что никто не несет ответственности. Студент один через 4 часа после прививки умер - а нам рассказывают, что это не от вакцины)) с такой же логикой, можно говорить что не нож всунутый в сердце убивает, а кровоизлияние, которое при этом происходит
показать весь комментарий
19.10.2021 12:48 Ответить
Ну, смотри, из миллиона сделавших прививку от осложнений возможно но не точно... Умрет 6 человек.если им не успеют помочь врачи... А из миллиона заболевших точно умрет 25000 а к врачам попадет 150000...такие цифры уже явно несопоставимы...
показать весь комментарий
19.10.2021 12:58 Ответить
Який дід? Хто казав про діда? З твоїми розумовими властивостями тобі когось тупим назвати легко. Метри, сантиметри. Весь світ в масках, а вірус прогресує. Треба по три маски носити.
показать весь комментарий
19.10.2021 04:34 Ответить
Я тебе не о масках писал, а только лишь о заборе у твоего соседа... С масками - я с тобой согласен.

А вот по забору нет... Это не причуды соседа, а требование норм законодательсва при содержании пасик в населенном пункте... Вот сосед это и выполнил воспользовавшись пробелом в нормах...

А пишу с "ошибками" - технически сейчас так выходит...
показать весь комментарий
19.10.2021 14:02 Ответить
ок.
Це вигадана фігня, невже ти не зрозумів, що маска проти віруса так само допомагає як паркан з рабиці проти бджіл як . То так, для того щоб крапки розставити. не парься.
показать весь комментарий
19.10.2021 22:48 Ответить
Не - это ты дебил, раз не поинтересовался у него о причине! ))) А дед выполнил требование законодательства - а именно при наличии пасики в населенном пункте - наличие забора ! )) Вот он его и формально и поставил ))
показать весь комментарий
19.10.2021 02:32 Ответить
Чий дєд? Який дєд? Ти пишеш, як безмозгле. Помилки повиправляй.
показать весь комментарий
19.10.2021 04:31 Ответить
люди,вакцынируйтесь!!!спасите свои жизни,Украинцы!!!мне поуху на русню поганую-пускай дохнут,а Украинцы пусть живут
показать весь комментарий
19.10.2021 02:01 Ответить
Сегодня разговаривал со своим другом... Одна и та же риторика... Они там все недоразвитые или телевизором думают...
"я не буду колоться экспериментальным шмурдяком"
Чтоб понятно было... Эти же слова, говорит моя мать, которая, хоть и живет в Вене, но смотрит украинские новости и общается в соцсетях с такими же недалекими друзьями... Ну в общем... Провал вакцинации, это целиком на плечах министерства информационной политики и министерства здравоохранения...
показать весь комментарий
19.10.2021 02:46 Ответить
Да уж, нашли безопасную страну.
Она и без ковида даст фору всей Европе.
показать весь комментарий
19.10.2021 04:30 Ответить
Если бы чукчи быле еще и читателями, то прочитали бы - Украина (и не только) уже была в этом списке ранее. Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации.

Вот только не нашел иформации по Великобритании (тоже такой себе всплеск)! Или Великобритания - это другое?
показать весь комментарий
19.10.2021 06:41 Ответить
Секта антивакцинаторов рулит.
показать весь комментарий
19.10.2021 07:24 Ответить
Во первых 2 раза и на год.Во вторых в следующем году по прогнозам пандемия спадет.В третих нет никаких предпосылок для побочки в будущем.Ты, 2 раза соврал в одном предложении.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:21 Ответить
Список на хліб не намажеш.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:07 Ответить
А нас запевняли, що цього ніколи не буде. Все робиться поступово, сьогодні ніби пандемія, а в подальшому ще щось придумають. І це ви всі, крім 25%, зробили разом. Насолоджуйтеся.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:24 Ответить
Селедочку заработал молодец
показать весь комментарий
19.10.2021 09:49 Ответить
покатался на лыжах в Кронплац, б**** Видно и в этом сезоне придётся в буховели в очередях толкаться ))
показать весь комментарий
19.10.2021 14:29 Ответить
 
 