ЕС на этой неделе может исключить Украину из списка безопасных стран из-за вспышки COVID-19, - журналист Йозвяк
Из-за роста случаев COVID-19, Европейский союз исключит Украину из списка стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии
Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
"Позже на этой неделе Украину исключат из списка рекомендованных Евросоюзом безопасных третьих стран, из которых разрешены путешествия в условиях COVID-19. Ее добавили к нему в середине июля, но недавний всплеск заболеваемости может означать, что страна больше не будет попадать в этот список ", - написал Йозвяк в Twitter.
Вместо того, чтоб в эти 4 месяца бежать вакцинироваться, орали во все горло, что мы небудем колоть экспериментальный шмурдяк... Иные до сих пор орут... Результат: украина вторая в европе... После франции... Там таких же хватает... Умных...
... Ну вобщем, если ты не совсем глупый, то можешь легко ответить на свой вопрос, исходя из причинно следственных связей...
А вот по забору нет... Это не причуды соседа, а требование норм законодательсва при содержании пасик в населенном пункте... Вот сосед это и выполнил воспользовавшись пробелом в нормах...
А пишу с "ошибками" - технически сейчас так выходит...
Це вигадана фігня, невже ти не зрозумів, що маска проти віруса так само допомагає як паркан з рабиці проти бджіл як . То так, для того щоб крапки розставити. не парься.
"я не буду колоться экспериментальным шмурдяком"
Чтоб понятно было... Эти же слова, говорит моя мать, которая, хоть и живет в Вене, но смотрит украинские новости и общается в соцсетях с такими же недалекими друзьями... Ну в общем... Провал вакцинации, это целиком на плечах министерства информационной политики и министерства здравоохранения...
Она и без ковида даст фору всей Европе.
Вот только не нашел иформации по Великобритании (тоже такой себе всплеск)! Или Великобритания - это другое?