Любимые фильмы не должны страдать из-за высказываний отдельных актеров, - Зеленский о санкциях против артистов
К запрету показа художественных фильмов с участием российских артистов надо подходить взвешенно.
Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что нельзя применять ко всем одинаковые санкции. Сериал был снят еще до войны с Россией. Там были любимые актеры. Один из этих актеров сказал неправильные вещи относительно оккупации Крыма, неправильные с точки зрения украинского гражданина. Его за это не пускали в Украину. Эти санкции правильные", - отметил Зеленский, вспоминая о сериале "Сваты".
Президент подчеркнул, что "Сваты" были сняты еще до некорректных высказываний российского актера Федора Добронравова.
"А как быть с фильмом, где есть, например Ахеджакова, которая снималась в советском фильме, которая стоит рядом с тем или иным актером, который запрещен, а она поддерживает независимость Украины? Она не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад. А сейчас кто-то сошел с ума. Вы понимаете? На кого-то давят, а кто-то ляпнул, но не успел исправиться. Много разных кейсов. Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны", - сказал Зеленский.
