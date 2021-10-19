РУС
Любимые фильмы не должны страдать из-за высказываний отдельных актеров, - Зеленский о санкциях против артистов

К запрету показа художественных фильмов с участием российских артистов надо подходить взвешенно.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что нельзя применять ко всем одинаковые санкции. Сериал был снят еще до войны с Россией. Там были любимые актеры. Один из этих актеров сказал неправильные вещи относительно оккупации Крыма, неправильные с точки зрения украинского гражданина. Его за это не пускали в Украину. Эти санкции правильные", - отметил Зеленский, вспоминая о сериале "Сваты".

Президент подчеркнул, что "Сваты" были сняты еще до некорректных высказываний российского актера Федора Добронравова.

"А как быть с фильмом, где есть, например Ахеджакова, которая снималась в советском фильме, которая стоит рядом с тем или иным актером, который запрещен, а она поддерживает независимость Украины? Она не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад. А сейчас кто-то сошел с ума. Вы понимаете? На кого-то давят, а кто-то ляпнул, но не успел исправиться. Много разных кейсов. Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21727) кино (1541) санкции (11777) артисты (281)
+68
Гнусявий вивчив нове слово "кейс" і ліпить його де попало! Дурне як срака!
19.10.2021 02:24 Ответить
+55
Другими словами. "Да, я снимаю откровенных мерзавцев, но не вздумайте мне мешать косить бабло на этих поделках для тупого люмпена".
19.10.2021 02:26 Ответить
+47
Страдать эти фильмы не должны,пусть страдают любители этих фильмов-совки,ватаны и прочая прорашистская ********.
19.10.2021 02:35 Ответить
А я этот шлак и до запретов не смотрел, как это.... может смотреть вменяемый человек?😁😁😁
19.10.2021 09:07 Ответить
Чтобы пересорить страны ЕС Мавзолейные придумали Северный потоп А Фишка вот в чем....,любая страна ЕС может подать Иск против ГрязьПрома...,это прямо записано в Европейской Энергетической Хартии и имеет Силу Закона....,так что проблемы РАБссии только начинаются....,первой Иск подаст Польша.... Напомню...из 28 Судебных тяжб ГрязьПром выиграл только 1....
19.10.2021 09:19 Ответить
Придурок розвалить державу. І це не смішно.
Воно не дало жодної гривні армії у 2014 році.
Хто ти такий щоб мати свою думку....ЧМО.
19.10.2021 09:21 Ответить
19.10.2021 09:22 Ответить
19.10.2021 09:26 Ответить
В этой теме у него бубновый интерес.
19.10.2021 09:36 Ответить
если он про "скотов" то он снимал очередной сезон этой быдложвачки сразу после того как добронравов устроил скандал в отеле с дракой и криками про "крым наш"
19.10.2021 10:23 Ответить
Презику денежка ближе и дороже, чем какая-то там репутация, какой-то там Украины. Хавайте, 73% это ваш осознанный выбор.
19.10.2021 10:29 Ответить
Да пшел ты найух со своими дебильными расеянскими и сссрскими фильмами и любимыми артистами. Кто захочет посмотреть это старый, как гавно динозавра, хлам пусть скачает его и смотрит пока глаза не повылазят.
19.10.2021 10:32 Ответить
дбл.. зеля намагається отримувати додаткові вигоди через державну посаду, принижуючи авторитет країни і заохочення пропаганди агресора і окупанта
19.10.2021 10:38 Ответить
А іщо нада проста пірістать стрілять, зазираючи в очі путєна. Какая разніца!
19.10.2021 11:37 Ответить
до чого тут фільми 30 річної давнини, хто хоче нехай дивиться в інтернеті. Замість розвитку свого кино, шмаркля буксує в совку. Зараз потрібен новий, ******** контент, тільки не фільми чи серіали з низькопробним гумором, що випльовує хвора голова наркомана
19.10.2021 12:11 Ответить
А хтось заважає розвивати???
Чи може проблема в тому, що знімають андеграунд розрахований на критиків, задля отримання грандів та премій. А потім дивуються, що глядач не хоче цю ахінею дивитись, тим паче дивитись за гроші...
19.10.2021 13:42 Ответить
Ага. Зелена шмаркля заборонив показувати ******* цікаві українські фільми, зняті протягом останніх 30 років, якими захоплюються мільйони глядачів і які не сходять з екранів всі ці роки. Фрази з яких стали в народі крилатими. А натомість пхає низькопробне радяньке лайно та своїх нікчемних Сватів, яких ніхто навіть під дулом автомату не хоче дивитись...
19.10.2021 22:14 Ответить
