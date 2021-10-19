Российские войска совершили 7 обстрелов украинских позиций за сутки, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 18 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, позиции украинских воинов возле Песков враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки противник осуществил обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Водяного, что на Приазовье, наемники РФ применили ручные и автоматические противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Неподалеку от Крымского вражеские вооруженные формирования дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 19 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.