Российские войска совершили 7 обстрелов украинских позиций за сутки, потерь нет, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 18 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, позиции украинских воинов возле Песков враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
В районе Авдеевки противник осуществил обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Водяного, что на Приазовье, наемники РФ применили ручные и автоматические противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
Неподалеку от Крымского вражеские вооруженные формирования дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 19 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В любом случае - могли бы потренироваться...
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.