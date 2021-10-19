Спецмиссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ возобновила патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Оперативном отчете СММ ОБСЕ № 22/2021 на сайте организации.

"В 15:40 18 октября команда Миссии отметила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и что эти ворота были открыты. Перед зданием ППБ наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости. Команда СММ покинула ППБ Миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03", - говорится в отчете.

В организации также напомнили, что решением Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусмотрено обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Кроме того, согласно мандату, Миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или иных обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата.

Как сообщалось, незаконные вооруженные формирования с 17 октября не выпускали двух сотрудников СММ ОБСЕ из помещения передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке и требовали освобождения задержанного 13 октября Вооруженными Силами Украины члена НВФ, гражданина России Андрея Косяка в районе Золотого. Соответствующий приказ отдал так называемый "мэр" города.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу расценивает удержание наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в помещении передовой патрульной базы во временно оккупированной Горловке (Донецкая обл.) как захват их в заложники.