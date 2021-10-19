"Слуга народа" Дмитрук грязно оскорбил покойного художника Александра Ройтбурда и выступил против присвоения его имени музею. ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа" Артем Дмитрук назвал "педофилом и наркоманом" Александра Ройтбурда – известного украинского художника, который умер 8 августа.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook 18 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Художественный Музей в Одессе назвать именем педофила и наркомана!!!

Я подписывал обращение на имя президента Украины о том, чтобы присвоить нашему музею статус национального, но не в честь дерьмо - художника!!! Я сделаю все, чтобы эта процедура по присвоению имени музею не осуществилась!", - написал нардеп.

Также Дмитрук опубликовал видео, в котором прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении Одесскому художественному музею статуса национального. Зеленский в указе постановил, что Одесская областная государственная администрация и Одесский областной совет должны проработать вопрос присвоения национальному музею имени Ройтбурда.

Как сообщалось, 8 августа, на 60-м году жизни после длительной болезни умер украинский художник, руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. 11 августа с ним попрощались в Одессе.

Его бывшая жена Ирина Дратва сообщила, что художник заболел сначала гриппом, а потом COVID-19. Течение болезни осложнило его хроническое заболевание.

В Одессе предложили назвать именем Ройтбурда улицу и музей, который он возглавлял, но эти предложения пока не нашли отклика у властей.





