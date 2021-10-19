РУС
Микроавтобус столкнулся с грузовиком на Харьковщине: три человека погибли, еще трое травмированы, - ГСЧС

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на автодороге "Харьков – Симферополь" погибли 3 человека, еще 3 травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"19 октября около 6 часов на автодороге "Харьков – Симферополь" вблизи с. Копанки Красноградского района водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего погибли 3 человека и 3 травмированы. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, для деблокировки от ГСЧС привлекались 5 человек и 1 ед. техники.

