РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11734 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
20 450 233

538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине

538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 15 579 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 309, медработников - 282). Также за минувшие сутки зафиксированы 538 летальных случаев - это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована за 6 апреля - 481 летальный случай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"От COVID-19 одной дозой вакцины привиты более 8 млн украинцев! Более 193 тыс. - провакцинированы за сутки 18 октября.

За сутки в Украине:

538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 02 зафиксированы 15 579 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 309, медработников - 282)

538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 02193 069 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 109 667 человек, полностью иммунизированы - 83 402 человека.

Также за минувшие сутки:

538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 02 госпитализированы - 2 852 человека;

538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 02 летальных случаев - 538;

538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 02 выздоровели - 7 776 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Черниговщине от COVID-19 умер подросток

За все время пандемии в Украине:

538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 02 заболели - 2 660 273 человека;

538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 02 выздоровели - 2 337 194 человека;

538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 02 летальных случаев - 61 348;

538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 02 проведено ПЦР-тестов - 13 642 447.

С начала прививочной кампании привиты 8 065 762 человека, из них получили одну дозу - 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 14 635 480 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.

538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 10
538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 11
538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 12
538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 13
538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4914) статистика (2312) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Тот, кто масочку не носит, того четверо выносят
показать весь комментарий
19.10.2021 08:18 Ответить
+18
А хто там казав що ми чемпіони боротьби з ковідом? Брехав як завжди?
показать весь комментарий
19.10.2021 08:19 Ответить
+11
І повезуть його по асфальтованим та освітленим дорогам на цвинтар.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
У Південній Африці було призупинено вакцинацію і у них повністю вакиновано 17% насленення. Смертність від ковіду 7 чоловік.
Сполучені Штати. Вакциновано 56% населення (двома дозами) смертність 1890 чоловік
Бразилія 49% (дд) смертність 183
Україна 14% (дд) смертність 194

Що я маю зрозуміти зі статистичних данних?
показать весь комментарий
19.10.2021 11:56 Ответить
США населеня 300 млн.Україна скільки населення?Ось вам відповідь.А тяжко хворіють в основном невакциновані і це факт.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:01 Ответить
Населення Бразилії 200 млн - і що далі?
показать весь комментарий
19.10.2021 12:01 Ответить
Захворюваність залежить від богатьох факторів,віковий склад населення,клімат ітд.Але те ,що в Україні зробили щеплення менше третини населення це ганьба для уряду.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:07 Ответить
діскус завершено!
показать весь комментарий
19.10.2021 12:09 Ответить
*любезная*, вам никак не подходит ник Инглиш, судя по тому какую пургу вы несете, самым подходящим для вас был бы ник *рязань* или *талдыкурган*...
показать весь комментарий
19.10.2021 13:02 Ответить
Я уже где-то писала, что в то время когда антивакцинаторы пытаются давать хоть какие-то данные и цифры в поддержку своей точки зрения, то от противного лагеря в большинстве случаев дождешься только перехода на личности.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:17 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 20:32 Ответить
вы все врети! это обычная простуда! (с)
показать весь комментарий
19.10.2021 12:07 Ответить
Вызываю пояснительную команду:
Как официальная медицина объясняет, что обострение коронавирусом происходят весной и осенью и почему уровень заболеваемости сильно падает летом?
показать весь комментарий
19.10.2021 12:44 Ответить
Сама нашла:

Уже есть кое-какие намеки на то, что COVID-19 тоже может стать сезонным. Распространение по миру вспышек нового заболевания дает основания предположить, что вирус предпочитает холодные и сухие условия.

Еще не опубликованная аналитическая работа, в которой сравнивается погода в 500 районах мира, где наблюдаются вспышки коронавируса, показывает, что, судя по всему, есть связь между распространением вируса и температурой, скоростью ветра и степенью влажности."

https://www.bbc.com/russian/features-52065065

То есть нужно утепляться и увлажнять помещение.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:50 Ответить
ВИСНОВКИ нА ПІ..ЄЦ..

І ІКОНКУ ПУТІНА ПОВЄСІТЬ?
показать весь комментарий
19.10.2021 20:37 Ответить
Ну ясен пень что грви сезонное...
показать весь комментарий
20.10.2021 07:11 Ответить
А врачи здесь бывают? Тут одни политтехнологи с псевдоциферками
показать весь комментарий
19.10.2021 12:55 Ответить
А врачам сейчас некогда. Они ЛЕЧАТ всю эту толпу заболевших.
показать весь комментарий
19.10.2021 17:16 Ответить
При Порошенко такого не было!!!
показать весь комментарий
19.10.2021 13:04 Ответить
Правильно чим більше бабла виділяти на кожного - тим більша статистика. Помирать від ковіду будуть всі Даже утоплєнніки і жертви ДТП
показать весь комментарий
19.10.2021 14:34 Ответить
Чем больше вакцинации тем выше смертность. Пока что так
показать весь комментарий
19.10.2021 16:21 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 20:39 Ответить
Врачи в Великобритании сообщили о росте случаев простуды с "ковидными" симптомами, при отрицательном ПЦР-тесте. Пациенты все чаще стали жаловаться на слабость, изнурительный насморк и волнообразное течение болезни, сопровождающееся грудным кашлем, а также отсутствие вкуса и обоняния. При этом многие из заболевших были привиты от COVID-19. Продолжительность болезни достигает трех недель, а в некоторых случаях пяти, пишет The Telegraph. В народе эту болезнь прозвали "суперпростудой". Специалисты предположили, что из-за действующих на протяжении полутора лет ограничений, связанных с COVID-19, повысилась восприимчивость к обычной простуде. Некоторые медики называют это дефицитом иммунитета, который возникает, когда среди людей, не подвергавшихся воздействию обычного количества вирусов и бактерий, происходит резкий всплеск заболеваемости. Поэтому так много людей страдают от симптомов, которые кажутся более серьезными, чем симптомы, вызванные обычной простудой.

https://u-news.com.ua/119070-vmesto-koronavyrusa-vrachy-soobshchaut-o-superprostude.html
показать весь комментарий
19.10.2021 17:44 Ответить
От вам одягніть маски і сидіть вдома
показать весь комментарий
19.10.2021 17:45 Ответить
Исследования национального института здоровья показывают что нет почти никаких отличий между уровнем заболевания КОВИДом и статусом вакцинации . Кроме того уровень инфекции среди вакцинированных оказывается выше .

https://nationalfile.com/study-published-on-nih-website-finds-no-discernable-relationship-between-vaccine-status-and-covid-cases-says-infection-rate-may-be-higher-among-fully-vaccinated/
показать весь комментарий
19.10.2021 23:20 Ответить
К примеру Португалия и Исландия имеют самый высокий показатель по вакцинированным 75% , а уровень заболевания в этих странах на миллион человек выше чем во Вьетнаме и Южной Африке где уровень вакцинации около 10% .
показать весь комментарий
19.10.2021 23:24 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/prykhylnyky-upts-mp-vlashtuvaly-u-kyievi-aktsiiu-proty-vaktsynatsii-foto/ Прихильники УПЦ МП влаштували у Києві акцію проти вакцинації, - фото

У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2807-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2826-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2831-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2837-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2849-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2857-scaled.jpg

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/20211019-IMG_2878-scaled.jpg
показать весь комментарий
19.10.2021 23:35 Ответить
Геноцид в действии. Бездействие этой шворы-преступление. Данные за 8 месяцев. Согласно данным статведомства, в целом с начала года в Украине умерло 439,43 тыс. человек, что на 16,2% больше, чем в минувшем году. В то же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в августе-2021 сократилось на 7,5% по сравнению с августом-2020 - до 22,5 тыс., а в целом за восемь месяцев оно снизилось на 6,4% - до 180 тысяч.
показать весь комментарий
20.10.2021 07:17 Ответить
https://t.me/anti_covid21/4478
показать весь комментарий
21.10.2021 08:40 Ответить
Страница 3 из 3
 
 