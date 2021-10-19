538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине
За минувшие сутки в Украине зафиксированы 15 579 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 309, медработников - 282). Также за минувшие сутки зафиксированы 538 летальных случаев - это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована за 6 апреля - 481 летальный случай.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"От COVID-19 одной дозой вакцины привиты более 8 млн украинцев! Более 193 тыс. - провакцинированы за сутки 18 октября.
За сутки в Украине:
зафиксированы 15 579 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 309, медработников - 282)
193 069 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 109 667 человек, полностью иммунизированы - 83 402 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2 852 человека;
летальных случаев - 538;
выздоровели - 7 776 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 660 273 человека;
выздоровели - 2 337 194 человека;
летальных случаев - 61 348;
проведено ПЦР-тестов - 13 642 447.
С начала прививочной кампании привиты 8 065 762 человека, из них получили одну дозу - 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 14 635 480 прививок.
95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.
Сполучені Штати. Вакциновано 56% населення (двома дозами) смертність 1890 чоловік
Бразилія 49% (дд) смертність 183
Україна 14% (дд) смертність 194
Що я маю зрозуміти зі статистичних данних?
Как официальная медицина объясняет, что обострение коронавирусом происходят весной и осенью и почему уровень заболеваемости сильно падает летом?
Уже есть кое-какие намеки на то, что COVID-19 тоже может стать сезонным. Распространение по миру вспышек нового заболевания дает основания предположить, что вирус предпочитает холодные и сухие условия.
Еще не опубликованная аналитическая работа, в которой сравнивается погода в 500 районах мира, где наблюдаются вспышки коронавируса, показывает, что, судя по всему, есть связь между распространением вируса и температурой, скоростью ветра и степенью влажности."
https://www.bbc.com/russian/features-52065065
То есть нужно утепляться и увлажнять помещение.
І ІКОНКУ ПУТІНА ПОВЄСІТЬ?
https://u-news.com.ua/119070-vmesto-koronavyrusa-vrachy-soobshchaut-o-superprostude.html
https://nationalfile.com/study-published-on-nih-website-finds-no-discernable-relationship-between-vaccine-status-and-covid-cases-says-infection-rate-may-be-higher-among-fully-vaccinated/
У вівторок, 19 жовтня, прихильники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) влаштували у Києві акцію протесту з вимогою припинити вакцинацію населення. Про це повідомляє кореспондент https://bykvu.com/ #Букв.
Кілька сотень учасників акції прийшли під будівлю Верховної Ради. Потім вони вирушили на Хрещатик через Маріїнський парк.
Прихильники УПЦ МП не вигукували жодних гасел, лише гучно молилися. Учасники ходи принесли із собою плакати з антивакцинаторськими надписами та хрести. Акція була мирною.
