538 умерших от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 15 579 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 309, медработников - 282). Также за минувшие сутки зафиксированы 538 летальных случаев - это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована за 6 апреля - 481 летальный случай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"От COVID-19 одной дозой вакцины привиты более 8 млн украинцев! Более 193 тыс. - провакцинированы за сутки 18 октября.

За сутки в Украине:

зафиксированы 15 579 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 309, медработников - 282)

193 069 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 109 667 человек, полностью иммунизированы - 83 402 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2 852 человека;

летальных случаев - 538;

выздоровели - 7 776 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 660 273 человека;

выздоровели - 2 337 194 человека;

летальных случаев - 61 348;

проведено ПЦР-тестов - 13 642 447.

С начала прививочной кампании привиты 8 065 762 человека, из них получили одну дозу - 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 14 635 480 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.









