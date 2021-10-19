РУС
Киву волнует, когда появятся платные камеры в следственном изоляторе СБУ, потому что "если он к нам попадет, он спокоен, а туда - нет", - Малюська

Киву волнует, когда появятся платные камеры в следственном изоляторе СБУ, потому что

Глава Минюста Денис Малюська, отвечая на вопрос, для кого готовят платные камеры в СИЗО, заявил, что "для всех", и рассказал, что нардепа Илью Киву интересуют "платные камеры в следственном изоляторе СБУ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Малюська сообщил в интервью Украинской правде

"Для всех (готовят платные камеры в СИЗО. - Ред.). У нас же демократия, люди простые. Всем, наверное, было бы полезно, удобно.

Вот, например, у Ильи Киви во время прямых трансляций комитетов единственная просьба, он мне ее озвучивает периодически: когда вы организуете платные камеры в следственном изоляторе СБУ?

Потому что если он к нам попадет, он спокоен, что все будет хорошо, а туда – нет. Его это, например, волнует", - сказал министр.

Также Малюська добавил, что "заинтересованность у всех есть": "Перед Богом и в тюрьме все равны. Важная история, надо ее поддерживать, тем более, что в полезное дело идет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Наркоманское животное": Украинские воины просят "плюнуть в морду" Киве за поздравление Путина с днем рождения. ВИДЕО

В апреле стало известно, что министерство юстиции в пределах реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обращение Кивы к Путину - государственная измена, - "УДАР Виталия Кличко" подал заявление в СБУ, ГБР и ГПУ и требует расследования

С 8 мая в Киевском СИЗО заработали камеры с улучшенными бытовыми условиями для заключенных, но за них придется платить.

В одесском и николаевском следственных изоляторах начали работать платные камеры.

+3
"Перед Богом и В ТЮРЬМЕ все равны..." Такое только малюська может ляпнуть.))
показать весь комментарий
19.10.2021 08:32 Ответить
+3
Какая платная камера для кивы??!!! Эту дурную обезьяну только в обычную клетку!!!
показать весь комментарий
19.10.2021 08:37 Ответить
+2
Для головобосого придуркка, кИндидИта усіх наВук-тільки блатхата із "петухами"! Падло запроданське.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:49 Ответить
На скотомогильник падлу Ківу. А там нехай какає чи на дохлу корову, чи під дохлу корову.
показать весь комментарий
19.10.2021 09:14 Ответить
А як в камеру при "зеленгих" може потрапити Ківа, коли вся адміністрація Косоворотки із ригів - татаров, демченко і збоку портнов?
показать весь комментарий
19.10.2021 08:46 Ответить
Ну вот трудно не согласится, ненавижу этих рыгов, но работать они умеют. Посмотрите как они умело находят таких как этот придурок, шуфрыч. И какую громадную ширму они делают для них, а за этой ширмой шуфрыч тихонько газ качает....
показать весь комментарий
19.10.2021 08:49 Ответить
Пока такие мрази как Кива на свободе и при власти,издеваются над здравым смыслом, в этой стране ничего хорошего не светит.
показать весь комментарий
19.10.2021 09:01 Ответить
Зиндан. Можно платный.
показать весь комментарий
19.10.2021 09:02 Ответить
у дрочера есть волшебная заламинированная справка из полтавской дурки...ему психушка светит
показать весь комментарий
19.10.2021 09:20 Ответить
на дурке в мягкой комнате с лечением током светом и водой и чугунные погремушки..и привязать к батарее)))
показать весь комментарий
19.10.2021 09:45 Ответить
Невже буде писати наступну "науківну працю" на тему віп-камер? Для цього потрібен ще практичний досвід і проходження через "прес-хату".
показать весь комментарий
19.10.2021 09:48 Ответить
ну и зачем эта " новость" ... каждый выбрык таких мерзостей как кава и тот же тищенко ..
показать весь комментарий
19.10.2021 10:19 Ответить
 
 