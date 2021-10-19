Киву волнует, когда появятся платные камеры в следственном изоляторе СБУ, потому что "если он к нам попадет, он спокоен, а туда - нет", - Малюська

Глава Минюста Денис Малюська, отвечая на вопрос, для кого готовят платные камеры в СИЗО, заявил, что "для всех", и рассказал, что нардепа Илью Киву интересуют "платные камеры в следственном изоляторе СБУ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Малюська сообщил в интервью Украинской правде

"Для всех (готовят платные камеры в СИЗО. - Ред.). У нас же демократия, люди простые. Всем, наверное, было бы полезно, удобно.

Вот, например, у Ильи Киви во время прямых трансляций комитетов единственная просьба, он мне ее озвучивает периодически: когда вы организуете платные камеры в следственном изоляторе СБУ?

Потому что если он к нам попадет, он спокоен, что все будет хорошо, а туда – нет. Его это, например, волнует", - сказал министр.

Также Малюська добавил, что "заинтересованность у всех есть": "Перед Богом и в тюрьме все равны. Важная история, надо ее поддерживать, тем более, что в полезное дело идет".

В апреле стало известно, что министерство юстиции в пределах реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.

С 8 мая в Киевском СИЗО заработали камеры с улучшенными бытовыми условиями для заключенных, но за них придется платить.

В одесском и николаевском следственных изоляторах начали работать платные камеры.