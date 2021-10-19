Нуланд в Москве обсуждала участие США в переговорах по Донбассу, - Зеленский
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в рамках своего визита в Россию говорила об урегулировании ситуации на Донбассе. В частности, она обсуждала возможность привлечения США к этому процессу.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью каналу "ICTV", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По словам Зеленского, во время своего визита в Вашингтон он говорил о привлечении США к урегулированию конфликта с американским президентом Джо Байденом. Тогда американская администрация пообещала подумать над форматом и предложить его Украине и России.
"Я знаю, что недавно была встреча Нуланд с коллегами в Москве, и они говорили на множество тем, но говорили и о формате участия (США в урегулировании на Донбассе. - Ред.). Но деталей не знаю", - рассказал президент.
Логично было бы услышать тему переговоров Нуланд в Москве от самой Нуланд, а не от подзаборной давалки ЗЕ.
Нехай сама розповість про те що вона там обговорювала.
мавзолейные хряки поплачьте...вас попустит...Шариковы...