Нуланд в Москве обсуждала участие США в переговорах по Донбассу, - Зеленский

Нуланд в Москве обсуждала участие США в переговорах по Донбассу, - Зеленский

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в рамках своего визита в Россию говорила об урегулировании ситуации на Донбассе. В частности, она обсуждала возможность привлечения США к этому процессу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью каналу "ICTV", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Зеленского, во время своего визита в Вашингтон он говорил о привлечении США к урегулированию конфликта с американским президентом Джо Байденом. Тогда американская администрация пообещала подумать над форматом и предложить его Украине и России.

"Я знаю, что недавно была встреча Нуланд с коллегами в Москве, и они говорили на множество тем, но говорили и о формате участия (США в урегулировании на Донбассе. - Ред.). Но деталей не знаю", - рассказал президент.

Зеленский Владимир переговоры россия США Донбасс Нуланд Виктория
+5
Для ********** і Америки ти лялька напхана тирсою і з тобою нічого не обговорюють.
19.10.2021 08:44 Ответить
+2
А нуланд про це знає?
Нехай сама розповість про те що вона там обговорювала.
19.10.2021 09:12 Ответить
+1
Интересно, что это ЗЕ подвязался быть чревовещателем вместо Госдепа США.

Логично было бы услышать тему переговоров Нуланд в Москве от самой Нуланд, а не от подзаборной давалки ЗЕ.
19.10.2021 08:59 Ответить
Для ********** і Америки ти лялька напхана тирсою і з тобою нічого не обговорюють.
19.10.2021 08:44 Ответить
Интересно, что это ЗЕ подвязался быть чревовещателем вместо Госдепа США.

Логично было бы услышать тему переговоров Нуланд в Москве от самой Нуланд, а не от подзаборной давалки ЗЕ.
19.10.2021 08:59 Ответить
І знати не мусить,бо що знає пан ЗЕ-ото знає й д"єрьмак, якого уже навіть така людина,як Піонтковський відверто називає агентом кремблдьля, а що знає д"єрмак,то знає і ***** (звичайно,не на цей раз)..
19.10.2021 08:59 Ответить
А нуланд про це знає?
Нехай сама розповість про те що вона там обговорювала.
19.10.2021 09:12 Ответить
Виктория Нуланд получила статус въездной на Мазолейный ГУЛАГ в порядке исключения ее вычернкнули из списка санкционных политиков США....,видимо Лавров боится что его дочь выгонят из Майями... где она тусуется много лет....

19.10.2021 09:24
19.10.2021 09:24 Ответить
Глава Пентагона Ллойд Остин прилетает в Киев...

мавзолейные хряки поплачьте...вас попустит...Шариковы...
19.10.2021 09:33 Ответить
Мавзолейная ЛОЖЬ,повальная во всем,о которой говорил еще Василий Шукшин...,имеет место быть,так что не партесь Путлербыдло...

19.10.2021 09:38
19.10.2021 09:38 Ответить
І чого тоді балакати, коли не знаєш про що ведуть мову за твоєю "спиною".

19.10.2021 10:03
19.10.2021 10:03 Ответить
Но деталей не знаю", - рассказал президент. А кто же тебе скажет? Тебе могут только указывать. Доигрался в дружбана с первыми лицами.

19.10.2021 10:16
19.10.2021 10:16 Ответить
Без Украины - ибо зелёная падаль занимается офшорным 'творчеством'.

19.10.2021 12:12
19.10.2021 12:12 Ответить
 
 