Избрание первого вице-спикера, 12 постановлений об отмене закона об олигархах, реформа НАБУ и НБУ: повестка дня Рады

Народные депутаты на пленарном заседании парламента во вторник, 19 октября, продолжат рассмотрение вопроса назначения первого заместителя Председателя Верховной Рады, а также рассмотрят 12 проектов постановлений об отмене решения ВР о принятии закона о деолигархизации.

К процедуре избрания первого вице-спикера народные депутаты намерены вернуться в 10.30 после объявлений, заявлений, сообщений, предложений от депутатских фракций и групп, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вторым вопросом, предложенным парламентариям к рассмотрению, является проект постановления №5893-8 "О внесении изменений в повестку дня шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва".

Проекты постановлений об отмене решения парламента от 23 сентября о принятии закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", №5599 депутаты планируют рассмотреть третьим вопросом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Монобольшинство самостоятельно проголосует "ресурсный" законопроект №5600, - "слуга народа" Арахамия

Кроме этого, депутаты намерены принять решение о законопроектах №5459-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины", №5850 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины", №5852" О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" по закупке юридических услуг Национальным банком Украины", №5853 "О внесении изменения в статью 33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, подаваемой Национальным банком Украины для составления Бюджетной декларации", которые будут рассматриваться во втором чтении.

Также в первом чтении парламентарии планируют рассмотреть проекты законов №5241 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы" и альтернативный, а также №5572 "О внесении изменений в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления".

Чергове шоу. Портфелі поділили ще в Трускавці.
19.10.2021 09:03 Ответить
Колись перед виборами Гриценко заявляв, що його першим законом буде закон про антимонопольне законодавство. Розумна думка. До речі скільки років не смінювалося дане законодавство?
19.10.2021 09:18 Ответить
19.10.2021 09:04 Ответить
А сам скажеш зачєм ?
19.10.2021 09:18 Ответить
Тому що набу єдиний непідконтрольний орган!
19.10.2021 09:24 Ответить
Капитально окапываются с....и. Надолго.
19.10.2021 09:16 Ответить
 
 