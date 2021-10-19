Закроют магазины, школы и места развлечений: с 21 октября в Латвии вводят жесткий локдаун из-за COVID-19

Латвия вводит жесткий локдаун с 21 октября по 15 ноября, чтобы приостановить распространение коронавируса.

О решении ввести локдаун объявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. В частности, с 21 октября в стране будут закрыты магазины, рестораны, школы и места развлечений. Открытыми останутся только самые необходимые магазины и службы. Также вводится и комендантский час с 20:00 до 05:00.

Число заболевших СOVID-19 настолько велико, что одной из крупнейших больниц Риги пришлось прямо в холле расставлять походные кровати.

При этом ограничений на въезд в страну не вводится. По словам премьера, "поскольку в других странах распространение инфекции гораздо ниже, то мы не считаем, что это является непосредственным риском".

"Наше здравоохранение в опасности, - сказал он на специально созванной пресс-конференции, - и единственным выходом из этого кризиса является вакцинация".

"Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом".

"Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", - сказал премьер.

Глава Кабмина также указал, что после 15 ноября, когда Латвия вернется к обычной жизни, сохранятся более строгие ограничения для невакцинированных.

Вакцинация от коронавируса в Латвии

В настоящее время в Латвии вакцинированы только 54% взрослого населения страны, при том, что средний показатель по ЕС составляет 74%.

Отмечается, что по числу новых заболеваний Латвия среди других стран ЕС занимает второе место (после Румынии): за две недели до 10 октября здесь было зарегистрировано 864 новых случая на каждые 10 тыс. жителей. При этом за предыдущую неделю число новых случаев заболевания увеличилось на 49%, сообщает Би-би-си.

На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у президента Латвии Эгилса Левитса. Всего за день до этого он встречался с президентом Финляндии Саули Ниинисте, который был вынужден самоизолироваться на рекомендованные врачами две недели.