Закроют магазины, школы и места развлечений: с 21 октября в Латвии вводят жесткий локдаун из-за COVID-19
Латвия вводит жесткий локдаун с 21 октября по 15 ноября, чтобы приостановить распространение коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
О решении ввести локдаун объявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. В частности, с 21 октября в стране будут закрыты магазины, рестораны, школы и места развлечений. Открытыми останутся только самые необходимые магазины и службы. Также вводится и комендантский час с 20:00 до 05:00.
Число заболевших СOVID-19 настолько велико, что одной из крупнейших больниц Риги пришлось прямо в холле расставлять походные кровати.
При этом ограничений на въезд в страну не вводится. По словам премьера, "поскольку в других странах распространение инфекции гораздо ниже, то мы не считаем, что это является непосредственным риском".
"Наше здравоохранение в опасности, - сказал он на специально созванной пресс-конференции, - и единственным выходом из этого кризиса является вакцинация".
"Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом".
"Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", - сказал премьер.
Глава Кабмина также указал, что после 15 ноября, когда Латвия вернется к обычной жизни, сохранятся более строгие ограничения для невакцинированных.
Вакцинация от коронавируса в Латвии
В настоящее время в Латвии вакцинированы только 54% взрослого населения страны, при том, что средний показатель по ЕС составляет 74%.
Отмечается, что по числу новых заболеваний Латвия среди других стран ЕС занимает второе место (после Румынии): за две недели до 10 октября здесь было зарегистрировано 864 новых случая на каждые 10 тыс. жителей. При этом за предыдущую неделю число новых случаев заболевания увеличилось на 49%, сообщает Би-би-си.
На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у президента Латвии Эгилса Левитса. Всего за день до этого он встречался с президентом Финляндии Саули Ниинисте, который был вынужден самоизолироваться на рекомендованные врачами две недели.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ляшко сказал, что у нас ни один вакцинированный еще не умер!
По идее вакцинации, 95% вакцинированных не должны заболеть вообще (ни симптомно ни безсимптомно) . Из оставшихся 5% умрут 2%.
Я думаю, высокие показатели Израиля и Британии по заболеваемости во многом обусловлены высоким числом тестов на миллион населения (Израиль тут обошел нас в более, чем в 10 раз. )
Сейчас эффективность от заражения дельтой у Пфайзера порядка 60-70%, от тяжелого протекания 98,5%.
Тому мої особисті висновки:
- рівень медицини (маються на увазі не досягнення в галузі, а доступність, вартість і якість обслуговування населення) невпинно падає в усьому світі, все більше і більше перетворюючись з структури охорони здоров"я населення на чистий бізнес, якому на здоров"я пацієнта абсолютно начхати, основна мета - витягнути з нього якнайбільше грошей за найкоротший час. Тому і смертність в усіх країнах буде дедалі більше зростати. І це, на мою думку, і є основною причиною збільшення смертності.
- вірус, який називають "коронавірусом", безсумнівно, є, але він зовсім не такий страшний, заради якого варто було роздмухувати таку істерію з локдаунами, ковід-паспортами, заборонами, "добровільною" вакцинацією, зупинками транспорту, сортуванням та не допуском людей на роботу чи в інші міця та іншими проявами справжнього фашизму, який зараз має місце. Всі ці "заходи" зі справжньою боротьбою з "пандемією" не мають абсолютно нічого спільного і проводяться зовсім з іншою метою...
У Швеції у 2020 найвища річна смертність за всі роки у 21 сторіччі.
Министр подчеркнула, что весной 2020 года в Швеции уровень смертности был выше, чем в среднем по Европе, но в конце года уровень смертности был уже ниже среднего. В целом, в 2020 году Швеция заняла 18-е место в Европе в списке стран с самой высокой избыточной смертностью. Однако уровень избыточной смертности в Швеции оказался выше, чем у ее северных соседей.
18-е місце в Європі! При тому, що в інших країнах був жорсткий локдаун. То що це доводить? Те, що я вже писав вище, тобто нічого.
ПС. І про вакцинацію. Я абсолютно не є антиваксером, за своє життя мені робили багато щеплень, починаючи від народження. Але мова йде про справжню вакцинацію справжньою вакциною, яка реально захищає людину. Яка проводилась завжди організовано, без зайвого, як кажуть, "шуму і пилу". Але те, що робиться навколо нинішньої вакцинації, з таким несамовитим нав"язуванням, підкупом, заборонами, фактичною війною виробників між собою, та, навіть, звільненням їх від відповідальності за наслідки дії їх вакцин - це справжнє мракобісся, яке примушує будь-яку нормально мислячу людину задуматись, чи все дійсно так, як це нам втирають з кожної праски. Бо в те, що властьімущі насправді так переймаються "здоров"ям нації", особливо в таких країнах, як наша чи та, що за поребриком, де панує такий самий олігархат, не повірять навіть розумово відсталі...
Магическое число? или строгий расчет? КАК можно прогназироватьстоль точно (наши ведь тоже эту цифру называют) в период сырых холодов,пика сезонных болезней и неиследованом "страшном" вирусе?
Ваксеры, шо в методичках говорят?