РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11635 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 849 30

Закроют магазины, школы и места развлечений: с 21 октября в Латвии вводят жесткий локдаун из-за COVID-19

Закроют магазины, школы и места развлечений: с 21 октября в Латвии вводят жесткий локдаун из-за COVID-19

Латвия вводит жесткий локдаун с 21 октября по 15 ноября, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

О решении ввести локдаун объявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. В частности, с 21 октября в стране будут закрыты магазины, рестораны, школы и места развлечений. Открытыми останутся только самые необходимые магазины и службы. Также вводится и комендантский час с 20:00 до 05:00.

Число заболевших СOVID-19 настолько велико, что одной из крупнейших больниц Риги пришлось прямо в холле расставлять походные кровати.

При этом ограничений на въезд в страну не вводится. По словам премьера, "поскольку в других странах распространение инфекции гораздо ниже, то мы не считаем, что это является непосредственным риском".

"Наше здравоохранение в опасности, - сказал он на специально созванной пресс-конференции, - и единственным выходом из этого кризиса является вакцинация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предпосылок для локдауна в Киеве нет, но ситуация с COVID-19 ухудшается, - Рубан

"Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом".

"Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Вакцинация - единственная альтернатива локдауна в Украине

Глава Кабмина также указал, что после 15 ноября, когда Латвия вернется к обычной жизни, сохранятся более строгие ограничения для невакцинированных.

Вакцинация от коронавируса в Латвии

В настоящее время в Латвии вакцинированы только 54% взрослого населения страны, при том, что средний показатель по ЕС составляет 74%.

Отмечается, что по числу новых заболеваний Латвия среди других стран ЕС занимает второе место (после Румынии): за две недели до 10 октября здесь было зарегистрировано 864 новых случая на каждые 10 тыс. жителей. При этом за предыдущую неделю число новых случаев заболевания увеличилось на 49%, сообщает Би-би-си.

На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у президента Латвии Эгилса Левитса. Всего за день до этого он встречался с президентом Финляндии Саули Ниинисте, который был вынужден самоизолироваться на рекомендованные врачами две недели.

карантин (16729) Латвия (1383) COVID-19 (18610) коронавирус (17042) локдаун (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А как же вакцина?не помогает?
показать весь комментарий
19.10.2021 09:09 Ответить
+3
после 15 ноября.
Магическое число? или строгий расчет? КАК можно прогназироватьстоль точно (наши ведь тоже эту цифру называют) в период сырых холодов,пика сезонных болезней и неиследованом "страшном" вирусе?
Ваксеры, шо в методичках говорят?
показать весь комментарий
19.10.2021 09:49 Ответить
+1
Как же зелька теперь поедет в Юрмалу на гастроли?
показать весь комментарий
19.10.2021 09:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как же зелька теперь поедет в Юрмалу на гастроли?
показать весь комментарий
19.10.2021 09:03 Ответить
На лісапеті.
показать весь комментарий
19.10.2021 09:09 Ответить
А как же вакцина?не помогает?
показать весь комментарий
19.10.2021 09:09 Ответить
Зараз на тебе накинуться "вакциновані" і все тобі роз'яснять!!!
показать весь комментарий
19.10.2021 09:21 Ответить
Мені цікаво чого їх після вакцини не відправляють на карантин,вони ж є розносчтками вірусу
показать весь комментарий
19.10.2021 09:29 Ответить
У вакцинах життєздатного вірусу ковіду немає.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:19 Ответить
Допомагає, але тільки вакцинованим.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:18 Ответить
В Латвии 60% вакцинированных!
показать весь комментарий
19.10.2021 09:23 Ответить
Вощето 50. Но, как видим, вирусцу это побоку.
показать весь комментарий
19.10.2021 09:33 Ответить
В Израиле 17% невакцинированных давали 50% смертей. от ковида.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:17 Ответить
Т.е. 50% умерших вакцинированные?
Ляшко сказал, что у нас ни один вакцинированный еще не умер!
показать весь комментарий
19.10.2021 11:58 Ответить
Представь себе. 83% вакцинированных лиц старшего и среднего возраста дают столько же смертей, сколько 17% детского и юношеского.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:03 Ответить
Это как со стаканом, на половину пуст или на половину полон.
По идее вакцинации, 95% вакцинированных не должны заболеть вообще (ни симптомно ни безсимптомно) . Из оставшихся 5% умрут 2%.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:24 Ответить
Смотря что считать термином "заболел". До эры ПЦР тестов всех бессимптомных считали бы здоровыми. А ПЦР тесту пофиг что обнаруживать в слизистой - вирус, разобранный на запчасти, но с целым фрагментом РНК, с которой связуется праймер, вирус, облепленный антителами, который уже жрут фаги, или полностью жизнеспособный вирус.
Я думаю, высокие показатели Израиля и Британии по заболеваемости во многом обусловлены высоким числом тестов на миллион населения (Израиль тут обошел нас в более, чем в 10 раз. )
Сейчас эффективность от заражения дельтой у Пфайзера порядка 60-70%, от тяжелого протекания 98,5%.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:49 Ответить
Вот именно...тесту пофиг...и потому из короновируса раздули пандемию...
показать весь комментарий
19.10.2021 12:58 Ответить
Не из коронавируса, и из внезапно подскочившей смертности. Коронавирусы и до этого циркулировали среди людей.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:15 Ответить
Так в кожній людині живуть тисячі різних вірусів і бактерій, в тому числі збудників небезпечних хвороб. І? Все життя людства перетворити на безкінечний локдаун?
показать весь комментарий
19.10.2021 13:05 Ответить
Не кожен збудник піднімає смертність від всіх причин на 5-9% протягом року. Та ще і в ряді країн одночасно.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:14 Ответить
Про смертність САМЕ від цього "збудника" на 5 - 9%, коли людей з інсультами, інфарктами, та відразу після важких операцій відправляють додому фактично помирати (сам був свідком пару тижнів тому), бо в лікарні "локдаун" і "нема місць", коли відмінені тисячі планових операцій, коли згідно медичної "рехворми" закриті сотні лікарень і скорочено десятки тисяч ліжок в стаціонарах, коли цими "рехвормами" медицина фактично знищена і перетворена зі структури охорони здоров"я на чистий бізнес, можеш розповідати комусь іншому. А грип був небезпечний ЗАВЖДИ саме завдяки ускладненням, які він викликає, якщо ти цього не знав.
показать весь комментарий
19.10.2021 13:31 Ответить
смертність від всіх причин в 2020 підскочила на 6% і в Швеції, де локдауну не було.
показать весь комментарий
19.10.2021 14:09 Ответить
Але це навіть менше, ніж в деяких країнах, де був суворий локдаун. І ще: статистику смертності для порівняння в різних країнах різні "статисти" беруть по-різному: то за 2 - 3 останні роки, то за якоюсь незрозумілою "середньостатистичною", тобто кому як вигідно.
Тому мої особисті висновки:
- рівень медицини (маються на увазі не досягнення в галузі, а доступність, вартість і якість обслуговування населення) невпинно падає в усьому світі, все більше і більше перетворюючись з структури охорони здоров"я населення на чистий бізнес, якому на здоров"я пацієнта абсолютно начхати, основна мета - витягнути з нього якнайбільше грошей за найкоротший час. Тому і смертність в усіх країнах буде дедалі більше зростати. І це, на мою думку, і є основною причиною збільшення смертності.
- вірус, який називають "коронавірусом", безсумнівно, є, але він зовсім не такий страшний, заради якого варто було роздмухувати таку істерію з локдаунами, ковід-паспортами, заборонами, "добровільною" вакцинацією, зупинками транспорту, сортуванням та не допуском людей на роботу чи в інші міця та іншими проявами справжнього фашизму, який зараз має місце. Всі ці "заходи" зі справжньою боротьбою з "пандемією" не мають абсолютно нічого спільного і проводяться зовсім з іншою метою...
показать весь комментарий
19.10.2021 15:02 Ответить
Серед скандинавських країн у Швеції у 2020 найвище зростання смертності. А прівнювати Швецію і Бразилію - це буде перебор навіть для антиваксерів.
У Швеції у 2020 найвища річна смертність за всі роки у 21 сторіччі.
показать весь комментарий
19.10.2021 15:55 Ответить
В інтернеті купа статей на цю тему з різними відомостями. Наприклад, такі:
Министр подчеркнула, что весной 2020 года в Швеции уровень смертности был выше, чем в среднем по Европе, но в конце года уровень смертности был уже ниже среднего. В целом, в 2020 году Швеция заняла 18-е место в Европе в списке стран с самой высокой избыточной смертностью. Однако уровень избыточной смертности в Швеции оказался выше, чем у ее северных соседей.
18-е місце в Європі! При тому, що в інших країнах був жорсткий локдаун. То що це доводить? Те, що я вже писав вище, тобто нічого.
ПС. І про вакцинацію. Я абсолютно не є антиваксером, за своє життя мені робили багато щеплень, починаючи від народження. Але мова йде про справжню вакцинацію справжньою вакциною, яка реально захищає людину. Яка проводилась завжди організовано, без зайвого, як кажуть, "шуму і пилу". Але те, що робиться навколо нинішньої вакцинації, з таким несамовитим нав"язуванням, підкупом, заборонами, фактичною війною виробників між собою, та, навіть, звільненням їх від відповідальності за наслідки дії їх вакцин - це справжнє мракобісся, яке примушує будь-яку нормально мислячу людину задуматись, чи все дійсно так, як це нам втирають з кожної праски. Бо в те, що властьімущі насправді так переймаються "здоров"ям нації", особливо в таких країнах, як наша чи та, що за поребриком, де панує такий самий олігархат, не повірять навіть розумово відсталі...
показать весь комментарий
19.10.2021 18:03 Ответить
За долею домогосподарств, де живе лише 1 людина, Швеція на 1 місці в Європі - 51%. За долею дистанційно працюючих - також. І це все було до ковіду. Вони мали всі передумови бути на останньому місці за смертністю, але поклали болт на небезпеку. А це дарма не проходить.
показать весь комментарий
19.10.2021 18:18 Ответить
после 15 ноября.
Магическое число? или строгий расчет? КАК можно прогназироватьстоль точно (наши ведь тоже эту цифру называют) в период сырых холодов,пика сезонных болезней и неиследованом "страшном" вирусе?
Ваксеры, шо в методичках говорят?
показать весь комментарий
19.10.2021 09:49 Ответить
переіхав до латвіі щоб спокійно робити сайти і тут прелетіло.
показать весь комментарий
21.10.2021 15:17 Ответить
 
 