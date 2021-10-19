Буймистер хотят исключить из фракции из-за того, что она не пользуется "темниками" руководства, а доносит свое мнение, - "слуга народа" Дмитрук
Возможное исключение из парламентской фракции "Слуга народа" народного депутата Людмилы Буймистер связано с тем, что она не пользуется "темниками", которые спускает "слугам народа" руководство.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук, информирует Цензор.НЕТ.
"У "Слуги народа" есть "темники", которые спускаются вниз на депутатов, и депутаты от "Слуги народа" должны говорить только ту информацию, ту позицию, которая есть в "темниках". Другая информацию и другая позиция неприемлемы. Именно поэтому сегодня началась процедура по исключению Людмилы Буймистер. Это просто депутат, у которой было свое мнение, и она его доносила. Касательно собрания фракции - это очередное подтверждение того, что на фракции не обсуждаются насущные вопросы. Очередное подтверждение того, что депутаты на фракции не говорят о том, что происходит на местах и не доносят проблематику до руководства партии. Там обсуждаются сплетни, слухи, разговоры, договорняки - ничего больше", - заявил Дмитрук.
Ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".
От стада неадекватов и мошенников в партии ЗЕ требуется только подчинение и пение хором.
зеленый феншуй из клоунов и подонков
Воно почало з депутатів та оточення. Далі піде на журналістику і блогерів. Закінчить на людях, як і пуйло.
Ні його, ні бужанського, ні шевченка, який вилизує лукашенка, з партії та фракції не виключають.
У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №133 (Одеська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. З 10 листопада 2019 року - член партії. Член Комітету з питань правоохоронної діяльності.
Власник фітнес-клубів "Barbell Barbell gym" та "baza". Співзасновник ГО "Я одесит-мені не все одно", член ГО "Ілля Муромець".
Працював приватним підприємцем, вантажником та охоронцем.
Закінчив юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство".
В ссср тоже все единогласно голосвали, как партия прикажет.