Буймистер хотят исключить из фракции из-за того, что она не пользуется "темниками" руководства, а доносит свое мнение, - "слуга народа" Дмитрук

Буймистер хотят исключить из фракции из-за того, что она не пользуется

Возможное исключение из парламентской фракции "Слуга народа" народного депутата Людмилы Буймистер связано с тем, что она не пользуется "темниками", которые спускает "слугам народа" руководство.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук, информирует Цензор.НЕТ.

"У "Слуги народа" есть "темники", которые спускаются вниз на депутатов, и депутаты от "Слуги народа" должны говорить только ту информацию, ту позицию, которая есть в "темниках". Другая информацию и другая позиция неприемлемы. Именно поэтому сегодня началась процедура по исключению Людмилы Буймистер. Это просто депутат, у которой было свое мнение, и она его доносила. Касательно собрания фракции - это очередное подтверждение того, что на фракции не обсуждаются насущные вопросы. Очередное подтверждение того, что депутаты на фракции не говорят о том, что происходит на местах и не доносят проблематику до руководства партии. Там обсуждаются сплетни, слухи, разговоры, договорняки - ничего больше", - заявил Дмитрук.

Читайте также: "Слугу народа" Буймистер собираются исключить из фракции

Ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".

19.10.2021 09:20 Ответить
Героическая очистка от последних мозгов.Останутся одни кнопкодавы и лизуны.Партия сдохла так и не родившись реально.
19.10.2021 09:07 Ответить
У того,кто носит букетики на поминки ватного шашлыка в Одессе 2 мая,мозги и рядом не валялись.
19.10.2021 09:10 Ответить
дрожжи в сортире.
19.10.2021 09:06 Ответить
Дмитрука потрібно разом з Буймістер викинути з ВРУ.
19.10.2021 09:10 Ответить
А слідом і всю моносвору.
19.10.2021 09:18 Ответить
Після виборів 2014 року ВРУ оновилася на 70%, після виборів 2019 року оновилася на 80%.А в депутани попадає майже завжди одне лайно. Скільки ж цього лайна в державі?
19.10.2021 09:23 Ответить
В державі всі білі і пухнасті. Депутанів присилають з Марсу. А, може, з-за порєбріка. Як і корумпованих продажних чиновників, суддів, мєнтів, некомпетентних вчителів, лікарів, різних злочинців, алкашів, наркоманів, бидлоту на дорогах та інших "недостойних"...
19.10.2021 13:38 Ответить
Так укушенный в мозг грицацуевым голосовал за это дерьмо, так теперь ешь его и наслаждайся!
19.10.2021 09:39 Ответить
Ещё один апппазицианер нарисовался вроде жопы Бени.
19.10.2021 09:08 Ответить
С кем в Слуге Наркомана что-то обсуждать? Кому в Слуге Наркомана что-то доносить?

От стада неадекватов и мошенников в партии ЗЕ требуется только подчинение и пение хором.
19.10.2021 09:08 Ответить
"Одним врагом больше"

19.10.2021 09:10 Ответить
якось пох на цю курку соснову.
19.10.2021 09:10 Ответить
Хто не з Вовкою той врах.
19.10.2021 09:13 Ответить
гнида защищает гниду от гнид)
зеленый феншуй из клоунов и подонков
19.10.2021 09:13 Ответить
Всі ж зрозуміли, що царьок зеленський не терпить інакомислія. Йому не можна заперечувати.
Воно почало з депутатів та оточення. Далі піде на журналістику і блогерів. Закінчить на людях, як і пуйло.
19.10.2021 09:14 Ответить
Пропоную слово "фракція" замінити словом "кубло" !
19.10.2021 09:16 Ответить
Я вживаю "зелена шобла прислуги урода наркомана" в повній характеристиці; але буває - поодинці, частково.
19.10.2021 09:49 Ответить
Сепарация говна на сливки.
19.10.2021 09:19 Ответить
Все бараны должны идти в ногу, а своё мнение засунуть себе в ..
19.10.2021 09:19 Ответить
Щиросердне зізнання слугі-урода Дмитрука.
Ні його, ні бужанського, ні шевченка, який вилизує лукашенка, з партії та фракції не виключають.
19.10.2021 09:20 Ответить
Артем Геннадійович Дмитрук (нар. 28 червня 1993, м. Козятин, Вінницька область) - український підприємець, громадський діяч.
У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №133 (Одеська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. З 10 листопада 2019 року - член партії. Член Комітету з питань правоохоронної діяльності.
Власник фітнес-клубів "Barbell Barbell gym" та "baza". Співзасновник ГО "Я одесит-мені не все одно", член ГО "Ілля Муромець".
Працював приватним підприємцем, вантажником та охоронцем.
Закінчив юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство".
19.10.2021 09:49 Ответить
З Дмитрука-качка такий правознавець, як із Зєлі юрист ...
19.10.2021 09:50 Ответить
19.10.2021 09:20 Ответить
Виборцям НЕ Зе вже ніякі операції не допоможуть. Навіть з досвідом...
19.10.2021 13:41 Ответить
Партийная диктатура.
В ссср тоже все единогласно голосвали, как партия прикажет.
19.10.2021 09:23 Ответить
Без дисциплины и самодисциплины любое дело обречено. Семья, фирма, партия, государство без неё развалятся.
19.10.2021 09:37 Ответить
Тільки дисципліну має тримати не якесь наймане чмо, нині це зеля, а УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД.
19.10.2021 09:44 Ответить
Не путайте дисциплину с диктатурой.
19.10.2021 10:13 Ответить
Господа партийцы, если шли в ВР по списку, то будте любезны соблюдать принцип демократии - меньшинство подчиается большинству и не устраивайте анархию своим мнением. Создавайте свою партию или находитесь партию, поддерживающую ваше мнение.
19.10.2021 09:34 Ответить
- типовий бот подлякової шобли; а, може - це й і сам подоляк
19.10.2021 09:42 Ответить
Ну, хоч наявність методичок подляка визнав, і на тому користь.
19.10.2021 09:40 Ответить
Цензор- а не много ли вы постите сепарского дегенерата Дмитрука !!!
10.11.2021 11:25 Ответить
 
 