Буймистер хотят исключить из фракции из-за того, что она не пользуется "темниками" руководства, а доносит свое мнение, - "слуга народа" Дмитрук

Возможное исключение из парламентской фракции "Слуга народа" народного депутата Людмилы Буймистер связано с тем, что она не пользуется "темниками", которые спускает "слугам народа" руководство.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук, информирует Цензор.НЕТ.

"У "Слуги народа" есть "темники", которые спускаются вниз на депутатов, и депутаты от "Слуги народа" должны говорить только ту информацию, ту позицию, которая есть в "темниках". Другая информацию и другая позиция неприемлемы. Именно поэтому сегодня началась процедура по исключению Людмилы Буймистер. Это просто депутат, у которой было свое мнение, и она его доносила. Касательно собрания фракции - это очередное подтверждение того, что на фракции не обсуждаются насущные вопросы. Очередное подтверждение того, что депутаты на фракции не говорят о том, что происходит на местах и не доносят проблематику до руководства партии. Там обсуждаются сплетни, слухи, разговоры, договорняки - ничего больше", - заявил Дмитрук.

Ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция рассматривает возможность исключения из своего состава Буймистер, которая голосовала против принятия "закона об олигархах".