"Вы мразь и кусок зеленого дерьма", - деятель искусств Гендин ответил "слуге народа" Дмитруку за оскорбление памяти Ройтбурда

Заслуженный деятель искусств Украины Евгений Гендин прокомментировал оскорбительные слова "слуги народа" Артема Дмитрука в отношении известного украинского художника Александра Ройтбурда, который умер 8 августа.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Кусок зелёного дерьма, поднятый социальным ф̶е̶к̶а̶л̶ь̶н̶о̶-̶д̶р̶е̶н̶а̶ж̶н̶ы̶м̶ ̶н̶а̶с̶о̶с̶о̶м̶ лифтом на поверхность. Вы - мразь, народный депутат Дмитрук", - написал он.

"Я тут подумал, что я ж заслуженный деятель искусств Украины - и так написал. ай-я-яй. Недосказанность. Вы, дмитрук, безусловный сферический гондон. Вот", - добавил Гендин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дмитрук грязно оскорбил покойного художника Александра Ройтбурда и выступил против присвоения его имени музею. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, народный депутат "Слуги народа" Артем Дмитрук назвал "педофилом и наркоманом" Александра Ройтбурда – известного украинского художника, который умер 8 августа.

Как сообщалось, 8 августа, на 60-м году жизни после длительной болезни умер украинский художник, руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. 11 августа с ним попрощались в Одессе.

Его бывшая жена Ирина Дратва сообщила, что художник заболел сначала гриппом, а потом COVID-19. Течение болезни осложнило его хроническое заболевание.

В Одессе предложили назвать именем Ройтбурда улицу и музей, который он возглавлял, но эти предложения пока не нашли отклика у властей.

музей (727) Ройтбурд Александр (43) Артем Дмитрук (70)
19.10.2021 09:23 Ответить
Вы , "сэр", тоже феерический кондом. События 20-21 год уж точно Луценко не мог расследовать, да и на фоне всех событий 14-19 годов-твой любимый квартал был очередной аферой, коих было и будет , увы, многие тысячи. Ты такой грамотный смотрю в отношении прошлой власти, а че молчишь в дырочку про эту власть, а урод? Ссыш? В методичке не велели? Или тоже любишь зеленое дерьмо?
19.10.2021 09:39 Ответить
"ф̶е̶к̶а̶л̶ь̶н̶о̶-̶д̶р̶е̶н̶а̶ж̶н̶ы̶м̶ ̶н̶а̶с̶о̶с̶о̶м̶ " - дуже влучне визначення, беру до нотатника.)
19.10.2021 09:25 Ответить
19.10.2021 09:23 Ответить
Смішно. Не вистачало часу і можливостей пану Луценку все це розслідувати?
19.10.2021 09:28 Ответить
Вы , "сэр", тоже феерический кондом. События 20-21 год уж точно Луценко не мог расследовать, да и на фоне всех событий 14-19 годов-твой любимый квартал был очередной аферой, коих было и будет , увы, многие тысячи. Ты такой грамотный смотрю в отношении прошлой власти, а че молчишь в дырочку про эту власть, а урод? Ссыш? В методичке не велели? Или тоже любишь зеленое дерьмо?
19.10.2021 09:39 Ответить
Вопрос риторический. Любит и отрабатывает.
19.10.2021 09:43 Ответить
По сути он прав.
19.10.2021 09:50 Ответить
А если еще больше выпить, то и президентом в 2019 тоже Луценко стал. А не только министром МВД, гепрокурором или главой СБУ.
19.10.2021 10:43 Ответить
А молчит потому что любит вкусно жрать, и много гадить
19.10.2021 11:03 Ответить
Ну да, В 2019-2021 именно Луценко был министром МВД, а может и главой СБУ. Главное побольше выпить и не такое будет мерещиться.
19.10.2021 09:41 Ответить
Так чукча не чітатєль, у нього завдання висратись у коментарях.
19.10.2021 10:03 Ответить
В 2019-21?
19.10.2021 09:43 Ответить
А в 2014-2019 роках Квартал не продавав програми в Орду?
19.10.2021 09:57 Ответить
Дебіле зелений, точніше, кусок зеленого ти гімна, у 2019-2020 роках. Коли ваше зелене чмо стало "найвеличнішим". Дійшло, дебіле? Хоча, гімно ж не здатне хоч щось зрозуміти.
19.10.2021 09:49 Ответить
Дуже надіюсь, що на вас часу достане!
19.10.2021 09:54 Ответить
https://www.wikiart.org/ru/roytburd-aleksandr-anatolevich/all-works#!#filterName:all-paintings-chronologically,resultType:masonry https://www.wikiart.org/ru/roytburd-aleksandr-anatolevich/all-works#!#filterName:all-paintings-chronologically,resultType:masonry

!!!!!!!!!!!!!!!!!
19.10.2021 09:23 Ответить
Высокое искусство...

19.10.2021 09:30 Ответить
Мы ещё не доросли...
19.10.2021 09:33 Ответить
Мистецтво на "високе" та "низьке" поділяють в основному сноби та ханжі.

Не подобається - не дивіться. Бажаєте, аби не дивились інші - голосуйте на виборах за тих, хто заборонить публікувати в ЗМІ (включаючи інтернет).

Все інше - дурощі.

PS: особисто я б у питанні "назвати вулицю іменем А. Ройтбурда" проголосував би - проти. Мені його мистецтво не подобається. Дивитись я на нього і чути про нього, після перегляду 3-4 десятків примірників його мистецтва - не бажаю. І якщо десь трапиться - буду просто прогортати, не зосереджуючись.
19.10.2021 11:44 Ответить
ПЕреконаний , якби всі тяготи війни влада справедливо розподіляла між дуже багатими і 90% населення, результат виборів був би значно іншим.
19.10.2021 09:32 Ответить
до речі, оце просто про сьогоднішніх зеленських та їхніх прихильників

https://www.wikiart.org/ru/roytburd-aleksandr-anatolevich/perseus-and-andromeda-2008
19.10.2021 09:44 Ответить
19.10.2021 09:45 Ответить
Нічого точного)),типові фантазії травмованого ''голокостом''хлопчика! А кацапофашик руцкаго патріорхата ,просто з іншої палати!))
показать весь комментарий
19.10.2021 10:20 Ответить
Зелёный насос качает отборное дерьмо, согласе
19.10.2021 09:24 Ответить
Депутат мажиротарник Слуги від Кропивницького і справді рідкісне дєрьмо.
19.10.2021 09:29 Ответить
Вася хорош показывать свой интелект... этот из Одессы...
19.10.2021 09:31 Ответить
Ахахаха)))класс
19.10.2021 09:24 Ответить
"ф̶е̶к̶а̶л̶ь̶н̶о̶-̶д̶р̶е̶н̶а̶ж̶н̶ы̶м̶ ̶н̶а̶с̶о̶с̶о̶м̶ " - дуже влучне визначення, беру до нотатника.)
19.10.2021 09:25 Ответить
19.10.2021 10:46 Ответить
показать весь комментарий
молодец Евгений..
19.10.2021 09:26 Ответить
назвати вулицю в Одесі і на кожному будинку вивісити його роботи для їх вивчення
https://www.wikiart.org/ru/roytburd-aleksandr-anatolevich/all-works#!#filterName:Series_the-parting-of-hector-and-andromache-2010,resultType:masonry
19.10.2021 09:27 Ответить
дякую за посилання- це так незвачно і незвичайно. ханжам в мистецтві тільки шишкін хороший, і той не весь. а тут висмикнута певна тематична виставка. молодець художник- буде класиком. а ти як був лайном, так і лишишся
19.10.2021 09:40 Ответить
О, вже і вже і "позувальниця" об'явилась
19.10.2021 09:42 Ответить
Круто. А у тебе шо, скрєпа затріщала?
19.10.2021 13:09 Ответить
Художник Ройтбуд не стоит того, чтобы из-за него ломали пики.
19.10.2021 09:28 Ответить
ты ни никто и звать тебя никак, засунь свое мнение в дмитрука
19.10.2021 09:29 Ответить
Согласен.
Об умершем или хорошо или никак.
Переходим к следующей теме.
19.10.2021 09:31 Ответить
або добре або правду. а правда в тому, що наші зелені бездарі і їхній електорат- примітивні організми , нездатні осягнути величне і модернове.
19.10.2021 09:41 Ответить
Как ты гавно не рассматривай, что ты из себя не корч - а гавно - это гавно.
19.10.2021 09:47 Ответить
не смотри в зеркало, дуня. прекращай эту говнофилию
19.10.2021 09:57 Ответить
Смотри на здоровье.
Наслаждайся.
19.10.2021 10:08 Ответить
Максютка, а чи не Ройтбурд відбудував той музей ? Чи він не більший українець ніж ти і вся зелена братія ?
До чого тут його картини ? В різних митців різне бачення, яке відповідає ********* життю.
Ти в картинах щось недостойне побачив ? Скріпи переполошились ?
19.10.2021 10:27 Ответить
Ага. Нескрєпно писав....
19.10.2021 13:11 Ответить
А Вы были в нём до Ройтбурга??? Чего чушь пишите? Абрамов, бывший директор куда больше него сделал, и это при нищенском финансировании. Я там работал, знаю гораздо больше, чем сейчас всякую чушь пишут. Не врите людям, не красиво по крайней мере.
19.10.2021 20:06 Ответить
Надо полностью писать поговорки.
"Про умершего или ничего плохого или только правду".

Или.
"Ворон ворону глаз не выклюет, а еврей еврею всегда руку помощи протянет.

Або.
"Моя хата з краю - першим ворога зустрічаю".
19.10.2021 10:55 Ответить
На самом деле, в оригинале это звучит примерно так" Об умерших либо хорошо, либо ничего кроме правды".
19.10.2021 12:44 Ответить
Якщо це пики селених га**онів то можна.
19.10.2021 10:17 Ответить
Можно подписаться под этим заявлением? Полностью согласен. От себя добавлю, что дмитрук, абсолютно тупое, ватное чмо, нулёвка.
19.10.2021 09:28 Ответить
як і призедент доречі
19.10.2021 09:28 Ответить
похоже, ув. Евгений Гендин иногда почитывает страницы "Цензора"..
меткие характеристики, художественная образность, политическая сатира, эмоциональный напор..
браво!..
19.10.2021 09:29 Ответить
Сомневаюсь что "почитывает". Таксисты и лицедеи служат любой власти. И "деятели искусства" туда же. Посмотри на этих "деятелей" в РФ ...
Тут просто дружбана оскорбили, вот и вписался. Что-то я раньше не замечал за Гендиным активной гражданской позиции.
19.10.2021 09:44 Ответить
Ще 2 роки тому неможливо було уявити подібні діалоги слуги мудрого нароту із діячами мистецтв.
Зробили разом країну ЗЕбіляндію.
Нехай кожен, хто доклався, отримає свій бумеранг.
19.10.2021 09:29 Ответить
Мне вот интересно, а что он писал в Фейсбуке два года назад.
Если то, о чем я догадываюсь - сам тоже гандон и дерьмо.
19.10.2021 09:29 Ответить
"мрази, "куски дерьма" подонки, ублюдки" воры и негодяи "сказочные идиоты" предатели Украины, "тупые бараны и овцы" политические и не только проститутки" "корабельные сосны и бабы да и мужики нет"... посредственный "табуреточный разум амебы" наследственная и национальная особенность психического недоразвития..... ЭТО ПОРТРЕТ ЗЕЛЕНСКОГО всей его
"!банды, бригады- паханата и фрикции Слуг" у Раде и "пустышек" в КМУ..ЭТО И ЕСТЬ НАША ВСЯ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ вкупе с "полицайней, прокурорами, "куртизанками" судьями "гайка с болтиком" и прочей все натурой".... ***(политическая сатира,критика власти, метафоры, аллегория, гиперболла, сарказм, фигура речи, идиома, неологизм, иносказательность, игра слов, экивоки, эвфемизмы)
19.10.2021 09:29 Ответить
19.10.2021 12:22 Ответить
хорошие слова. надо запомнить
19.10.2021 09:32 Ответить
рисуют діти на асфальти, а митець пише. бачу на полотні всю суть життя зєелекторату , особливо останні 2,5 роки! дуже ******* пололтна, актуальні. замість дзеркал поставити, аби зелені зомбі скрізь себе бачили
19.10.2021 09:44 Ответить
А що не так? Він просто зобразив процес зачаття зебілів.
19.10.2021 09:54 Ответить
А чому тільки дмитрук? Там у раді 70% протизаплідників.
19.10.2021 09:40 Ответить
Влучна характеристика "зелених нечистот", місця і способу їх появи.
19.10.2021 09:42 Ответить
Артем Геннадійович Дмитрук (нар. 28 червня 1993, м. Козятин, Вінницька область) - український підприємець, громадський діяч.
У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №133 (Одеська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. З 10 листопада 2019 року - член партії. Член Комітету з питань правоохоронної діяльності.
Власник фітнес-клубів "Barbell Barbell gym" та "baza". Співзасновник ГО "Я одесит-мені не все одно", член ГО "Ілля Муромець".
Працював приватним підприємцем, вантажником та охоронцем.
Закінчив юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство".
19.10.2021 09:46 Ответить
Гендин конечно прав, но он всего лишь енот.
19.10.2021 10:21 Ответить
Тот, кто использует такие выражения в адрес другого человека, сам попадает под свои же определения.
Это не культура - это полное бескультурие.
19.10.2021 10:59 Ответить
Шлікаєш на Дмитрука?
19.10.2021 13:18 Ответить
"Кусок зелёного дерьма, поднятый социальным ф̶е̶к̶а̶л̶ь̶н̶о̶-̶д̶р̶е̶н̶а̶ж̶н̶ы̶м̶ ̶н̶а̶с̶о̶с̶о̶м̶ лифтом на поверхность. Вы - мразь, народный депутат Дмитрук", - написал он. ..Источник:
Золоті слова . Які без сумніву можна адресувати кожному " слузі" .
По рівню цинізму чи блюзнірства , ця Рада , без суміву переплюнуа всі інші ,, навіть ті в яких були риги і коммі . Нинішні слуги - вилупки , це просто повний - пц ..! .
19.10.2021 10:29 Ответить
Браво, Маэстро!
19.10.2021 10:31 Ответить
Ради интереса просмотрел картины Ройтбурта. Как справедливо сказано в подписи к его картинам, в основном - это "фекально-генитальное искусство", Я не понимаю и не принимаю подобную живопись. Возможно, это - "явление" в искусстве, но называть улицу и музей в Одессе именем этого - пусть и популярного в определённых кругах - художника - это явный перебор. ИМХО.
19.10.2021 10:36 Ответить
Я тебе прошу, ніколи не дивись картини Сальвадора Далі, а то тебе взагалі порве.
До речі, музей хочуть назвати його імям не за творчість, а за роботу з його відродження.
19.10.2021 13:39 Ответить
Щось я не зустрiчав перед полотен Далi члена, до йде й свiтиться вiд похотi, або члена, встромленого у анальной отвiр... Й взагалi, як на мене, Ройтбурту до Далi - як Гундяеву до Бога!
20.10.2021 08:29 Ответить
Це єдине що ти запамятав? Хоча... кого що цікавить...
20.10.2021 20:27 Ответить
І так! Я не порівнюю твочість одного з другим, а лише наголошую, що тобі не варто дивитись, все одно не зрозумієш.
20.10.2021 20:29 Ответить
Кусок зелёного дерьма, поднятый социальным ф̶е̶к̶а̶л̶ь̶н̶о̶-̶д̶р̶е̶н̶а̶ж̶н̶ы̶м̶ ̶н̶а̶с̶о̶с̶о̶м̶ лифтом на поверхность. Супер Докладно і послідовно не тільки про тих ХТО КЕРУЄ,А Й ПРО ТИХ ХТО ЦІ ФЕКАЛЬНІ НАСОСИ ПРИВІВ ДО ВЛАДИ!!!!!!!!
19.10.2021 10:40 Ответить
Какой преЗЕдент , такие и слуги его!
19.10.2021 10:46 Ответить
Забув додати, що сферичний в вакуумі.
19.10.2021 11:05 Ответить
деятель искусств Гендин (вылез еще один говно-деятель) покрывающий педофила -говногляпа) видно с одной банды педо-педиков) докотились... музеями куда ходят дети правят педофилы и их последователи..
19.10.2021 11:20 Ответить
А чого ти так "розійшлася"? Клієнт смердючий дістався?
19.10.2021 13:44 Ответить


Какой преЗЕдент , такие и слуги его! судя по всему такой и народ раз таких выбрал! 73% дебильное большинство, заслуживающее на то за кого они голосовали, и тех кто ими сейчас управляет... интересно сколько лет наша богатая страна еще способна прокормить столько упырей зе-педиков.
19.10.2021 11:21 Ответить
интересно) если его картины вывезти на выставку в ЕС как их представить?) картины из говна выдающегося художника Украины?)
19.10.2021 11:23 Ответить
Его картины никак не вписываются с "высоким искусством" представленым в музее. Поэтому абсурдно называть музей его именем.

Ройтбург хотел в Одессе построить музей современного искусства. Вот когда он будет построен, то рассмотреть вопрос назвать тот музей его именем.
19.10.2021 11:38 Ответить
вот такой "шедевр" этого говнописца.
19.10.2021 11:48 Ответить
19.10.2021 12:24 Ответить
Величайший художник Украины, ****!
Не сметь критиковать, холопы!
19.10.2021 12:21 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27418630.html Понавибирали малоросів

Народний депутат від "Слуги народу" називає покійного Ройтбурда "педофілом та наркоманом". І повторює старий фейк про "картини екскрементами".

Фейки старі, але цього разу Ройтбурд вже не відповість. Гадаю, слід відповісти нам усім. Ось моя відповідь.

Артем Дмитрук, слухай сюди, теля.

Так сталося, що у нас пройшли вибори, на яких до квартального паровозу причепилося багато вагонів з лайном. Не те щоб сам паровоз не був з лайна, але причеп прям феєричний, двадцять років слідкую, а такого не бачив навіть за ригів. Не партія, а Бортницька станція аерації.

Тож так сталося, що ти, жлобеня малограмотне, зараз в парламенті.

Так сталося, що в нас свобода слова, і твій рот у вільний від обслуговування Єрмака час може говорити будь-що. Наприклад, оббріхувати людину, яка вже не відповість.

Це все можна. На жаль.

Якщо ти думав, що після цього прославишся та заробиш балів до іміджу - вгадав.

Але не вгадав, яких саме.

А так - не заздри, твоїм прізвищем теж щось назвуть. Вокзальний сортир в Миколаєві досі не зайнятий.

P.S. І вивчи українську. Все ж з Козятина, соромно не знати.

https://www.facebook.com/100000306321536/posts/4650550564965108/ Віктор Трегубов
19.10.2021 12:22 Ответить
Всім хто тут захищає зелене уйо...ще Дмитрука- лишу пару красівєйших скрінів одною картинкою.
19.10.2021 13:21 Ответить
Легко художника обидеть... а вот боксера, боксеры с*ка молодцы. Набить рожу этому питекантропу социально не адаптированному и дело с концами. Откуда только берутся эти гибридные сгустки биомассы?
19.10.2021 13:56 Ответить
Та не вопрос, кому нравится "великий художник" пускай и себя фекалиями намажут, т.е. прикоснутся к великому творчеству. А то когда не чего сказать, то вира, мова, политика.
19.10.2021 19:48 Ответить
"Картины", которые продуцировал Ройтбурд можно было творить только под действием наркотиков.
20.10.2021 00:06 Ответить
Я никогда не голосовал ни за кого из зеленой плесени и точно не буду голосовать. Но это не значит, что я должен относиться так, что ВСЕ что каждый из них говорит - это неправильно.
20.10.2021 06:11 Ответить
Лучше уж музей назвать именем Маразли, основавшего музей.
20.10.2021 00:29 Ответить
 
 