"Вы мразь и кусок зеленого дерьма", - деятель искусств Гендин ответил "слуге народа" Дмитруку за оскорбление памяти Ройтбурда

Заслуженный деятель искусств Украины Евгений Гендин прокомментировал оскорбительные слова "слуги народа" Артема Дмитрука в отношении известного украинского художника Александра Ройтбурда, который умер 8 августа.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Кусок зелёного дерьма, поднятый социальным ф̶е̶к̶а̶л̶ь̶н̶о̶-̶д̶р̶е̶н̶а̶ж̶н̶ы̶м̶ ̶н̶а̶с̶о̶с̶о̶м̶ лифтом на поверхность. Вы - мразь, народный депутат Дмитрук", - написал он.

"Я тут подумал, что я ж заслуженный деятель искусств Украины - и так написал. ай-я-яй. Недосказанность. Вы, дмитрук, безусловный сферический гондон. Вот", - добавил Гендин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дмитрук грязно оскорбил покойного художника Александра Ройтбурда и выступил против присвоения его имени музею. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, народный депутат "Слуги народа" Артем Дмитрук назвал "педофилом и наркоманом" Александра Ройтбурда – известного украинского художника, который умер 8 августа.

Как сообщалось, 8 августа, на 60-м году жизни после длительной болезни умер украинский художник, руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. 11 августа с ним попрощались в Одессе.

Его бывшая жена Ирина Дратва сообщила, что художник заболел сначала гриппом, а потом COVID-19. Течение болезни осложнило его хроническое заболевание.

В Одессе предложили назвать именем Ройтбурда улицу и музей, который он возглавлял, но эти предложения пока не нашли отклика у властей.