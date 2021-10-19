"Вы мразь и кусок зеленого дерьма", - деятель искусств Гендин ответил "слуге народа" Дмитруку за оскорбление памяти Ройтбурда
Заслуженный деятель искусств Украины Евгений Гендин прокомментировал оскорбительные слова "слуги народа" Артема Дмитрука в отношении известного украинского художника Александра Ройтбурда, который умер 8 августа.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Кусок зелёного дерьма, поднятый социальным ф̶е̶к̶а̶л̶ь̶н̶о̶-̶д̶р̶е̶н̶а̶ж̶н̶ы̶м̶ ̶н̶а̶с̶о̶с̶о̶м̶ лифтом на поверхность. Вы - мразь, народный депутат Дмитрук", - написал он.
"Я тут подумал, что я ж заслуженный деятель искусств Украины - и так написал. ай-я-яй. Недосказанность. Вы, дмитрук, безусловный сферический гондон. Вот", - добавил Гендин.
Как сообщалось ранее, народный депутат "Слуги народа" Артем Дмитрук назвал "педофилом и наркоманом" Александра Ройтбурда – известного украинского художника, который умер 8 августа.
Как сообщалось, 8 августа, на 60-м году жизни после длительной болезни умер украинский художник, руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. 11 августа с ним попрощались в Одессе.
Его бывшая жена Ирина Дратва сообщила, что художник заболел сначала гриппом, а потом COVID-19. Течение болезни осложнило его хроническое заболевание.
В Одессе предложили назвать именем Ройтбурда улицу и музей, который он возглавлял, но эти предложения пока не нашли отклика у властей.
!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не подобається - не дивіться. Бажаєте, аби не дивились інші - голосуйте на виборах за тих, хто заборонить публікувати в ЗМІ (включаючи інтернет).
Все інше - дурощі.
PS: особисто я б у питанні "назвати вулицю іменем А. Ройтбурда" проголосував би - проти. Мені його мистецтво не подобається. Дивитись я на нього і чути про нього, після перегляду 3-4 десятків примірників його мистецтва - не бажаю. І якщо десь трапиться - буду просто прогортати, не зосереджуючись.
https://www.wikiart.org/ru/roytburd-aleksandr-anatolevich/perseus-and-andromeda-2008
https://www.wikiart.org/ru/roytburd-aleksandr-anatolevich/all-works#!#filterName:Series_the-parting-of-hector-and-andromache-2010,resultType:masonry
Об умершем или хорошо или никак.
Переходим к следующей теме.
Наслаждайся.
До чого тут його картини ? В різних митців різне бачення, яке відповідає ********* життю.
Ти в картинах щось недостойне побачив ? Скріпи переполошились ?
"Про умершего или ничего плохого или только правду".
Или.
"Ворон ворону глаз не выклюет, а еврей еврею всегда руку помощи протянет.
Або.
"Моя хата з краю - першим ворога зустрічаю".
меткие характеристики, художественная образность, политическая сатира, эмоциональный напор..
браво!..
Тут просто дружбана оскорбили, вот и вписался. Что-то я раньше не замечал за Гендиным активной гражданской позиции.
Зробили разом країну ЗЕбіляндію.
Нехай кожен, хто доклався, отримає свій бумеранг.
Если то, о чем я догадываюсь - сам тоже гандон и дерьмо.
"!банды, бригады- паханата и фрикции Слуг" у Раде и "пустышек" в КМУ..ЭТО И ЕСТЬ НАША ВСЯ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ вкупе с "полицайней, прокурорами, "куртизанками" судьями "гайка с болтиком" и прочей все натурой".... ***(политическая сатира,критика власти, метафоры, аллегория, гиперболла, сарказм, фигура речи, идиома, неологизм, иносказательность, игра слов, экивоки, эвфемизмы)
У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №133 (Одеська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. З 10 листопада 2019 року - член партії. Член Комітету з питань правоохоронної діяльності.
Власник фітнес-клубів "Barbell Barbell gym" та "baza". Співзасновник ГО "Я одесит-мені не все одно", член ГО "Ілля Муромець".
Працював приватним підприємцем, вантажником та охоронцем.
Закінчив юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Правознавство".
Это не культура - это полное бескультурие.
Золоті слова . Які без сумніву можна адресувати кожному " слузі" .
По рівню цинізму чи блюзнірства , ця Рада , без суміву переплюнуа всі інші ,, навіть ті в яких були риги і коммі . Нинішні слуги - вилупки , це просто повний - пц ..! .
До речі, музей хочуть назвати його імям не за творчість, а за роботу з його відродження.
Какой преЗЕдент , такие и слуги его! судя по всему такой и народ раз таких выбрал! 73% дебильное большинство, заслуживающее на то за кого они голосовали, и тех кто ими сейчас управляет... интересно сколько лет наша богатая страна еще способна прокормить столько упырей зе-педиков.
Ройтбург хотел в Одессе построить музей современного искусства. Вот когда он будет построен, то рассмотреть вопрос назвать тот музей его именем.
Не сметь критиковать, холопы!
Народний депутат від "Слуги народу" називає покійного Ройтбурда "педофілом та наркоманом". І повторює старий фейк про "картини екскрементами".
Фейки старі, але цього разу Ройтбурд вже не відповість. Гадаю, слід відповісти нам усім. Ось моя відповідь.
Артем Дмитрук, слухай сюди, теля.
Так сталося, що у нас пройшли вибори, на яких до квартального паровозу причепилося багато вагонів з лайном. Не те щоб сам паровоз не був з лайна, але причеп прям феєричний, двадцять років слідкую, а такого не бачив навіть за ригів. Не партія, а Бортницька станція аерації.
Тож так сталося, що ти, жлобеня малограмотне, зараз в парламенті.
Так сталося, що в нас свобода слова, і твій рот у вільний від обслуговування Єрмака час може говорити будь-що. Наприклад, оббріхувати людину, яка вже не відповість.
Це все можна. На жаль.
Якщо ти думав, що після цього прославишся та заробиш балів до іміджу - вгадав.
Але не вгадав, яких саме.
А так - не заздри, твоїм прізвищем теж щось назвуть. Вокзальний сортир в Миколаєві досі не зайнятий.
P.S. І вивчи українську. Все ж з Козятина, соромно не знати.
https://www.facebook.com/100000306321536/posts/4650550564965108/ Віктор Трегубов