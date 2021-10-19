Украина заинтересована во встрече с президентом России в любом формате, - Зеленский
Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Однако состоится ли встреча в таком формате будет зависеть от России.
Об этом в интервью каналу ICTV заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Сегодня Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Украина, со своей стороны, заинтересована и во встрече с президентом России в любом формате", - подчеркнул глава государства.
Президент Украины отмечает: те позиции, которые обсуждались во время встречи в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, были неконфликтными. Кроме того, украинская сторона заявила о готовности делать шаги для того, чтобы встреча состоялась.
Я не знаю всех деталей и разговоров Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с российской стороной, которая состоялась затем, и понятно, почему. Наверное, там тоже есть вопросы и предложения, как всегда с той стороны, - говорит Зеленский.
При этом Зеленский не исключает, что есть шансы на проведение встречи до завершения каденции Меркель.
"Ангела Меркель много сделала за это время для Украины, для нормандского формата по крайней мере. Поэтому, я думаю, шансы для этого есть", - считает президент.
Это не первое обсуждение его творчества.
ПЕРВОЕ было сразу после его смерти.
Вот тогда я его для себя открыл и сразу закрыл.
І яка ж, наприклад, моя цікавість ? Не можу нічого придумати.
это ты лично заинтересован. компромат который есть у ***** тебя гонит
Це зеленому зраднику хочеться зустрітись зі своїм хазяїном...
а вот это реальная беда
раньше пороху партнеры всегда рассказывали о чем шла речь на подобных встречах
- ... времена Януковича.. все так делали.
Просто прекратить стрелять? Давайте немного не будем стрелять, мне тут пару лет еще президентом досидеть надо, газа нам продайте подешевле и про транзит не забудьте....????
О чем можно договориться с оккупантом??
Или знаете как в детстве были такие мелкие нахальные детёныши, которые вечно лезли играть с подростками.
А эта "зелень" просит старого извращенца показать член.
Пусть идёт на должность в "Газпром" и не ******* нам мозги.
так думают некоторые государственные мужи.
Никакого антисемитизма.
Думаю ты будешь не против и коленно локтевого формата....
встречаться то можно, да без толку. пу свои вопросы порешал и его всё устраивает.