Украина заинтересована во встрече с президентом России в любом формате, - Зеленский

Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Однако состоится ли встреча в таком формате будет зависеть от России.

Об этом в интервью каналу ICTV заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Сегодня Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Украина, со своей стороны, заинтересована и во встрече с президентом России в любом формате", - подчеркнул глава государства.

Президент Украины отмечает: те позиции, которые обсуждались во время встречи в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, были неконфликтными. Кроме того, украинская сторона заявила о готовности делать шаги для того, чтобы встреча состоялась.

Я не знаю всех деталей и разговоров Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с российской стороной, которая состоялась затем, и понятно, почему. Наверное, там тоже есть вопросы и предложения, как всегда с той стороны, - говорит Зеленский.

При этом Зеленский не исключает, что есть шансы на проведение встречи до завершения каденции Меркель.

"Ангела Меркель много сделала за это время для Украины, для нормандского формата по крайней мере. Поэтому, я думаю, шансы для этого есть", - считает президент.

