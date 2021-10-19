РУС
Украина заинтересована во встрече с президентом России в любом формате, - Зеленский

Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Однако состоится ли встреча в таком формате будет зависеть от России.

Об этом в интервью каналу ICTV заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Сегодня Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в нормандском формате. Украина, со своей стороны, заинтересована и во встрече с президентом России в любом формате", - подчеркнул глава государства.

Президент Украины отмечает: те позиции, которые обсуждались во время встречи в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, были неконфликтными. Кроме того, украинская сторона заявила о готовности делать шаги для того, чтобы встреча состоялась.

Я не знаю всех деталей и разговоров Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с российской стороной, которая состоялась затем, и понятно, почему. Наверное, там тоже есть вопросы и предложения, как всегда с той стороны, - говорит Зеленский.

При этом Зеленский не исключает, что есть шансы на проведение встречи до завершения каденции Меркель.

"Ангела Меркель много сделала за это время для Украины, для нормандского формата по крайней мере. Поэтому, я думаю, шансы для этого есть", - считает президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд в Москве обсуждала участие США в переговорах по Донбассу, - Зеленский

+24
Україна жодним чином не зацікавлена в цьому.
Це зеленому зраднику хочеться зустрітись зі своїм хазяїном...
19.10.2021 09:31 Ответить
19.10.2021 09:31 Ответить
+24
Зеленский, это ты заинтересован, а не Украина.
19.10.2021 09:35 Ответить
19.10.2021 09:35 Ответить
+24
19.10.2021 09:42 Ответить
19.10.2021 09:42 Ответить
а якщо в позі партер?
19.10.2021 09:29 Ответить
19.10.2021 09:29 Ответить
Можливо зустріч на дуелі гранатометами в складі ***********?
19.10.2021 09:35 Ответить
19.10.2021 09:35 Ответить
Подобное к подобному ,мразь тянет мрази !
19.10.2021 11:02 Ответить
19.10.2021 11:02 Ответить
Зеленский, это ты заинтересован, а не Украина.
19.10.2021 09:35 Ответить
19.10.2021 09:35 Ответить
Я здогадуюсь чому йому так припікає. Хоче порішать свої особисті справи продажі серіалів за паребрік.
19.10.2021 09:46 Ответить
19.10.2021 09:46 Ответить
Ты снова про Ройтбурда?
19.10.2021 09:35 Ответить
19.10.2021 09:35 Ответить
відкрив для себе "анального" художника Думав, що малював пейзажі, але виявилось, що малював прямо таки великі "ПЕЙЗАЖІ"
19.10.2021 09:38 Ответить
19.10.2021 09:38 Ответить
Я знал про него давно.
Это не первое обсуждение его творчества.
ПЕРВОЕ было сразу после его смерти.
Вот тогда я его для себя открыл и сразу закрыл.
19.10.2021 09:42 Ответить
19.10.2021 09:42 Ответить
возьмет в любом виде)
19.10.2021 09:29 Ответить
19.10.2021 09:29 Ответить
Україна зацікавлена ???
І яка ж, наприклад, моя цікавість ? Не можу нічого придумати.
19.10.2021 09:29 Ответить
19.10.2021 09:29 Ответить
Ой біда, ой біда. ***** не дозволяє зазирнути йому вглаз.
19.10.2021 09:29 Ответить
19.10.2021 09:29 Ответить
ага...в шоколадный,между двумя нижними полушариями.
19.10.2021 10:00 Ответить
19.10.2021 10:00 Ответить
19.10.2021 10:15 Ответить
19.10.2021 10:15 Ответить
Майбутній президент України. Тьху.
19.10.2021 11:46 Ответить
19.10.2021 11:46 Ответить
это кто тебе сказал что Украина заинтересована?
это ты лично заинтересован. компромат который есть у ***** тебя гонит
19.10.2021 09:30 Ответить
19.10.2021 09:30 Ответить
Квартальний, ти не Україна.
19.10.2021 09:30 Ответить
19.10.2021 09:30 Ответить
идиотЪ
19.10.2021 09:30 Ответить
19.10.2021 09:30 Ответить
Україна жодним чином не зацікавлена в цьому.
Це зеленому зраднику хочеться зустрітись зі своїм хазяїном...
19.10.2021 09:31 Ответить
19.10.2021 09:31 Ответить
Згоден на 99,9% тільки одне, воно не зрадник, а ворог. Воно завжди служило хазяїнам, які були готові продати Україну, а само всіма силами її паплюжило, зневажало, обзивало і ганьбило. Тепер цей виродок вийшов на більш високий рівень і це стало більш помітніше. А з ворогом одна розмова, його треба не знімати з посади, а вішати
19.10.2021 10:36 Ответить
19.10.2021 10:36 Ответить
Я не знаю всех деталей и разговоров Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с российской стороной, которая состоялась затем, и понятно, почему. Наверное, там тоже есть вопросы и предложения, как всегда с той стороны, - говорит Зеленский.

а вот это реальная беда
раньше пороху партнеры всегда рассказывали о чем шла речь на подобных встречах
19.10.2021 09:31 Ответить
19.10.2021 09:31 Ответить
Опять не терпится в шоколадный глазик заглянуть?
19.10.2021 09:32 Ответить
19.10.2021 09:32 Ответить
»В ОКО 💩ГОСУДАРЕВО « 🤢🤡. 🤮🤮
19.10.2021 11:06 Ответить
19.10.2021 11:06 Ответить
Буба так і хоче офіційно відзвітувати перед керівником.
19.10.2021 09:32 Ответить
19.10.2021 09:32 Ответить
Хоспаде,отведите его кто-нибудь к *****,пусть заглянет ему в очко. Оно ж не успокоится никак.
19.10.2021 09:33 Ответить
19.10.2021 09:33 Ответить
но перед этим отбить ручки - чтоб ничего не подписывало !!!
19.10.2021 10:01 Ответить
19.10.2021 10:01 Ответить
Говори за себя, а не за всю Украину.
19.10.2021 09:33 Ответить
19.10.2021 09:33 Ответить
19.10.2021 09:33 Ответить
19.10.2021 09:33 Ответить
- Откуда, Сеня?
- ... времена Януковича.. все так делали.
19.10.2021 09:52 Ответить
19.10.2021 09:52 Ответить
Посмотреть в глаза ???

Просто прекратить стрелять? Давайте немного не будем стрелять, мне тут пару лет еще президентом досидеть надо, газа нам продайте подешевле и про транзит не забудьте....????

О чем можно договориться с оккупантом??
19.10.2021 09:33 Ответить
19.10.2021 09:33 Ответить
А в особенности на похоронах моли.
19.10.2021 09:35 Ответить
19.10.2021 09:35 Ответить
ооо! думаю а тот день многие захотят поприсутствовать - хотя бы для того чтобы убедиться что это не двойник...
19.10.2021 10:02 Ответить
19.10.2021 10:02 Ответить
Поделись методой определения. Двойник или оригинал.
19.10.2021 10:15 Ответить
19.10.2021 10:15 Ответить
ДНК )))) не? (а если честно х/з)... там этих двойников как собак нерезаных )))
19.10.2021 10:17 Ответить
19.10.2021 10:17 Ответить
Що за ідея фікс? Та Путін вже давно "ушьол в несознанку" і якщо і погодиться на зустріч, то тільки щоб "постєбаться", (не стану називати це матюкливим словом).
19.10.2021 09:36 Ответить
19.10.2021 09:36 Ответить
Воно вважає себе Україною.
19.10.2021 09:36 Ответить
19.10.2021 09:36 Ответить
виродок квартальний, не розписуйся за всю країну.
19.10.2021 09:37 Ответить
19.10.2021 09:37 Ответить
Даже в формате "коленно-локтевой позы".
19.10.2021 09:38 Ответить
19.10.2021 09:38 Ответить
Так отведи войска на десяток километров,что бы показать как ты хочешь встречи с ****** в любом формате,зеленомордая падаль.
19.10.2021 09:39 Ответить
19.10.2021 09:39 Ответить
Сдать Киев любой ценой? Не путай Украину со своими желаниями. Еще успеешь стать раком перед ****** но уже не в статусе украинского президента
19.10.2021 09:39 Ответить
19.10.2021 09:39 Ответить
Шмаркля, як завжди, перекладає відповідальність з себе на народ: не Україна готова зустрічатися з Х...лом в будь-якому форматі, а каломойська порноактриса готова прийняти від ботоксного карлика з усіх сторін!!!
19.10.2021 09:40 Ответить
19.10.2021 09:40 Ответить
Кролик готовий до зустрічі з удавом у будь-якому форматі. І сам заглядає йому в рот.
19.10.2021 09:41 Ответить
19.10.2021 09:41 Ответить
19.10.2021 09:42 Ответить
19.10.2021 09:42 Ответить
100%
19.10.2021 10:02 Ответить
19.10.2021 10:02 Ответить
Придурок, президент Рашки нелегитимный самозванец и диктатор. Ето даже большинство кацапов говорят.
19.10.2021 09:43 Ответить
19.10.2021 09:43 Ответить
Интересно: есть какие-нибудь умные люди из тех мест? Или та земля не способна выносить нормальных?

19.10.2021 09:54 Ответить
19.10.2021 09:54 Ответить
Как нашего осла кремлевцне обзывали, и куда только не посылали, а он все на встречу стремится… Ну не придурок?
19.10.2021 09:55 Ответить
19.10.2021 09:55 Ответить
Україна заціквлена щоб ти поїхав до пуйла і ніколи не повернувся.
19.10.2021 09:56 Ответить
19.10.2021 09:56 Ответить
Зеленое ничтожество.
19.10.2021 10:04 Ответить
19.10.2021 10:04 Ответить
сначала заедь на Чернобыль - подзарядится бедоносной энергией - а потом уж у ***** - и светите вместе...
19.10.2021 10:04 Ответить
19.10.2021 10:04 Ответить
Говорять,що Зеленський вчиться політиці. Може воно і так, але зараз він в молодшій підготовчій групі. І коню зрозуміло, що Путін зустрінеться з Зеленським лише для того щоб останній підписав капітуляцію. Може якраз це і має на меті Зеленський? Ну тоді нехай відразу їде в Ростов і вже там підписує.
19.10.2021 10:06 Ответить
19.10.2021 10:06 Ответить
19.10.2021 10:09 Ответить
19.10.2021 10:09 Ответить
Он хочет от него ребенка.
Или знаете как в детстве были такие мелкие нахальные детёныши, которые вечно лезли играть с подростками.
А эта "зелень" просит старого извращенца показать член.
19.10.2021 10:16 Ответить
19.10.2021 10:16 Ответить
щось отдавать збирається гнида
19.10.2021 10:25 Ответить
19.10.2021 10:25 Ответить
После ареста Медведчука с ним никто не будет говорить. Может скоро сядет к нему в камеру, хотя вряд ли.
19.10.2021 10:29 Ответить
19.10.2021 10:29 Ответить
Это будет билет а один конец . Скорей всего гундосый едет договариваться о грарниях убежища , как овощ
показать весь комментарий
19.10.2021 10:30 Ответить
Сорри "гарантиях"
19.10.2021 10:31 Ответить
19.10.2021 10:31 Ответить
Хоче таки залізти в глаз путіна наш зелений, будь-як, але залізти. Що за психічна травма у людини?
19.10.2021 10:40 Ответить
19.10.2021 10:40 Ответить
Может, лучше уже без Меркель ?
Пусть идёт на должность в "Газпром" и не ******* нам мозги.
19.10.2021 11:12 Ответить
19.10.2021 11:12 Ответить
Видимо он персонально для Путина написал очень хороший стендап и хочет выступить как в старые добрые....
19.10.2021 11:13 Ответить
19.10.2021 11:13 Ответить
Президенство скоро закончится, а "Рублёвка" вечна -
так думают некоторые государственные мужи.
19.10.2021 11:15 Ответить
19.10.2021 11:15 Ответить
Меркель и путин одной породы.
Никакого антисемитизма.
19.10.2021 11:14 Ответить
19.10.2021 11:14 Ответить
Только в формате визита НА ПОХОРОНЫ! Чтоб лично убедиться, что ОНО СХОДЛО!
19.10.2021 11:24 Ответить
19.10.2021 11:24 Ответить
нехай звернеться до Яника, той йому швидко забезпечить зустріч у Ростові
19.10.2021 11:41 Ответить
19.10.2021 11:41 Ответить
Странный человек... его открыто унижают, а он просится.
19.10.2021 12:40 Ответить
19.10.2021 12:40 Ответить
А навіщо Україні зустрічатися з кацапами, що закривають кіношний бізнес,
19.10.2021 15:27 Ответить
19.10.2021 15:27 Ответить
Не Украина а ты.....
Думаю ты будешь не против и коленно локтевого формата....
19.10.2021 21:18 Ответить
19.10.2021 21:18 Ответить
верно сказал.
встречаться то можно, да без толку. пу свои вопросы порешал и его всё устраивает.
20.10.2021 02:19 Ответить
20.10.2021 02:19 Ответить
Немає сенсу для цієї зустрічі. Зеленському потрібен піар.
23.10.2021 22:08 Ответить
23.10.2021 22:08 Ответить
 
 