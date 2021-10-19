Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к 242 млн, число жертв - более 4,9 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 19 октября в мире зарегистрировали 345 180 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 947 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 241 915 730 случаев инфицирования, из них 345,180 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 921 324 человека, из них 4 947 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 219,2 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.







Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 8-ю и 4-ю позицию соответственно.