Бюджетный комитет ВР рекомендовал Раде принять проект госбюджета-2022 в первом чтении, - Аристов

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять проект госбюджета на 2022 год в первом чтении.

Об этом сообщил глава комитета Юрий Аристов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение комитет принял на заседании во вторник, его поддержали 24 из 25 присутствующих депутатов, один не голосовал.

По словам Аристова, комитет также рассмотрел правительственный законопроект №6062 с поправками в Бюджетный кодекс и рекомендовал включить его в повестку дня и принять за основу.

Также комитет поддержал проект закона №5853 (один из технических законопроектов о банковском реформировании) о внесении изменения в ст.33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, подаваемой Нацбанком для составления Бюджетной декларации.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада планирует в ближайшую среду, 20 октября, рассмотреть в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.