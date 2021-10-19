РУС
Бюджетный комитет ВР рекомендовал Раде принять проект госбюджета-2022 в первом чтении, - Аристов

Бюджетный комитет ВР рекомендовал Раде принять проект госбюджета-2022 в первом чтении, - Аристов

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять проект госбюджета на 2022 год в первом чтении.

Об этом сообщил глава комитета Юрий Аристов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение комитет принял на заседании во вторник, его поддержали 24 из 25 присутствующих депутатов, один не голосовал.

По словам Аристова, комитет также рассмотрел правительственный законопроект №6062 с поправками в Бюджетный кодекс и рекомендовал включить его в повестку дня и принять за основу.

Также комитет поддержал проект закона №5853 (один из технических законопроектов о банковском реформировании) о внесении изменения в ст.33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, подаваемой Нацбанком для составления Бюджетной декларации.

Читайте также: До 20 октября Рада должна принять в первом чтении проект Бюджета-2022, - Стефанчук

Ранее сообщалось, что Верховная Рада планирует в ближайшую среду, 20 октября, рассмотреть в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.

бюджет (4859) ВР (29399) госбюджет (1193) Аристов Юрий (36)
Голосование за бюджет - очень показательный момент. Очень хорошо видно: кто от него откусит.
19.10.2021 09:49
№101
19.10.2021 09:51
Хотілось би знати на що підуть мої податки.
19.10.2021 09:56
Как и за предыдущие 30 лет: на обогащение властьимущих.
19.10.2021 10:06
 
 