РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11635 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 294 5

В случае роста заболеваемости COVID-19 ЕС может исключить Украину из "зеленого" списка, - спикер МИД Николенко

В случае роста заболеваемости COVID-19 ЕС может исключить Украину из

Европейский Союз пока не принимал решения об исключении Украины из "зеленого" списка безопасных стран. Однако это может произойти при условии ухудшения COVID-ситуации в нашей стране.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В случае роста показателей заболеваемости COVID-19 в Украине, ЕС может принять рекомендацию об исключении нашей страны из списка стран, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз", - написал Николенко.

По его словам, эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине. Так, за последние недели ЕС уже существенно сократил перечень стран из "зеленой зоны".

Николенко отметил, что принятие решения ЕС об исключении Украины из "зеленого" списка не отменяет безвиз, оно лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению COVID-19.

"Решение так же может быть позже пересмотрено во время следующего обновления списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится", - отметил представитель МИД.

Он пояснил, что в случае исключения из этого безопасного списка ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь дает рекомендацию государствам-членам Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС на этой неделе может исключить Украину из списка безопасных стран из-за вспышки COVID-19, - журналист Йозвяк

Вместе с тем, окончательное решение о разрешении или ограничении того, или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член ЕС принимает отдельно на национальном уровне.

"Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого" списка ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ как в прошлом году", - подчеркнул Николенко.

Автор: 

карантин (16729) МИД (7075) Евросоюз (17498) COVID-19 (18610) Николенко Олег (301) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
через пару дней 100% исключат
показать весь комментарий
19.10.2021 10:03 Ответить
ЄС на хліб не намажеш.
показать весь комментарий
19.10.2021 10:14 Ответить
С 8 октября Украина уже в оранжевом списке. Проснулся.
показать весь комментарий
19.10.2021 10:25 Ответить
И это как раз тот случай, когда и вислючий моносброд не является единственной причиной. Всё лето и половину осени можно было свободно пойти и вакцинироваться, но олени надували щёки и размазывали сопли. А сейчас кинулись всем стадом вакцинироваться, когда припекло...

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/18/7310808/
показать весь комментарий
19.10.2021 10:29 Ответить
При Порошенко такого не было!
При нём и Ковида не было! Потужно!
показать весь комментарий
19.10.2021 12:17 Ответить
 
 