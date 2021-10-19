РУС
Если не обращать внимание на закон, то "слуги народа" могут подписать закон об олигархах даже не у Стефанчука, а у Тищенко, - нардеп "Голоса" Железняк

Если не обращать внимание на закон, то

Текст закона о деолигархизации юридически невозможно исправить.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады сказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, то, что сейчас "слуги народа" говорят о законе о деолигархизации – это "мягко креативный подход к законодательству".

"А прямо говоря, с таким же успехом они могут собраться в Трускавце, опять включить DJ-сет от David Braun и под него принять любой другой закон. Вот юридическая сила этих двух действий будет одинаковой", - подчеркнул нардеп.

Говоря о том, кто должен подписать закон о деолигархизации Дмитрий Разумков или Руслан Стефанчук, Железняк заявил: "Подписать этот закон может спикер, который занимал должность на момент голосования закона. Насколько я помню, в сентябре этого года председателем Верховной Рады был Разумков. Поэтому ответ, кто будет подписывать этот текст, очевиден. Могут ли "слуги народа" после того, как изменили закон, как они хотели, а не как проголосовала Верховная Рада, подписать у любого другого председателя парламента? Если не обращать внимание на закон, то могут. Могут даже не у Стефанчука, а у Николая Тищенко или Корявченкова".

ВР (29399) Тищенко Николай (338) Железняк Ярослав (461) Закон об олигархах (119)
Топ комментарии
+6
В ходе расследования обстоятельств убийства мэра Кривого Рога Павлова в доме Павлова была обнаружено установленное устройство прослушивания и следы демонтажа скрытых видеокамер. Три последних звонка, оставшиеся без ответа, были сделаны на номер помощника депутата "СН" Ю́рия Валерьевича Корявченкова.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:38 Ответить
+5
Этот чо хочешь подпишет
показать весь комментарий
19.10.2021 10:07 Ответить
+5
показать весь комментарий
19.10.2021 10:15 Ответить
🤡🤢🎪😈 ШАПИТО зеУБЛЮДКА и ЗАКОН НЕСОВМЕСТИМЫЕ ПОНЯТИЯ
показать весь комментарий
19.10.2021 10:57 Ответить
Забули ручку вставити в "руку" для підпису законів
показать весь комментарий
19.10.2021 10:14 Ответить
Двое из ЗЕ-ларца одинаковых с лица

https://www.youtube.com/watch?v=-N6a207wbsY
показать весь комментарий
19.10.2021 10:15 Ответить
Не понимаю к чему вообще все эти танцы с бубнами вокруг этого закона? Дураку ведь ясно, что это PR и популизм чистейшей воды! Какая разница что там написано и как он принят, если работать он не будет? Или кто-то верит что бывают пчелы против меда?
показать весь комментарий
19.10.2021 10:15 Ответить
Весь этот цирк на дроте с олигархами зелёная саранча затеяла лишь ради одного человека ,Порошенко. Такое впечатление что их вообще ничего в Украине не волнует,ни тарифы в разы повысившиеся,ни цены взбесившиеся,ни КОВИД,ни война ,ни предательство и воровство Зеленского а волнует исключительно Порошенко которому они и в подмётки не годятся. Они понимают что лично ихний враг это вовсе не Путин с ворами олигархами а именно Порошенко который идёт с ними ноздря в ноздрю и в случае их проигрыша они все или сбегут из Украины или реально пропишутся на тюремных нарах.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:56 Ответить
Да какая разница "ради кого конкретно"? Причем тут Порошенко? Я об интересах Украины говорю.
показать весь комментарий
20.10.2021 11:11 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 10:15 Ответить
Готовиться вето "накласти"?
показать весь комментарий
19.10.2021 10:38 Ответить
и я читал...(не удивился)
показать весь комментарий
19.10.2021 11:47 Ответить
ну, в таком разе - то его любой синь-йор гендельньій подписать может
показать весь комментарий
19.10.2021 10:29 Ответить
Та що не Закон то ДУРДОМ, отака ВОЛЯ,ТИХ ХТО ПЛАТИТЬ ПОДАТКИ І ХТО ЖИРУЄ І НЕ ПЛАТИТЬ,ЗЕЛЄБОБИКИ ЖИВУТЬ,БАБЛО ПЛЮСУЮТЬ!!
показать весь комментарий
19.10.2021 10:29 Ответить
Там ще і кандидат наук може підписати і просалютовати автоматом і фейєрверком, більш видовищно буде
показать весь комментарий
19.10.2021 10:36 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 10:53 Ответить
Ні, в Тищенка не можна, він все-таки бригадир. Краще у Безмозглої, яка їй вже різниця і так має бути справа, то краще вже посукупності зливати в один баняк.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:13 Ответить
 
 