Если не обращать внимание на закон, то "слуги народа" могут подписать закон об олигархах даже не у Стефанчука, а у Тищенко, - нардеп "Голоса" Железняк

Текст закона о деолигархизации юридически невозможно исправить.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады сказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, то, что сейчас "слуги народа" говорят о законе о деолигархизации – это "мягко креативный подход к законодательству".

"А прямо говоря, с таким же успехом они могут собраться в Трускавце, опять включить DJ-сет от David Braun и под него принять любой другой закон. Вот юридическая сила этих двух действий будет одинаковой", - подчеркнул нардеп.

Говоря о том, кто должен подписать закон о деолигархизации Дмитрий Разумков или Руслан Стефанчук, Железняк заявил: "Подписать этот закон может спикер, который занимал должность на момент голосования закона. Насколько я помню, в сентябре этого года председателем Верховной Рады был Разумков. Поэтому ответ, кто будет подписывать этот текст, очевиден. Могут ли "слуги народа" после того, как изменили закон, как они хотели, а не как проголосовала Верховная Рада, подписать у любого другого председателя парламента? Если не обращать внимание на закон, то могут. Могут даже не у Стефанчука, а у Николая Тищенко или Корявченкова".