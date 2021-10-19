Россия в вопросе Донбасса продолжает играть в чехарду, хотя Украина предлагала "оливковую ветвь", - "слуга народа" Юраш

Предстоящая встреча министров стран "нормандской четверки" является подтверждением того, что Украина не хочет и не будет ждать, пока Россия что-то там признает.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш, говорится в материале Какие "приветы" передает РФ накануне переговоров в нормандском формате?

По словам парламентария, в России пытаются писать статьи, чтобы дискредитировать Украину.

"Однако не нужно слишком много внимания обращать на Медведева. Регулярно выходят статьи и других деятелей Российской Федерации, которые тоже выписывают такие сентенции, что "не налазит на голову". Я очень внимательно слежу за российской дискуссией и элементами обсуждения, кто является потенциальным преемником Путина. Фамилия Медведева не возникает там слишком часто. Как по мне, такие статьи выглядят, как издевательство над самим собой. Потому что весь мир знает, что происходит. Аннексия Крыма, оккупация части Донбасса, десятки тысяч погибших, миллионы переселенцев, в том числе моя жена и мой сын, не являются лучшими аргументами для единства. Рассказывать сказки о гражданской войне тоже не стоит", - подчеркнул Юраш.

Нардеп отметил, что предстоящая встреча министров стран "нормандской четверки" является подтверждением того, что Украина не хочет и не будет ждать, пока Россия что-то там признает.

"России, наконец, нужно принять путь, который предлагает Украина. Способна ли она на это? Нужно спросить в Кремле. Со своей стороны мы предлагали и "оливковую ветвь", и пути выхода из этой ситуации, но видим, что российская сторона хочет продолжать играть в чехарду и притворяться, что они там ни к чему", - подытожил Юраш.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любые страдания ТКГ лучше полномасштабной войны, - "слуга народа" Юраш