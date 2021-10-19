РУС
Россия в вопросе Донбасса продолжает играть в чехарду, хотя Украина предлагала "оливковую ветвь", - "слуга народа" Юраш

Россия в вопросе Донбасса продолжает играть в чехарду, хотя Украина предлагала

Предстоящая встреча министров стран "нормандской четверки" является подтверждением того, что Украина не хочет и не будет ждать, пока Россия что-то там признает.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш, говорится в материале Какие "приветы" передает РФ накануне переговоров в нормандском формате?

По словам парламентария, в России пытаются писать статьи, чтобы дискредитировать Украину.

"Однако не нужно слишком много внимания обращать на Медведева. Регулярно выходят статьи и других деятелей Российской Федерации, которые  тоже выписывают такие сентенции, что "не налазит на голову". Я очень внимательно слежу за российской дискуссией и элементами обсуждения, кто является потенциальным преемником Путина. Фамилия Медведева не возникает там слишком часто. Как по мне, такие статьи выглядят, как издевательство над самим собой. Потому что весь мир знает, что происходит. Аннексия Крыма, оккупация части Донбасса, десятки тысяч погибших, миллионы переселенцев, в том числе моя жена и мой сын, не являются лучшими аргументами для единства. Рассказывать сказки о гражданской войне тоже не стоит", - подчеркнул Юраш.

Нардеп отметил, что предстоящая встреча министров стран "нормандской четверки" является подтверждением того, что Украина не хочет и не будет ждать, пока Россия что-то там признает.

"России, наконец, нужно принять путь, который предлагает Украина. Способна ли она на это? Нужно спросить в Кремле. Со своей стороны мы предлагали и "оливковую ветвь", и пути выхода из этой ситуации, но видим, что российская сторона хочет продолжать играть в чехарду и притворяться, что они там ни к чему", - подытожил Юраш.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любые страдания ТКГ лучше полномасштабной войны, - "слуга народа" Юраш

россия (96970) Донбасс (26964) Юраш Святослав (17)
+10
Оцей юраш в розмові з росіским блогером пообіцяв реабілтувати росіску мову в Україні.
Воно дурне і нікчемне.
19.10.2021 10:14 Ответить
+6
Со своей стороны мы предлагали и "оливковую ветвь", и пути выхода из этой ситуации
Что оно мелет? Дупу свою предлагать только можете, мрази зеленые.
19.10.2021 10:26 Ответить
+5
І так вправно заакал, заштокал... Тьху.
19.10.2021 10:15 Ответить
Оцей юраш в розмові з росіским блогером пообіцяв реабілтувати росіску мову в Україні.
Воно дурне і нікчемне.
19.10.2021 10:14 Ответить
І так вправно заакал, заштокал... Тьху.
19.10.2021 10:15 Ответить
І знов Петро підняв його.
19.10.2021 10:26 Ответить
Який Петро і куди підняв?
19.10.2021 10:27 Ответить
Він мріє щоб йому Петро підняв, а той не справився..
19.10.2021 10:28 Ответить
Та звідки я знаю ?
19.10.2021 10:37 Ответить
В Україні один Петро.
19.10.2021 10:38 Ответить
Сагайдачний!
19.10.2021 11:52 Ответить
А руськомірця і великого борцуна з "бандерізацією" Олексія Гончаренка хто підняв, не нагадаєте?
19.10.2021 12:11 Ответить
Людина має право змінювати свої погляди.
Він же не кривить душею, а відверто стоїть на проукраїнських засадах.
Його діяльність з 2014 року це доводить.
З юрашем не порівняти.
19.10.2021 12:24 Ответить
Як вчасно він змінив світогляд... так, щоб одразу із депутатського крісла від ПР стрибнути у депутатське крісло та ще й голови фракції БПП. Чомусь пригадується один персонаж із фільму "Свадьба в Малиновке", який свою політичну позицію щиро змінював як тільки у село входили війська.
19.10.2021 17:37 Ответить
А міг би і не змінювати. Гірше йому б від того не жилось.
То до чого ви оці тези штовхаєте ?
19.10.2021 17:54 Ответить
Він би тоді не був депутатом при владі.
21.10.2021 23:53 Ответить
А коли це він був рускомірець, не нагадаєте?
19.10.2021 14:10 Ответить
До березня 2014-го. Я вам більше скажу - він ще й був депутатом від партії регіонів, який із трибуни в Одесі закликав людей не допустии "бандерізації і українізації" Одеси.
19.10.2021 17:35 Ответить
Це ви так вважаєте. Але на які небуть свідчення ви не спромоглися. Тобто, мова про безпідставне твердження, що базується на політичній упередженості. Чи, може, ви особисто його чули з трибуни в Одесі?
19.10.2021 18:16 Ответить
Відео із його промовами перед проросійським натовпом в Одесі ви можете без проблем знайти в ютубі.
21.10.2021 23:52 Ответить
No results found for гончаренко "бандерізації і українізації".

А от ви, напевно, можете знайти його виступи за останні 5-6 років перед різними натовпами. І виступи - проукраїнські. Чи це щось каже про його справжні думки? Ні. Можливо він в душі любить путіна і тільки й чекає на руський мир. Але це ні на що не впливає. Для соціуму має значення те, що він виголошує зараз. Але ніякого руськомірства я від нього не чув з того часу, як він з'явився на загальноукраїнській політичній сцені.
22.10.2021 13:49 Ответить
?
19.10.2021 10:28 Ответить
А що , Зеля змінив ім'я ?? Він тепер- Петро ?? .
19.10.2021 10:40 Ответить
А що, Зеленський йому ордени давав?
19.10.2021 10:41 Ответить
.До чого тут - ордени ?
Альо ,, вопше то , мова була про те - хто кого і куди піднімав . !! Ти говориш що цього Юраша , підняв якийсь Петро . Відомо що Юраш нардепом ніколи не був , до того як став під знамена Зєлі . Тобто - підняв його Зе . От я і питаю - Зе вже став Петром , чи він ще - Вова ?
19.10.2021 10:54 Ответить
Шановний, та чи мало у Бразілії Педро? НЕ підтягни його Петро, не дай йому орден, не назви його героем революції, хто б його зачислив до слуг. Поїдьте до Полтави і запитайте хто був такий Кива до 2014 року.
19.10.2021 10:59 Ответить
Бужанському, Дмитруку, Третьяковій, Дубінському теж Петро ордени давав? Чи чому ваша шобла їх у список взяла?
19.10.2021 11:09 Ответить
Ах он воно шо .! Тобто , слугою наріту цей Юраш став виключно тому що Порошенко йому вручив орден .!? Інакше , зельоні його в свій кагал би - не засватали , так . ? А як же тоді в слуги потрапили - Кока Тіщенко , чи Дубінський , чи Богуцьке ? Їм же Порошенко ордени не давав .
19.10.2021 11:10 Ответить
Так і слуг не четверо. Загалом це набір був з вулиці.
19.10.2021 11:12 Ответить
Ясно . Хоча ніх.. так не ясно - який же таки Петро підняв Юраша ( обрав депутатом і пригрів у себе в партії ,тобто ).
19.10.2021 11:17 Ответить
Шановний, хтось сказав що революції роблять романтики, а їх плодами користуються шахраї. Сотня зробила революцію і полягла, тисячи добровольців і військовослужбовців зупинили кацапів на Донбасі, але більшості з них досталась земля або нічого. Але хтось був на виду, а не під вогнем, і вуаля він відомий, успішний і заслужений. При цьому фактично звичайна, уста біографія.Зеленський говорить, що слуги ніхто без нього. І це правда. І частина слуг це люди Петра, без якого і Зеленьсткий їх би не знав. Все просто. Хто чесно служив той давно голову сложив. Так нас вчили ще в 1989.
19.10.2021 11:29 Ответить
Не неси цієї дурної маячні . Люди Петра ( тобто прихильники його політики - а не особисті його піддані . Не плутай .! ) зараз , у його партії ЕС , а в соцмережах відомі як - порохоботи . І саме вони є найбільшим ідеологічими противниками зебілів ,, одним я яких є Юраш .
19.10.2021 12:04 Ответить
Ти хоч з Подоляклм особисто знайомий?)
19.10.2021 16:42 Ответить
Подивись вчорашнє інтерв"ю ЗЕбіла - там він і говорить про "товаріщ Петро", дібіл!!!
19.10.2021 10:44 Ответить
У этого юраша, точно "язык без костей". Он работает отдельно от мозгов.
19.10.2021 11:33 Ответить
Україна може запропонувати кацапам лише осиновий кіл.
19.10.2021 10:24 Ответить
"но видим, что российская сторона хочет продолжать играть в чехарду и притворяться, что они там ни к чему" Росія дійсно на вашій норманській чехарді нідочого. Мозьква чітко визначила свій шлях на знищення України і з нього не поверне поки не сдохне. Можете щось шукати у її очах, лоскотати її оливами, тішити себе що начебто спрацювали на випередження, навіть можете станцювати гопак. Однак без гармат ви її не зупинете. Все інше пусте.
19.10.2021 10:25 Ответить
Со своей стороны мы предлагали и "оливковую ветвь", и пути выхода из этой ситуации
Что оно мелет? Дупу свою предлагать только можете, мрази зеленые.
19.10.2021 10:26 Ответить
В відповідь рашка запропонувала засунути ту "гілку" в одне місце. Невже за стільки років незрозуміло, що цей суб*єкт не договірноздатний.
19.10.2021 10:30 Ответить
то есть это означает, что Слуги Урода уже втихую пытались подставить свою навазелиненную жопу под *****, но кобель не вскочил?
19.10.2021 11:22 Ответить
Влада, яку не розуміють ні в світі, ні в середині країни. Яку "оливкову гілку" вони пропонували? Для московії "оливкова гілка", це повністю окупована Україна.
19.10.2021 11:35 Ответить
Цей юрашка або розумово відсталий, який маскується під зарозумілого, або куплений московітами агент, що маскується під недолугого патріота.
19.10.2021 11:55 Ответить
Дивують люди, яуих читаю тут. Це - дипломатія та політика, коли вголос кажуть про мир, а в душі посилають в дупу. Не переймайтесь, зрадофіли, ніхто цю війну закінчувати не бажає, це все для вух наших європартнерів, щоб тиснули на рашку санкціями. Якщо не тямите в політиці - не мучайте власний мозок, а просто живіться п'ятий
19.10.2021 12:14 Ответить
Мы хотим жить в мире и согласии . . .
Ну отдайте нам Крым, ну позязя
19.10.2021 12:23 Ответить
Виглядає на психопатичний розлад особистості + сімейна історія, цей й стало, мабуть, основою для вербування в проросійьку агентуру. Або просто корисний ідіот.
19.10.2021 12:40 Ответить
.... выписывают такие сентенции, что "не налазит на голову".

====================================================

Та все спокійно налазить оскільки:

1) Донбас Росії і на#уй непотрбний

2) Їй потрібна ВСЯ УКраїна.
19.10.2021 12:59 Ответить
 
 