Россия в вопросе Донбасса продолжает играть в чехарду, хотя Украина предлагала "оливковую ветвь", - "слуга народа" Юраш
Предстоящая встреча министров стран "нормандской четверки" является подтверждением того, что Украина не хочет и не будет ждать, пока Россия что-то там признает.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш, говорится в материале Какие "приветы" передает РФ накануне переговоров в нормандском формате?
По словам парламентария, в России пытаются писать статьи, чтобы дискредитировать Украину.
"Однако не нужно слишком много внимания обращать на Медведева. Регулярно выходят статьи и других деятелей Российской Федерации, которые тоже выписывают такие сентенции, что "не налазит на голову". Я очень внимательно слежу за российской дискуссией и элементами обсуждения, кто является потенциальным преемником Путина. Фамилия Медведева не возникает там слишком часто. Как по мне, такие статьи выглядят, как издевательство над самим собой. Потому что весь мир знает, что происходит. Аннексия Крыма, оккупация части Донбасса, десятки тысяч погибших, миллионы переселенцев, в том числе моя жена и мой сын, не являются лучшими аргументами для единства. Рассказывать сказки о гражданской войне тоже не стоит", - подчеркнул Юраш.
Нардеп отметил, что предстоящая встреча министров стран "нормандской четверки" является подтверждением того, что Украина не хочет и не будет ждать, пока Россия что-то там признает.
"России, наконец, нужно принять путь, который предлагает Украина. Способна ли она на это? Нужно спросить в Кремле. Со своей стороны мы предлагали и "оливковую ветвь", и пути выхода из этой ситуации, но видим, что российская сторона хочет продолжать играть в чехарду и притворяться, что они там ни к чему", - подытожил Юраш.
Воно дурне і нікчемне.
Він же не кривить душею, а відверто стоїть на проукраїнських засадах.
Його діяльність з 2014 року це доводить.
З юрашем не порівняти.
То до чого ви оці тези штовхаєте ?
А от ви, напевно, можете знайти його виступи за останні 5-6 років перед різними натовпами. І виступи - проукраїнські. Чи це щось каже про його справжні думки? Ні. Можливо він в душі любить путіна і тільки й чекає на руський мир. Але це ні на що не впливає. Для соціуму має значення те, що він виголошує зараз. Але ніякого руськомірства я від нього не чув з того часу, як він з'явився на загальноукраїнській політичній сцені.
Альо ,, вопше то , мова була про те - хто кого і куди піднімав . !! Ти говориш що цього Юраша , підняв якийсь Петро . Відомо що Юраш нардепом ніколи не був , до того як став під знамена Зєлі . Тобто - підняв його Зе . От я і питаю - Зе вже став Петром , чи він ще - Вова ?
Что оно мелет? Дупу свою предлагать только можете, мрази зеленые.
Ну отдайте нам Крым, ну позязя
====================================================
Та все спокійно налазить оскільки:
1) Донбас Росії і на#уй непотрбний
2) Їй потрібна ВСЯ УКраїна.