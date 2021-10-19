РУС
Пока текст Госбюджета-2022 никто в глаза не видел: за что голосовали "слуги народа" на фракции не ясно, - нардеп "Голоса" Железняк

"Голос" не будет голосовать за бюджет на следующий год.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады сказал глава фракции Ярослав Железняк.

По словам нардепа, пока текст бюджета "никто в глаза не видел", поэтому он не знает, за что вчера голосовали "слуги народа" на фракции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бюджетный комитет ВР рекомендовал Раде принять проект госбюджета-2022 в первом чтении, - Аристов

"Я не буду рассказывать, что по Регламенту должно было пройти принятие (в первом чтении. - Ред.) до 15 октября, два дня на ознакомление. Уже говорить о таких "регламентных закорючках" нет смысла", - заявил Железняк.

Топ комментарии
+1
У них своя Конституция, и свой бюджет.
19.10.2021 10:17 Ответить
+1
Зате перед виборами які були рєформатєрські і креактивні. А зараз, тьфу на Галас.
19.10.2021 10:30 Ответить
+1
По словам нардепа, пока текст бюджета "никто в глаза не видел", поэтому он не знает, за что вчера голосовали "слуги народа" на фракции. Источник:
А ти думаєш - вони самі знають ??
19.10.2021 10:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Сюрприиииз ))))
19.10.2021 10:16 Ответить
Пінчук платить половині фракції Голоса що підтримує Жєлєзняка, чи другій половині, що орієнтується на Зє?
19.10.2021 10:28 Ответить
Первое.
19.10.2021 10:33 Ответить
А вони голосують, бо бояться прогнівити зеленського - платить добре.
19.10.2021 10:16 Ответить
У них своя Конституция, и свой бюджет.
19.10.2021 10:17 Ответить
А ці зеленосракі бібізяни ще й читать уміють? Я думав вони тільки срать і на кнопки тиснути уміють
19.10.2021 10:18 Ответить
Навчити мавпу в Трускавці і вона буде тиснути на зелену кнопку.
19.10.2021 10:19 Ответить
А шо то за "голосА"? Галюны?
19.10.2021 10:19 Ответить
Зате перед виборами які були рєформатєрські і креактивні. А зараз, тьфу на Галас.
19.10.2021 10:30 Ответить
ты еще не среди этих "прозревших"?
19.10.2021 10:35 Ответить
Я осознано голосовал за ЗЕ и в подобной ситуации сделаю так же, и ещё 73% сделают....
19.10.2021 10:42 Ответить
ну т.е. до тебя еще не дошло что ты тупое говно. ок. подождем еще
19.10.2021 10:44 Ответить
От шЫколадного быдла другого ответа и никто и не ожидал.....
19.10.2021 10:47 Ответить
как ты про себя... "никто". четко. прямо в десятку
19.10.2021 10:48 Ответить
про 73 ты погорячился конечно. среди моих знакомых уже не осталось тех кто готов проголосовать за зеленого офшорника. но в твоей палате дурки такие еще есть - не сомневаюсь
19.10.2021 10:45 Ответить
Если будет Зе и шЫ во втором туре, результат будет такой же как и в 19.
19.10.2021 10:48 Ответить
время покажет кто где срал
19.10.2021 10:49 Ответить
За общак!
19.10.2021 10:21 Ответить
за меню
19.10.2021 10:34 Ответить
По словам нардепа, пока текст бюджета "никто в глаза не видел", поэтому он не знает, за что вчера голосовали "слуги народа" на фракции. Источник:
А ти думаєш - вони самі знають ??
19.10.2021 10:35 Ответить
По словам нардепа, пока текст бюджета "никто в глаза не видел"

Так а что на него смотреть, бюджет как бюджет. В следующих расследованиях pandora papers все и узнаете. Как дети малые....
19.10.2021 10:36 Ответить
 
 