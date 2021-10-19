Пока текст Госбюджета-2022 никто в глаза не видел: за что голосовали "слуги народа" на фракции не ясно, - нардеп "Голоса" Железняк

"Голос" не будет голосовать за бюджет на следующий год.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады сказал глава фракции Ярослав Железняк.

По словам нардепа, пока текст бюджета "никто в глаза не видел", поэтому он не знает, за что вчера голосовали "слуги народа" на фракции.

"Я не буду рассказывать, что по Регламенту должно было пройти принятие (в первом чтении. - Ред.) до 15 октября, два дня на ознакомление. Уже говорить о таких "регламентных закорючках" нет смысла", - заявил Железняк.