Пока текст Госбюджета-2022 никто в глаза не видел: за что голосовали "слуги народа" на фракции не ясно, - нардеп "Голоса" Железняк
"Голос" не будет голосовать за бюджет на следующий год.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады сказал глава фракции Ярослав Железняк.
По словам нардепа, пока текст бюджета "никто в глаза не видел", поэтому он не знает, за что вчера голосовали "слуги народа" на фракции.
"Я не буду рассказывать, что по Регламенту должно было пройти принятие (в первом чтении. - Ред.) до 15 октября, два дня на ознакомление. Уже говорить о таких "регламентных закорючках" нет смысла", - заявил Железняк.
А ти думаєш - вони самі знають ??
Так а что на него смотреть, бюджет как бюджет. В следующих расследованиях pandora papers все и узнаете. Как дети малые....