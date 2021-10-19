РУС
Судьбу человечества не должна решать "горстка" победителей во Второй мировой войне, - Эрдоган

Судьбу человечества не должна решать

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в ходе официального визита в африканскую страну, заявил, что Анкара ведет борьбу с несправедливостью в политической системе мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Анголу.

"Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне", - цитирует слова Эрдогана его пресс-служба.

Как сообщает госагентство Anadolu, сетуя на "несправедливость" нынешней системы мироустройства, он подчеркнул, что "мир больше пяти", подразумевая пять стран – постоянных членов Совета безопасности ООН, которые стали такими после победы над гитлеровской коалицией в 1940-х.

"В то время как мир и почти все аспекты нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают радикальные преобразования, нельзя думать, что глобальная архитектура безопасности останется прежней", – добавил Эрдоган.

"Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны", - указал турецкий лидер.

Президент Турции сообщил ангольскому парламенту, что "мы нация, не запятнанная колониализмом", и посетовал, что "есть люди, которые все еще не могут принять достижения африканского народа в области независимости, свободы и равенства".

"Этим странам необходимо избавиться от очарованности своей кровавой историей и взглянуть в лицо сегодняшним реалиям", – подытожил Эрдоган.

+15
Ну как говорил в таких случаях древний мой знакомый "В принципе я (Эрдоган) прав". 5 стран постоянного совета безопасности с правом вето (да еще с таким людоедом как Москвордор) это атавизм.
Вообще эту шоблу (ООН) нужно разогнать, бессмысленная трата очень больших денег, контора нисколько не была способна после 1945 года, тем более неспособна сейчас, обеспечить безопасность стран и народов на планете.
19.10.2021 10:50 Ответить
+14
Золоті слова і головне доречно сказані. Та і у війні перемогли не Путін з Шойгу, а скоріше мій дід Іван та дід моєї дружини Микола, які не дожили до обстрілу їхніх осель з російських гармат. І за життя вони дурацьких ленточок не носили і фанерні рейстаги не штурмували.
19.10.2021 10:52 Ответить
+12
Ахах... Турки - нация не "запятнанная" колониализмом....
Расскажи это южным славянам , грекам, народам Кавказа и аравийского полуострова и т.д
19.10.2021 10:36 Ответить
совковое враньё. капитуляцию подписали на западном фронте
25.10.2021 20:00 Ответить
А 300 тысячная армия в Африке, французский легион под Москвой, морское сражение - операция Катапульта, Нормандия?
Это кабы голубей пускали?
19.10.2021 11:40 Ответить
Ніяких 300'000 французської армії в Афраці не було. "Вільні французьскі сили" ніколи не були більше 80'000. Причому більше половини з них - це жителі колоній, які ніколи громадянами Франції не були. "Сіпаї", яких наймали на гроші Англії та США. Саме тому більшість "самостійних операцій", які були ініційовані Ш. де Голлем, з тріском провалилися. Звісно, після висадки на півдні Франції (коли наступ з Нормандії вже суттєво просунувся і все стало зрозуміло), розміри "Французської визвольної армії" стрімко стали рости. Але реальної військової сили вони не представляли. Їхня участь в 1944-1945 році в "бойових діях" обмежилася окупацією півдня Німеччини (де в вермахту ніколи не було ніяких значущих сил) та контролем таких страшно мілітаризованих регіонів, як Ліхтенштейн та Тіроль.
19.10.2021 12:06 Ответить
Шо ты свистишь?
Какие сипаи, войска подчинявшиеся Виши были свыше 300 тысяч и так давали просраться коалиции в Сирии, что перепуганные евреи как один дрыснули в Турцию.
С тех пор и ведется дружба Израиля и Турции.
19.10.2021 12:50 Ответить
Проблема тільки в тому що, більшість французьких військ в Африці підтримували не де Голля, а Віші і Ось.
19.10.2021 13:43 Ответить
Що тут казати - на чолі країни в той час були лише ті, які бажали "заглянути в очі" гітлера. Тому при тотальній перевазі як в живій силі (2.5 до 1), так і в техніці (5 до 3), в 1940 році фактично капітулювали без боїв.
19.10.2021 11:57 Ответить
Ну что ж, победи и властвуй. Никто не мешает
19.10.2021 10:35 Ответить
Ахах... Турки - нация не "запятнанная" колониализмом....
Расскажи это южным славянам , грекам, народам Кавказа и аравийского полуострова и т.д
19.10.2021 10:36 Ответить
Османская империя, которая влияла на мировую политику намного сильнее, чем сейчас влияют США или всё таки Турция?
19.10.2021 11:26 Ответить
Молодец Эрдоган. Сегодняшняя мировая система по сути диктатура.
19.10.2021 10:38 Ответить
На январь 1942 года в страны Антигитлеровской Коалиции входило 26 стран мира,а к моменту апреля-мая 1945 года в Коалицию победителей входило 53 государства....,Эрдоганыч это не горстка...
19.10.2021 10:40 Ответить
Это почему же?Кто сильнее-тот и правит миром.Или Эрдоган захотел справедливости?😅
19.10.2021 10:43 Ответить
он просто ищет и завоевывает место регионального Лидера ...))
19.10.2021 11:13 Ответить
Турция формально объявила войну нацистской Германии 23 февраля 1945 года и вошла в Состав Коалиции...
19.10.2021 10:46 Ответить
так Раися даже и не победитель во ВМВ
19.10.2021 10:48 Ответить
"мы нация, не запятнанная колониализмом"- идиот не помнит карту османской империи?
19.10.2021 10:50 Ответить
Так он Президент Турции, а не султан.
19.10.2021 11:27 Ответить
Ну как говорил в таких случаях древний мой знакомый "В принципе я (Эрдоган) прав". 5 стран постоянного совета безопасности с правом вето (да еще с таким людоедом как Москвордор) это атавизм.
Вообще эту шоблу (ООН) нужно разогнать, бессмысленная трата очень больших денег, контора нисколько не была способна после 1945 года, тем более неспособна сейчас, обеспечить безопасность стран и народов на планете.
19.10.2021 10:50 Ответить
Вы не догадываетесь почему ООН находится в Америке?
19.10.2021 10:53 Ответить
А я недогадливый, но полагаю по вашему мнению, в том что обосрался сосед всегда непременно виноваты США.
19.10.2021 10:55 Ответить
В одном вы правы, ООН это фикция. Рога и Копыта.
19.10.2021 10:59 Ответить
фикция пока рашка в совбезе засела
19.10.2021 11:10 Ответить
Хоч би взяти приклад Палестини, ще ж побєдители дали право євреям окупувати її, та викидати палестинців з їхніх домів...
19.10.2021 12:57 Ответить
Украина положила 6 млн. солдат за установление мирового порядка, в котором ей предусмотрено место проститутки, попрошайки и терпилы. В двадцать раз больше, чем американцы. Чистая тебе трагикомедия.
19.10.2021 10:52 Ответить
Золоті слова і головне доречно сказані. Та і у війні перемогли не Путін з Шойгу, а скоріше мій дід Іван та дід моєї дружини Микола, які не дожили до обстрілу їхніх осель з російських гармат. І за життя вони дурацьких ленточок не носили і фанерні рейстаги не штурмували.
19.10.2021 10:52 Ответить
Дійсно непричому, СРСР під час війни літали на їх літаках, їздили на їх автомобілях, стріляли з їхніх гармат, радянський солдат їв один раз на рік, горюче на війні взагалі зайве. Вони даремно з 1940 року кошмарили німців у Атлантиці, бомбили Німеччину, а другий фронт взагалі був прогулянкою по Франції. Навіщо їм було віттягувати на себе частину Вермахту в Африці і на Западі, наші баби справно народжували по вказівці Жукова. І цікаво, когось з ваших заморили голодом, вислали до Сибіру, розстріляли у 1938, тримали у штрафбаті? Моїх так. Але ті що дійшли у 1945 до Німеччини були вдячні союзникам, що непотрібно було йти далі і вони вижили у цій війні.
19.10.2021 14:08 Ответить
А еще до высадки в Нормандии был фронт в Италии.
К стати мой дед дошел до Чехии но их сразу же отправили эшелонами в Манчжурию, а потом- в Корею (против войск оон и недавнего союзника по лендлизу). Совок- неблагодарные свиньи
20.10.2021 08:53 Ответить
Кому выгодна была 2 мировая я на цензоре уже царапал...,а это Гитлер и Сралин...,зачем война была нужна Франции и Британии если Германия итак по итогоам 1 Мировой им платила Репарации до 1966 года включительно... а на 22 ибня 1941 года США проивзодили промышленной продукции больше,чем весь остальной Мир вместе взятый...
19.10.2021 10:53 Ответить
Главный фронт 2-ой мировой был между Гитлером и Ротшильдами. Решался вопрос какой народ будет доминировать на планете, европейский или еврейский.
19.10.2021 11:59 Ответить
Такой же больной на голову, как и все диктаторы!

"Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны" - шо он хочет?
19.10.2021 10:53 Ответить
Вже турки би мовчали ...Скільки війн було ініційовано ними у Європі, скільки смертей..
19.10.2021 10:53 Ответить
Це ссср ініціювала війни по всьому світу, експортуючи комунізм і "інтенаціональний долг" по заветам Леніна", і в Африці та на Близькому Сході поставила своїх промосковських очільників і провокувала революції "Пролетарии всех стран соединяйтесь". Навіть на Кубу добралися, а сьогодні й на Венесуелі керують. А мета в раші одна -- захопити весь світ.
19.10.2021 13:26 Ответить
Дебілка ти оксана.
19.10.2021 14:11 Ответить
Япония не признала итоги 2 Мировой и находится в состоянии войны с РАБссией...Новый премьер Японии заберет Курилы Сахалин и т.д...,Мавзолейные вы попали под Колпак Мюллера.... а японские острова Кунашир,Итуруп,Хабомаи и Шикотан японцы заберут...ибо названия островов истинно РЮССКИЕ...
19.10.2021 10:58 Ответить
"мы нация, не запятнанная колониализмом" - смішно чути таке від турків, які по суті захопили чужі землі, оселилися на них і кілька століть кошмарили Європу. А взагалі Рада безпеки ООН - гнилий інститут, в якому будь-який один член може срати всім на голову, блокувати будь-які рішення і йому за це нічого не буде. Рішення мають прийматися більшістю у тому або іншому вигляді (1/2, 2/3, 3/4 або за іншою формулою).
19.10.2021 11:01 Ответить
Смачно харкнул на лысину плешивому=)
19.10.2021 11:03 Ответить
странно слышать от Эрдогана, который яростно надрачивает на былое величие Османской империи, что его страна не выпачкала руки об колониализм)) Видать призабыл, что ранее размеры империи простирались от Балкан и Карпат до Месопотамии и Судана
19.10.2021 11:04 Ответить
Было время, когда Османская империя была сильнейшим государством мира.
Почему Эрдогану не помнить об этом?
А ещё могут вспомнить Италия с Объединённым королевством Великобритания, Испания, Португалия. Да и нам, украинцам, не грех вспомнить пусть даже не Трипольскую историю, а хотя бы времена Ярослава, когда он только приданного за родную сестру, вышедшую замуж за польского короля дал больше, чем польский годовой доход. За дочку свою, Ярославну, дал приданного почти в два раза больше годового дохода Франции. Аналогично дал огромное приданное своим дочерям, поехавшим принцессами и королевами в Венгрию, Данию и Половецкое ханство.
По сути, при Ярославле, Киев был финансовой столицей мира!!!
19.10.2021 11:36 Ответить
дада, знакомое заболевание. Когда реальных поводов для гордости мало - обычно так и делают, начинают гордится подвигами давно умерших предков
19.10.2021 12:08 Ответить
Нет, просто это ответ тем кацапским придуркам, которые утверждают, что украинский народ ни на что не способен, что уничижительное, кацапское "турок, молдованин, чукча, лицо кавказской национальности, макаронник" не имеют ничего общего с действительностью.
19.10.2021 18:57 Ответить
"Призабил величиє предков..." Так є, бо в Турції зараз не знайдеш жодного пам'ятника великим очільникам Османської імперії. Повсюди стоять пам'ятники Ататюрку. Не повірите, але навіть новонародженим дітям вішають на ланцюжку портретик Ататюрка...
19.10.2021 13:43 Ответить
В Фетхие на главной променаде есть памятник со статуями всех их вождей. Даже Аттилла там есть, хотя тюркское происхождение гуннов- спорно. А фото Ататюрка действительно в каждом помещении, как будто сталинщина какая-то
20.10.2021 08:48 Ответить
ссср виключили з лігі націй а росію з оону не виключили. Це все що потрібно знати аби не поважати оон.
19.10.2021 11:09 Ответить
Американці забили на ООН ще в 1999 році, коли розбомбили Югославію...
19.10.2021 13:12 Ответить
ХОРОШОБЫ ВЪ"БАТЬ ПО ЗУБАМ ПАРАШИ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ С ПОМОЩЬЮ НАТО ИЛИ СО СТОРОНЫ КИТАЯ -БЫЛИ БЫ РЕШЕНЫ 90% ВСЕХ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ НО РАСШАРКИВАНИЕ КАБЛУКАМИ И ЖЕВАНИЕ СОПЛЕЙ С ТАКИМ ГОСУДАРСТВОМ СКАТИВШИМСЯ И ПРЕВРАТИВШИМСЯ В ДЕРЬМО И ПРОСТОЙ МЕРЗОСНЫЙ БАНДИТИЗМ НИ К ЧЕМУ ХОРОШЕМУ МИР НЕ ПРИВЕДУТ .
19.10.2021 11:15 Ответить
Упаси нас Бог мати кордони з Китаєм.
19.10.2021 13:50 Ответить
Что то он мне Лукашенко начал напоминать. Набор слов, бессмысленных и несвязных.
19.10.2021 11:18 Ответить
З суіцидальною лівацькою політикою Заходу, такий стан речей ще не довго триватиме.
19.10.2021 11:20 Ответить
Мовчу про Вірменський геноцид.Але!кривава клешня османів дотягнулася до екватора!Ханські палаци стоять біля Кіліманджаро!До речі,работоргівлю чорним населенням Африки організовуували власне т у р к и!Саме турки відловлювали (вони ж природжені людолови) аборигенів і збували їх на невільницьких ринках американцям!Зате власне на американців впав увесь осуд і сором за работоргівлю.
19.10.2021 11:29 Ответить
Поскольку ты про тот геноцид ничего не знаешь - продолжай молчать.
19.10.2021 11:45 Ответить
А было ли массовое убийство армян, именно государственной политикой геноцида армянской нации?
Это было в годы Первой мировой войны. Османская империя воевала на стороне Германской и Австро-Венгерской империй. Кстати, пролив Дарданеллы, так и не был захвачен объединенными силами флотов Российской, Британской, Японской империй и военным флотом Республики Франция. А уж как Романов старался захватить оба пролива, Мраморное море и Стамбул!!!

Так вот, в эти времена армяне составляли примерно 10% населения Османской империи, но контролировали до 85% всей внутренней и внешней торговли. Сами понимаете, что во время таких больших войн продовольствия не хватает, а спекулянты наглеют по самое немогу.
Ну и пошел голодный народ громить магазины и их хозяев. А так как, практически все они были армянами, то армяне объявили это геноцидом, который в самой Турции так и не признан.

В той же Болгарии, сами болгары утверждали, что после "освобождения" их войсками Российской империи от Османской, болгары стали жить гораздо хуже.

Именно арабы дали Европе современную математику, вместо римских палочек.
Медицина. Астрономия...

До речі, наши пращури також займалися продажем рабів. А хто не займався? Та тіж самі чорношкіри самі відловлювали своїх та продавали усяким Себастьянам Перейро.
19.10.2021 11:47 Ответить
ООН - недееспособная и декоративная ширма, не понимаю зачем вообще сокрушаться по поводу ее существования, можно просто покинуть ее и показать "фак" всем постоянным "членам"!
19.10.2021 11:36 Ответить
А может нужно попытаться изменить её изнутри?
По аналогии - будучи членом ЕС, проще добиваться изменений в ЕС, чем как Турция и Украина, стоя возле дверей с просьбой впустить.

Сначала, после развала СССР, развалился и двуполярный мир. Теперь, после целой череды крайне слабых, по сравнению с Рейганом Президентов США, явно умирает и однополярный мир, с одной супердержавой. Теперь тенденция к созданию некоторого количества РЕГИОНАЛЬНЫХ лидеров и Турция борется с Ираном, за место такого лидера на Ближнем Востоке и Средней Азии.
19.10.2021 11:51 Ответить
история никого и ничему не учит и повторяется циклически. как сдохла недееспособная ширма "лига наций", так и оон тоже "ласты склеит" перед большой войной!
21.10.2021 06:08 Ответить
Сказка "Три поросенка".
Один поросенок построил домик из соломы. Второй поросенок построил домик из веточек. Третий поросенок построил каменный домик.

Может просто и Лига наций и ООН были не правильно построены?
21.10.2021 13:12 Ответить
А я собственно не уверен, что будет большая война, по типу Первой или Второй мировой.

Мир же уже отошел от биполярности и однополярности. Теперь возникают новые, уже РЕГИОНАЛЬНЫЕ лидеры. Вот на этих, региональных площадках возможны военные конфликты, как например, периодические пограничные войны между двумя ядерными державами - Индией и Пакистаном. Худшим вариантом является внутренняя, гражданская война, когда соседи и не только соседи, радостно бомбят школы и больницы в Сирии. При этом сирийцы сами собственно виноваты в том, что много десятилетий подыгрывали в этом регионе СССР и РФ.
21.10.2021 13:17 Ответить
История свидетельствует, что любая мперия переживает взлеты и падения. И Турция не стала исключением. На фоне падения американской империи (уход из Афганистана, неоказания поддержки Украине и Грузии перед лицом российской агрессии), Эрдоган мечтает о временах Османского государства. Их поддержка Азербайлджану в борьбе против пророссийской Армении - тому свидетельство.
Зайдите сегодря в любое заведение или учреждение, где хозяин азербайлжанец. Там обязательно рядом с их флагом будет висеть турецкий.
19.10.2021 12:24 Ответить
Рада Безпеки із головним зачинщиком ІІ Світової війни, із незрозумілим "переможцем" Китаєм, що включений туди за протекцією сраліна, із Францією, якій приписані завищені заслуги у тій війні - дуже сумнівний склад постійних членів. Тільки США і Британія - заслужені.
Але чи актуальна післявоєнна система управління в ООН зараз, через 75 років після війни?
19.10.2021 12:27 Ответить
Красавчик, Реджи !!!
Культурно умыл и путю, и Макрона, и американцев . . .
Тем более, что 5 постоянных членов Совбеза не вполне относятся к выигравшим войну - Францию и Китай освобождали, например . . . Если кто и выиграл, то Великобритания, США и СССР.

А ведь за Эрдоганом молча (пока) стоят, но готовы подписаться под этими словами и Япония, и Германия (и ЕС в целом), и Индия, и Пакистан, и страны Персидского залива, и Израиль, и Бразилия, и много кто ещё.

Надо переходить от 5 постоянных членов Совбеза ООН к формату G-20 (20 крупнейших экономик планеты), причём в непостоянном виде. А кто на данный момент по экономике входит в G-20, тот в Совбезе и сидит, заслужил. Прошёл год, кто-то обогнал - до свидания. Ну и №№21 - 25 - от остальных стран, калибром поменьше, на основе регионального представительства, чтобы не обидно и всех услышали. И такой вот Президиум из 25 стран должен решать, а в случае невозможности решения - вопрос должен выноситься на Генассамблею.

А не так, как сейчас - одна россия вето наложила и "нехай весь світ зачекає" . . .
19.10.2021 13:03 Ответить
Простими словами кажучи - Світ устал від відносно ситого та мирного життя. Всі хочуть "історічєской справедливості" але такої, яку вони самі собі уявляють.
19.10.2021 13:21 Ответить
Ну конечно Эрдоган "малость" перегнул. Турция ( Османская империя) было колонизатором , от Каспийского моря до границ Марокко.( с востока на запад) От Йомена, Катара, Юж. Судана до почти что Киева, Вены( от юга на север), перечень порабощенных народов и не сосчитать. В другом он прав. Давно пора менять устав ООН. То что судьбы мира решают пять стран неправильно. Тем более что достаточно право вето даже одной страны. Кроме этого СССР уже нет, а Китай ( тот что вступал в ООН) остался лишь на Тайване. Понятно что быстро это не решить. Но для начала нужно увеличить количество стран постоянных членов Совета безопасности, и к тем пяти что сейчас добавить - Индию, Японию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, Бразилию. Пока хватит и 12 ( потом, лет через 15 - 20 можно расширить до 15 к примеру) А вето должно быть только в том случае если за это проголосует две трети , т.е. из 12 например 8. Это более демократично. Но такие страны как РФ, Китай, да и США на это не пойдут. Их данная "замороженная" ситуация вполне устраивает. Одна беда для стран Африки да и для Турции( или к примеру Пакистану, Саудовской Аравии) при любом раскладе пока им там места нет ни по каким показателям. Поэтому видимо будет оставаться как есть.
19.10.2021 13:26 Ответить
А КТО ТАМ ПОБЕДИТЕЛЬ !?)
19.10.2021 13:32 Ответить
Когда Сервером начинают управлять не пара админов, а все юзера, то этому Серверу будет Ж.
Демократия хороша в разумных пределах.
19.10.2021 13:58 Ответить
Вчіть українську, цензорні перекладачі. Не ГОРСТКА, а ЖМЕНЬКА!
19.10.2021 15:52 Ответить
Не заплямовані Колоніалізмом.?Захватили Візантію і живуть собі там на чужій землі.!
19.10.2021 22:00 Ответить
Да я б Францию вобще исключил из стран победителей. Она всю войну в образе сателлита Германии (уряд Виши) помогала гитлеру. Британцам даже пришлось потопить французский флот в Средиземном море т.к. он перешел в подчинение прогерманскому правительству Франции.
И как она участвовала в освобождении Европы? Скорее наоборот
20.10.2021 08:40 Ответить
Шоб вы понимали, в Турции среди основателей страны есть на аллее героев даже Аттилла, которого все гунном считают. А тюркское происхождение гуннов еще не доказано
20.10.2021 08:42 Ответить
Ну пошло!!Ну поехало!! Сейчас краснопузая фашисткая демагогия начнёт восхвалять сваего Сралина -Убийцу 60 млн человек!!
24.10.2021 09:07 Ответить
