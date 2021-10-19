Судьбу человечества не должна решать "горстка" победителей во Второй мировой войне, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в ходе официального визита в африканскую страну, заявил, что Анкара ведет борьбу с несправедливостью в политической системе мира.

"Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне", - цитирует слова Эрдогана его пресс-служба.

Как сообщает госагентство Anadolu, сетуя на "несправедливость" нынешней системы мироустройства, он подчеркнул, что "мир больше пяти", подразумевая пять стран – постоянных членов Совета безопасности ООН, которые стали такими после победы над гитлеровской коалицией в 1940-х.

"В то время как мир и почти все аспекты нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают радикальные преобразования, нельзя думать, что глобальная архитектура безопасности останется прежней", – добавил Эрдоган.

"Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны", - указал турецкий лидер.

Президент Турции сообщил ангольскому парламенту, что "мы нация, не запятнанная колониализмом", и посетовал, что "есть люди, которые все еще не могут принять достижения африканского народа в области независимости, свободы и равенства".

"Этим странам необходимо избавиться от очарованности своей кровавой историей и взглянуть в лицо сегодняшним реалиям", – подытожил Эрдоган.