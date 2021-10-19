Судьбу человечества не должна решать "горстка" победителей во Второй мировой войне, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в ходе официального визита в африканскую страну, заявил, что Анкара ведет борьбу с несправедливостью в политической системе мира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Анголу.
"Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне", - цитирует слова Эрдогана его пресс-служба.
Как сообщает госагентство Anadolu, сетуя на "несправедливость" нынешней системы мироустройства, он подчеркнул, что "мир больше пяти", подразумевая пять стран – постоянных членов Совета безопасности ООН, которые стали такими после победы над гитлеровской коалицией в 1940-х.
"В то время как мир и почти все аспекты нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают радикальные преобразования, нельзя думать, что глобальная архитектура безопасности останется прежней", – добавил Эрдоган.
"Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны", - указал турецкий лидер.
Президент Турции сообщил ангольскому парламенту, что "мы нация, не запятнанная колониализмом", и посетовал, что "есть люди, которые все еще не могут принять достижения африканского народа в области независимости, свободы и равенства".
"Этим странам необходимо избавиться от очарованности своей кровавой историей и взглянуть в лицо сегодняшним реалиям", – подытожил Эрдоган.
Это кабы голубей пускали?
Какие сипаи, войска подчинявшиеся Виши были свыше 300 тысяч и так давали просраться коалиции в Сирии, что перепуганные евреи как один дрыснули в Турцию.
С тех пор и ведется дружба Израиля и Турции.
Расскажи это южным славянам , грекам, народам Кавказа и аравийского полуострова и т.д
Вообще эту шоблу (ООН) нужно разогнать, бессмысленная трата очень больших денег, контора нисколько не была способна после 1945 года, тем более неспособна сейчас, обеспечить безопасность стран и народов на планете.
К стати мой дед дошел до Чехии но их сразу же отправили эшелонами в Манчжурию, а потом- в Корею (против войск оон и недавнего союзника по лендлизу). Совок- неблагодарные свиньи
"Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны" - шо он хочет?
Почему Эрдогану не помнить об этом?
А ещё могут вспомнить Италия с Объединённым королевством Великобритания, Испания, Португалия. Да и нам, украинцам, не грех вспомнить пусть даже не Трипольскую историю, а хотя бы времена Ярослава, когда он только приданного за родную сестру, вышедшую замуж за польского короля дал больше, чем польский годовой доход. За дочку свою, Ярославну, дал приданного почти в два раза больше годового дохода Франции. Аналогично дал огромное приданное своим дочерям, поехавшим принцессами и королевами в Венгрию, Данию и Половецкое ханство.
По сути, при Ярославле, Киев был финансовой столицей мира!!!
Это было в годы Первой мировой войны. Османская империя воевала на стороне Германской и Австро-Венгерской империй. Кстати, пролив Дарданеллы, так и не был захвачен объединенными силами флотов Российской, Британской, Японской империй и военным флотом Республики Франция. А уж как Романов старался захватить оба пролива, Мраморное море и Стамбул!!!
Так вот, в эти времена армяне составляли примерно 10% населения Османской империи, но контролировали до 85% всей внутренней и внешней торговли. Сами понимаете, что во время таких больших войн продовольствия не хватает, а спекулянты наглеют по самое немогу.
Ну и пошел голодный народ громить магазины и их хозяев. А так как, практически все они были армянами, то армяне объявили это геноцидом, который в самой Турции так и не признан.
В той же Болгарии, сами болгары утверждали, что после "освобождения" их войсками Российской империи от Османской, болгары стали жить гораздо хуже.
Именно арабы дали Европе современную математику, вместо римских палочек.
Медицина. Астрономия...
До речі, наши пращури також займалися продажем рабів. А хто не займався? Та тіж самі чорношкіри самі відловлювали своїх та продавали усяким Себастьянам Перейро.
По аналогии - будучи членом ЕС, проще добиваться изменений в ЕС, чем как Турция и Украина, стоя возле дверей с просьбой впустить.
Сначала, после развала СССР, развалился и двуполярный мир. Теперь, после целой череды крайне слабых, по сравнению с Рейганом Президентов США, явно умирает и однополярный мир, с одной супердержавой. Теперь тенденция к созданию некоторого количества РЕГИОНАЛЬНЫХ лидеров и Турция борется с Ираном, за место такого лидера на Ближнем Востоке и Средней Азии.
Один поросенок построил домик из соломы. Второй поросенок построил домик из веточек. Третий поросенок построил каменный домик.
Может просто и Лига наций и ООН были не правильно построены?
Мир же уже отошел от биполярности и однополярности. Теперь возникают новые, уже РЕГИОНАЛЬНЫЕ лидеры. Вот на этих, региональных площадках возможны военные конфликты, как например, периодические пограничные войны между двумя ядерными державами - Индией и Пакистаном. Худшим вариантом является внутренняя, гражданская война, когда соседи и не только соседи, радостно бомбят школы и больницы в Сирии. При этом сирийцы сами собственно виноваты в том, что много десятилетий подыгрывали в этом регионе СССР и РФ.
Зайдите сегодря в любое заведение или учреждение, где хозяин азербайлжанец. Там обязательно рядом с их флагом будет висеть турецкий.
Але чи актуальна післявоєнна система управління в ООН зараз, через 75 років після війни?
Культурно умыл и путю, и Макрона, и американцев . . .
Тем более, что 5 постоянных членов Совбеза не вполне относятся к выигравшим войну - Францию и Китай освобождали, например . . . Если кто и выиграл, то Великобритания, США и СССР.
А ведь за Эрдоганом молча (пока) стоят, но готовы подписаться под этими словами и Япония, и Германия (и ЕС в целом), и Индия, и Пакистан, и страны Персидского залива, и Израиль, и Бразилия, и много кто ещё.
Надо переходить от 5 постоянных членов Совбеза ООН к формату G-20 (20 крупнейших экономик планеты), причём в непостоянном виде. А кто на данный момент по экономике входит в G-20, тот в Совбезе и сидит, заслужил. Прошёл год, кто-то обогнал - до свидания. Ну и №№21 - 25 - от остальных стран, калибром поменьше, на основе регионального представительства, чтобы не обидно и всех услышали. И такой вот Президиум из 25 стран должен решать, а в случае невозможности решения - вопрос должен выноситься на Генассамблею.
А не так, как сейчас - одна россия вето наложила и "нехай весь світ зачекає" . . .
Демократия хороша в разумных пределах.
И как она участвовала в освобождении Европы? Скорее наоборот