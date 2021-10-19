РУС
За сутки от коронавируса в Киеве умерли 26 человек, выявили 837 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 837 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 245483), зафиксировано 26 летальных случаев.

Об этом на своей странице в Facebook написал Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболени 467 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 304 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 35 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 1 месяца до 17 лет.

Также зафиксировано 26 летальных случаев от вируса (всего 5712): 19 женщин от 48 до 86 лет и 7 мужчин от 46 до 86 лет.

За сутки госпитализировали 145 больных коронавирусом и 376 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

246 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 224834).

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Деснянском (182), Дарницком (129) и в Святошинском (123).

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 26 человек, выявили 837 новых случаев, - Кличко 01

+3
В Днепре олени уже переполняют пункты вакинации: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/18/7310808/
Всё лето и половина осени была возможность сделать это нормально, без суеты, не толпой, но олени надували щёки и размазывали сопли. А сейчас припекло.
показать весь комментарий
19.10.2021 10:46 Ответить
+2
Истинных нет. Есть ольгинские тролли на зарплате, и есть олени, которые ретранслируют их бред потому, что он вписывается в инфантильное болотце их жизни. Когда этот антиваксерный бред перестает гармонировать с болотом инфантила, олень идет вакцинироваться совершенно спокойно и не терзаясь сомнениями, т.к. он не живёт своим умом.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:15 Ответить
+2
Вот именно. Под выборы и это принудилово припомнят, даже и не сомневайтесь.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:22 Ответить
