За сутки от коронавируса в Киеве умерли 26 человек, выявили 837 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 837 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 245483), зафиксировано 26 летальных случаев.

Об этом на своей странице в Facebook написал Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболени 467 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 304 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 35 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 1 месяца до 17 лет.

Также зафиксировано 26 летальных случаев от вируса (всего 5712): 19 женщин от 48 до 86 лет и 7 мужчин от 46 до 86 лет.

За сутки госпитализировали 145 больных коронавирусом и 376 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

246 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 224834).

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Деснянском (182), Дарницком (129) и в Святошинском (123).