Разумков – Зеленскому о законе об олигархах: Ни разу готовый текст закона не передавался в Венецианскую комиссию. Президента перед интервью должны о таком предупреждать

Экс-спикер ВР Дмитрий Разумков был удивлен заявлением президента Владимира Зеленского о том, что в Венецианской комиссии сейчас нет текста закона о деолигархизации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам.

"Потому что ни одного раза за два года нашей работы готовый текст закона не передавался на рассмотрение Венецианской комиссии. Те коллеги, кто готовят президенту информацию перед интервью должны об этом предупреждать", - отметил Разумков.

Нардеп предполагает, что мог договорится с Джанни Буккикио относительно направления в комиссию закона о деолигархизации.

"Мы знаем, что вопрос закона №5599 будет рассматриваться в декабре. Какой будет текст? Логично, что они могут просить уже конечный вариант дополнительно, который был проголосован в стенах Верховной Рады с теми всеми правками или с одной правкой (если будет фальсификация в комитете). Это мы уже посмотрим", - пояснил политик.

Отметим, что ранее в эфире телеканала ICTV Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венецианская комиссия и ее глава Букиккио были "удивлены", что им "отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение, то есть не совсем понятный документ".

"Мало того, что он не был проголосован и не прошел второе чтение, он был не подписан Президентом Украины. То есть он хотел бы, и это его прямая речь, увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный Президентом Украины. И тогда мы с вами получим от них выводы. Я позвонил Букиккио ... сказал: "Я вам обещаю, мы отправим законопроект, который будет подписан Президентом Украины, чтобы его рассмотрела Венецианская комиссия", - рассказал Зеленский.