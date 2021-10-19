РУС
Разумков – Зеленскому о законе об олигархах: Ни разу готовый текст закона не передавался в Венецианскую комиссию. Президента перед интервью должны о таком предупреждать

Разумков – Зеленскому о законе об олигархах: Ни разу готовый текст закона не передавался в Венецианскую комиссию. Президента перед интервью должны о таком предупреждать

Экс-спикер ВР Дмитрий Разумков был удивлен заявлением президента Владимира Зеленского о том, что в Венецианской комиссии сейчас нет текста закона о деолигархизации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам.

"Потому что ни одного раза за два года нашей работы готовый текст закона не передавался на рассмотрение Венецианской комиссии. Те коллеги, кто готовят президенту информацию перед интервью должны об этом предупреждать", - отметил Разумков.

Нардеп предполагает, что мог договорится с Джанни Буккикио относительно направления в комиссию закона о деолигархизации.

"Мы знаем, что вопрос закона №5599 будет рассматриваться в декабре. Какой будет текст? Логично, что они могут просить уже конечный вариант дополнительно, который был проголосован в стенах Верховной Рады с теми всеми правками или с одной правкой (если будет фальсификация в комитете). Это мы уже посмотрим", - пояснил политик.

Отметим, что ранее в эфире телеканала ICTV Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венецианская комиссия и ее глава Букиккио были "удивлены", что им "отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение, то есть не совсем понятный документ".

"Мало того, что он не был проголосован и не прошел второе чтение, он был не подписан Президентом Украины. То есть он хотел бы, и это его прямая речь, увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный Президентом Украины. И тогда мы с вами получим от них выводы. Я позвонил Букиккио ... сказал: "Я вам обещаю, мы отправим законопроект, который будет подписан Президентом Украины, чтобы его рассмотрела Венецианская комиссия", - рассказал Зеленский.

+14
+10
Он и так недоумок. Зачем его об этом предупреждать?
19.10.2021 10:45 Ответить
Недоумки 73% населения нашей Страны!!! А вот зеля еще тот доумок, просто ему похрен как и что врать люмпену. Схавают любое из уст кумира!
19.10.2021 12:15 Ответить
эти 73процента недоумков тебе кумира выбрали на прошлых выборах
19.10.2021 12:47 Ответить
-Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. (c)
19.10.2021 10:46 Ответить
Зелень живе папанятіям. Маладиє ж риганали.
19.10.2021 10:49 Ответить
Вся країна спостерігала за фальсифікацією постанови РНБО проти так званих "ворів у законі".
Те саме відбувається у всьому законодавстві. Вперше в історії України депутати не знають за що голосують. За вивіску- як зебіли на виборах. Що це , бляха, за ігрища ?
19.10.2021 10:50 Ответить
зеленське так хоче посадити Порошенка, що плює на всі закони привселюдно. ну дивись сцикло щоб ми не плюнули, бо втомишся з бєбєням.
19.10.2021 10:53 Ответить
Экс-.................. (сказал, заметил, был удивлён) дальше можно не читать...., ОНО в печали!
19.10.2021 10:56 Ответить
Мразумков опять развонялса
19.10.2021 11:01 Ответить
19.10.2021 11:02 Ответить
Кого він учить! Юриста!
19.10.2021 11:06 Ответить
Навіщо? Зекриса і так вже наговорив собі довічне з конфіконфискацией хай трендить
19.10.2021 11:22 Ответить
Никто ему ничего по закону не сделает, узбагойся.
19.10.2021 11:34 Ответить
Сделаем,и тебя сделаем недогражданином без права голоса,как в странах Балтии)
19.10.2021 11:55 Ответить
Ваш мальчік сядєт.
19.10.2021 13:39 Ответить
Не мой, а ваш. Это вы его избирали.
19.10.2021 14:53 Ответить
Зеля врет как дышит, сказывается привычка лицедействовать, же народ все схавает
19.10.2021 11:30 Ответить
Имела ввиду зенарод
19.10.2021 11:31 Ответить
Хоть передавался в Венецианскую комиссию, хоть нет, это никакой роли не играет, её мнение в лучшем случае можно принять "к сведению".
19.10.2021 11:32 Ответить
 
 