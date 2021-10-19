РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10738 посетителей онлайн
Новости
1 821 8

Разумков попросил Арахамию согласовать его назначение в комитет по вопросам свободы слова: К сожалению для коллег, я сейчас являюсь членом фракции "СН"

Разумков попросил Арахамию согласовать его назначение в комитет по вопросам свободы слова: К сожалению для коллег, я сейчас являюсь членом фракции

Экс-спикер Дмитрий Разумков написал заявление главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, чтобы согласовать своё назначение в комитет по вопросам свободы слова.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

По словам Разумкова, он обратился к Арахамии, так как до сих пор является членом фракции, а заявление о выходе он не писал, и его не исключали из ее состава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков – Зеленскому о законе об олигархах: Ни разу готовый текст закона не передавался в Венецианскую комиссию. Президента перед интервью должны о таком предупреждать

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, является ли он сейчас членом фракции "СН" автоматически, экс-спикер заявил: "К сожалению для коллег, да".

Он рассказал, что Арахамия пока не ответил на это заявление.

Говоря о том, будет ли он формировать свою группу в случае исключения из фракции, Разумков подчеркнул: "Нужно формировать не свою группу, а группу тех, кто будет, действительно, отстаивать те принципы и ценности, с которыми мы шли в 2019 году. Пока был председателем Верховной Рады, это было делать немного тяжело, потому что ты не можешь занимать позицию исключительно одной фракции, даже той, с партией которой ты пришёл. Сейчас будет больше времени и возможности, чтобы убеждать коллег, наконец-то, вернуться ко всему тому, что обещалось людям в 2019 году. Уже этим занимаюсь".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Подписание Стефанчуком закона об олигархах могут обжаловать в КС, - Разумков. ВИДЕО

Отметим, что по состоянию на 10.50 на сайте парламента в карточке нардепа указано, что Дмитрий Разумков не входит ни в одну из фракций.

Автор: 

ВР (29399) Арахамия Давид (995) Разумков Дмитрий (1522) Слуга народа (2660)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а нащо агрохімії лобіювати, якщо ЄрЗе вже дав команду вигнати разумкова з нардепів?
показать весь комментарий
19.10.2021 10:59 Ответить
це такий прикол над бібізянкою.
разумков то знає, що арахламія вміє добре лобіювати тіко зеленському )
показать весь комментарий
19.10.2021 11:00 Ответить
що цікаво, він вперше заявив, що ніби стає членом слуг уродів "автоматично", але заяви про повернення у фракцію не пише... Для майбутнього суду це може стати прецендентом...
показать весь комментарий
19.10.2021 11:02 Ответить
а нафига ему писать "заяву про повернення", если он НЕ ПИСАЛ "заяву про вихід"?
Зе-тыпилы все делают "через за..ницу" этим теперь Разумков и пользуется и тролит их.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:06 Ответить
заяву про вихід він писав однозначно: це вимога Регламенту ВР, згідно якого член президії має бути позафракційним
показать весь комментарий
19.10.2021 11:29 Ответить
бла-бла-бла...
Когда это у "Слуг" что-то было "по регламенту"?
Разумков в интервью однозначно сказал: "Заяву НЕ писал".
Был "позафракційним" БЕЗ заявы.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:41 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 11:25 Ответить
Может я и ошибаюсь, но не могу отделаться от ощущения, что Разумкова олигархи начинают готовить на замену Зеленскому.
показать весь комментарий
19.10.2021 12:53 Ответить
 
 