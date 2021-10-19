Разумков попросил Арахамию согласовать его назначение в комитет по вопросам свободы слова: К сожалению для коллег, я сейчас являюсь членом фракции "СН"
Экс-спикер Дмитрий Разумков написал заявление главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, чтобы согласовать своё назначение в комитет по вопросам свободы слова.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.
По словам Разумкова, он обратился к Арахамии, так как до сих пор является членом фракции, а заявление о выходе он не писал, и его не исключали из ее состава.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, является ли он сейчас членом фракции "СН" автоматически, экс-спикер заявил: "К сожалению для коллег, да".
Он рассказал, что Арахамия пока не ответил на это заявление.
Говоря о том, будет ли он формировать свою группу в случае исключения из фракции, Разумков подчеркнул: "Нужно формировать не свою группу, а группу тех, кто будет, действительно, отстаивать те принципы и ценности, с которыми мы шли в 2019 году. Пока был председателем Верховной Рады, это было делать немного тяжело, потому что ты не можешь занимать позицию исключительно одной фракции, даже той, с партией которой ты пришёл. Сейчас будет больше времени и возможности, чтобы убеждать коллег, наконец-то, вернуться ко всему тому, что обещалось людям в 2019 году. Уже этим занимаюсь".
Отметим, что по состоянию на 10.50 на сайте парламента в карточке нардепа указано, что Дмитрий Разумков не входит ни в одну из фракций.
разумков то знає, що арахламія вміє добре лобіювати тіко зеленському )
Зе-тыпилы все делают "через за..ницу" этим теперь Разумков и пользуется и тролит их.
Когда это у "Слуг" что-то было "по регламенту"?
Разумков в интервью однозначно сказал: "Заяву НЕ писал".
Был "позафракційним" БЕЗ заявы.