Статьи Путина и Медведева направлены на то, чтобы поддерживать антиукраинские настроения в российском обществе, - "слуга народа" Потураев

Статьи Путина и Медведева направлены на то, чтобы поддерживать антиукраинские настроения в российском обществе, -

Россия в очередной раз демонстрирует свою неуступчивость и желание говорить с Украиной исключительно с позиции силы.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Видим уже такие довольно стандартные приемы россиян. Считаю, здесь нет чему удивляться. А новых идей в статье Медведева нет. Единственное, на что здесь нужно обратить внимание - их озабоченность, что Украина продолжает определять свою самоидентификацию", - подчеркнул парламентарий.

По словам Потураева, если до 2014 года можно было говорить: украинцы находятся в этом поиске, то после известных событий все видят, что самоидентичность уже есть.

"Просто сейчас происходит процесс ее становления, который, кстати, является постоянным и перманентным, потому что человек всю жизнь соотносит себя с другими и с миром. Украинцы четко себя ассоциируют с цивилизованным пространством, с западной (в широком смысле этого слова) цивилизацией. С этим у нас проблем нет", - отметил нардеп.

Читайте: Епифаний - России: "Мать" - здесь, а вы даже не "мачеха", вы - "дочь"

"Россия демонстрирует догматичность своей политики, которая досталась им в наследство от советской внешней политики. Они упорно стоят на своем. Но это признак не силы, а отсутствие гибкости мышления и возможности находить какие-то полезные, в первую очередь, для них идеи. Это то, от чего страдал Советский Союз. Собственно, речь идет об одном из главных факторов того, что привело к его распаду и "смерти".

Такие статьи, как Путина и Медведева, направлены и на то, чтобы поддерживать напряжение, враждебность по отношению к Украине и антиукраинские настроения в российском обществе. Опять же, ничего нового мы здесь не видим", - добавил парламентарий.

Потураев подчеркнул, что эти статьи вряд ли могут повлиять на встречу глав МИД стран "нормандской четверки".

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ "Какие "приветы" передает РФ накануне переговоров в нормандском формате?"

Также читайте: Россия в вопросе Донбасса продолжает играть в чехарду, хотя Украина предлагала "оливковую ветвь", - "слуга народа" Юраш

+3
А статті і інтерв'ю зеленського спрямовані на підтримку проросійськості нашого населення.
От така незадача.
19.10.2021 11:04 Ответить
+3
19.10.2021 11:11 Ответить
+2
дякую, кеп!
а я думав, що це для поліпшення кліматичних змін
19.10.2021 11:08 Ответить
Очень странный комментарий. По-вашему "СН" это патриоты Украины, которые рвут рашистов как Тузик тряпку? Что-то я такого греха за зеленомордыми не наблюдал, скорее напротив

Поставки российского угля в Украину в июле выросли в три раза - СМИ
19.10.2021 11:16 Ответить
Ты завещание написал, руцьке?
19.10.2021 11:44 Ответить
козломордым слово не давали,пшел найух
19.10.2021 12:12 Ответить
честно - отвлекли и не дочитал статью до конца
19.10.2021 12:18 Ответить
19.10.2021 11:11 Ответить
Це нам лист. Там все про нас і про їх плани щодо нас. І вибір у нас невеликий, або ми стріляємо по них, або вони стріляють нам у потилицю.
19.10.2021 11:15 Ответить
"грустная песенка
трень-брень балалаечка..."



"был бы рояль,был бы рояль,
было б совсем другое дело..."

19.10.2021 11:17 Ответить
19.10.2021 11:20 Ответить
И что в этой "новости" нового? Все, кто более или менее интересуется этим вопросом, общается в чат-рулетке, читает кацапские форумы знает, что 90% ватных "братьев" хотят уничтожения Украины и украинцев. Чтобы как раньше - жрать за наш счет и руками украинцев осваивать их бескрайнюю Северную Мерзоту
19.10.2021 11:22 Ответить
Эти статьи не писали ни ***** ни Окурок. Их писали кацапские пропагандоны.
19.10.2021 11:27 Ответить
19.10.2021 11:31 Ответить
Я вот не понимаю, а зачем вообще комментировать статьи этих двух запоребриковых клоунов? Тем более, если они направлены на внутреннее потребление.
19.10.2021 12:01 Ответить
 
 