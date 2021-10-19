Статьи Путина и Медведева направлены на то, чтобы поддерживать антиукраинские настроения в российском обществе, - "слуга народа" Потураев
Россия в очередной раз демонстрирует свою неуступчивость и желание говорить с Украиной исключительно с позиции силы.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Видим уже такие довольно стандартные приемы россиян. Считаю, здесь нет чему удивляться. А новых идей в статье Медведева нет. Единственное, на что здесь нужно обратить внимание - их озабоченность, что Украина продолжает определять свою самоидентификацию", - подчеркнул парламентарий.
По словам Потураева, если до 2014 года можно было говорить: украинцы находятся в этом поиске, то после известных событий все видят, что самоидентичность уже есть.
"Просто сейчас происходит процесс ее становления, который, кстати, является постоянным и перманентным, потому что человек всю жизнь соотносит себя с другими и с миром. Украинцы четко себя ассоциируют с цивилизованным пространством, с западной (в широком смысле этого слова) цивилизацией. С этим у нас проблем нет", - отметил нардеп.
"Россия демонстрирует догматичность своей политики, которая досталась им в наследство от советской внешней политики. Они упорно стоят на своем. Но это признак не силы, а отсутствие гибкости мышления и возможности находить какие-то полезные, в первую очередь, для них идеи. Это то, от чего страдал Советский Союз. Собственно, речь идет об одном из главных факторов того, что привело к его распаду и "смерти".
Такие статьи, как Путина и Медведева, направлены и на то, чтобы поддерживать напряжение, враждебность по отношению к Украине и антиукраинские настроения в российском обществе. Опять же, ничего нового мы здесь не видим", - добавил парламентарий.
Потураев подчеркнул, что эти статьи вряд ли могут повлиять на встречу глав МИД стран "нормандской четверки".
