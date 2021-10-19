Представительство ЕС призывает Раду уже сегодня принять поправки в закон о НАБУ

Представительство Европейского Союза в Украине призвало Верховную Раду уже сегодня принять поправки №5459-1 в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Представительства ЕС в Украине в Твиттере.

"Важно, чтобы поправки 5459-1 в закон о НАБУ были приняты Верховной Радой сегодня. Это будет гарантировать независимость и эффективность Национального антикоррупционного бюро, ключевого для достижения ощутимых результатов в противодействии коррупции высокого уровня. ЕС рассчитывает на преданность Верховной Рады этой борьбе",- следует из сообщения.

Напомним, 21 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект №5459-1 о приведение в соответствие с Конституцией Украины закона о Национальном антикоррупционом бюро (НАБУ).

Законопроект предлагает изменить статус НАБУ и сделать его центральным органом исполнительной власти со специальным статусом (сегодня НАБУ является государственным правоохранительным органом - ИФ). При этом оговаривается, что требования Кабинета министров по формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на Национальное бюро.

Документ предусматривает, что изменение статуса НАБУ не требует каких-либо дополнительных мероприятий, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.

Авторы законопроекта предлагают убрать норму, по которой НАБУ создает президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада может принять закон, закрепляющий за Кабмином назначение руководителя НАБУ. Шансы достаточно высоки, - Разумков