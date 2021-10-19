Представительство ЕС призывает Раду уже сегодня принять поправки в закон о НАБУ
Представительство Европейского Союза в Украине призвало Верховную Раду уже сегодня принять поправки №5459-1 в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Представительства ЕС в Украине в Твиттере.
"Важно, чтобы поправки 5459-1 в закон о НАБУ были приняты Верховной Радой сегодня. Это будет гарантировать независимость и эффективность Национального антикоррупционного бюро, ключевого для достижения ощутимых результатов в противодействии коррупции высокого уровня. ЕС рассчитывает на преданность Верховной Рады этой борьбе",- следует из сообщения.
Напомним, 21 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект №5459-1 о приведение в соответствие с Конституцией Украины закона о Национальном антикоррупционом бюро (НАБУ).
Законопроект предлагает изменить статус НАБУ и сделать его центральным органом исполнительной власти со специальным статусом (сегодня НАБУ является государственным правоохранительным органом - ИФ). При этом оговаривается, что требования Кабинета министров по формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на Национальное бюро.
Документ предусматривает, что изменение статуса НАБУ не требует каких-либо дополнительных мероприятий, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.
Авторы законопроекта предлагают убрать норму, по которой НАБУ создает президент.
