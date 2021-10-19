РУС
Арьев о статье Медведева: Зеленскому посылают месседжи, что с ним не собираются договариваться

Статья экс-президента Медведева об Украине является доказательством того, что он без разрешения Путина даже не берет в руки свой "iPhone".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, говорится в материале "Какие "приветы" передает РФ накануне переговоров в нормандском формате?".

По словам парламентария Зеленского в РФ не рассматривают как игрока на геополитической арене.

"Москва показала, что будет ждать другого. Кого - понятно, что будут делать ставку на Медведчука, которому Зеленский сейчас помогает консолидировать электорат, делая вид, что есть уголовное преследование. Правда, почему-то Медведчук по обвинению в государственной измене получает не пребывание в следственном изоляторе, а очередной домашний арест. А его дело вообще всплывает только тогда, когда у Банковой "подгорают тылы" из-за скандалов, связанных с делом "вагнеровцев", отмыванием средств Коломойского, оффшорами и сознательным недекларированием доходов нынешнего президента", - отметил Арьев.

"Зеленскому посылают такие месседжи, что с ним не собираются договариваться. Здесь у него, в принципе, и маневров не очень много. От него ждут полной сдачи или ему будут передавать "приветы" через слив информации о том, какие суммы он в свое время получал из российского бюджета, о чем тоже говорилось напрямую в статье Медведева", - добавил нардеп "ЕС".

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.

Также читайте: Статьи Путина и Медведева направлены на то, чтобы поддерживать антиукраинские настроения в российском обществе, - "слуга народа" Потураев

Арьев Владимир (663) Медведев Дмитрий (4132) путин владимир (32078) россия (96970)
Топ комментарии
+8
Лялька напхана тирсою неспроможна на самостійне мислення та діяльність ,дійство відбувається згідно з сценарієм та волею ляльководів !!!))
показать весь комментарий
19.10.2021 11:38 Ответить
+7
Лялька напхана тирсою не розуміє що для ***** він ніхто і звати ніяк.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:33 Ответить
+6
Да. А чого довбень не розуміє і шукає підходи до хутінських підборів ?
Мріє привселюдно получити підсрачників ?
показать весь комментарий
19.10.2021 11:39 Ответить
А меня больше пугает что ***** с Зеленским договорится чем то что с ЗЕ не собираются договариваться
показать весь комментарий
19.10.2021 11:30 Ответить
путін тупо торгується за право призначити зустріч з Зеленським, тому що розуміє що на зустрічі ніяких поступок від України не буде. Потрібно посилати зворотні меседжі, що Зеленський поспішає зустрітись з путіним поки той не помер від старості і поки росія не розвалилась.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:56 Ответить
А зепацюк не помер від передозу ?круті меседжі в зесрані)))
показать весь комментарий
19.10.2021 11:58 Ответить
Апро що може домовлятися ляльковод з лялькою ???)))
показать весь комментарий
19.10.2021 11:31 Ответить
Лялька напхана тирсою не розуміє що для ***** він ніхто і звати ніяк.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:33 Ответить
Лялька напхана тирсою неспроможна на самостійне мислення та діяльність ,дійство відбувається згідно з сценарієм та волею ляльководів !!!))
показать весь комментарий
19.10.2021 11:38 Ответить
Та куди його вже тільки не посилають!
показать весь комментарий
19.10.2021 11:34 Ответить
З самого початку Зе хтів тільки подивитись кримлівському вилупку у вічі. А договоритись по середині... Дніпра, мабудь.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:34 Ответить
Моніку тільки в баню викликають, щоб на роялі сбряцав...
показать весь комментарий
19.10.2021 11:36 Ответить
Херня. Кацапы вообще ни с кем не собираются договариваться. Это же дикари с лишней хромосомой.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:38 Ответить
Да. А чого довбень не розуміє і шукає підходи до хутінських підборів ?
Мріє привселюдно получити підсрачників ?
показать весь комментарий
19.10.2021 11:39 Ответить
К чему сей вопрос?
показать весь комментарий
19.10.2021 11:47 Ответить
Арьев "забыл"сказать, что только при Президенте Зеленском начали душить Медведчука.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:38 Ответить
Хоть бы он не удушился в собственной сауне.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:40 Ответить
Не смішіть мої капці , що зебабуін душить мертветчука , бо це вже занадто😆
показать весь комментарий
19.10.2021 11:43 Ответить
не смешите про "душить медвечука"... для ЗЕлохтората крутят очередную имитацию под радостные повизгивания зрителей "квартала". Медвечук спокойно себе живет в своем имении и ни в чем себе не отказывает, тем более, что кремлевскому ху@лу на воле он теперь уже и не нужен ибо за него вполне справляется ЗЕко-***** - так развалить экономику, перекрыть финансирование оборонке, разгадить отношения с внешними партнерами Украины, слить спецоперации своей разведки, как это делает нынешнее шапито уже 2.5 года, у Медвечука не получилось бы... Медвечук не оправдал ожидания ху@ла, в отличии от "новых лиц"...
показать весь комментарий
19.10.2021 12:43 Ответить
А что, Арьев о чем то хочет договариваться с кремлем? Просто непонятно его огорчение. Реалисты давно свыклись с мыслью, что полноценная война с московией - дело времени. Что, к сожалению нам придется потерять десятки тысяч лучших сыновей Украины в этой войне. Что придется проводить мобилизацию. Но именно такой должна быть цена Независимости, чтоб и через 100 лет наши потомки помнили, какой ценой она им досталась и чего стоит возможность вывесить на своем балконе украинский флаг. Чтоб не продали эту независимость за низкие тарифы или дешевый газ.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:39 Ответить
Арьев - никто.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:46 Ответить
ты кто?
показать весь комментарий
19.10.2021 11:53 Ответить
Я его избиратель, контактирующий с другими избирателями. Там интересная компания - Арьев, Головатый, Заяц, какже, общался
показать весь комментарий
19.10.2021 14:39 Ответить
дегенерат ты зелёный,который в угоду пуйлу голосовал за "рассмеши комика",чтоб ослабить воюющую страну...а Арьев человек,в отличии от таких как ты)
показать весь комментарий
19.10.2021 15:18 Ответить
Мне не о чем с вами говорить, слава Богу. 💩
показать весь комментарий
19.10.2021 15:29 Ответить
Ну и катись за поребрик , нефиг тут умничать и унижать нормальных украинцев !
показать весь комментарий
19.10.2021 16:01 Ответить
Я к вам в соседи не стремлюсь.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:11 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 12:26 Ответить
Ти лошара , брехло і наркоша 😡
показать весь комментарий
19.10.2021 16:04 Ответить
договариваются - зрада. не договариваются - зрада.
показать весь комментарий
20.10.2021 02:06 Ответить
 
 