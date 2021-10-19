Арьев о статье Медведева: Зеленскому посылают месседжи, что с ним не собираются договариваться

Статья экс-президента Медведева об Украине является доказательством того, что он без разрешения Путина даже не берет в руки свой "iPhone".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, говорится в материале "Какие "приветы" передает РФ накануне переговоров в нормандском формате?".

По словам парламентария Зеленского в РФ не рассматривают как игрока на геополитической арене.

"Москва показала, что будет ждать другого. Кого - понятно, что будут делать ставку на Медведчука, которому Зеленский сейчас помогает консолидировать электорат, делая вид, что есть уголовное преследование. Правда, почему-то Медведчук по обвинению в государственной измене получает не пребывание в следственном изоляторе, а очередной домашний арест. А его дело вообще всплывает только тогда, когда у Банковой "подгорают тылы" из-за скандалов, связанных с делом "вагнеровцев", отмыванием средств Коломойского, оффшорами и сознательным недекларированием доходов нынешнего президента", - отметил Арьев.

"Зеленскому посылают такие месседжи, что с ним не собираются договариваться. Здесь у него, в принципе, и маневров не очень много. От него ждут полной сдачи или ему будут передавать "приветы" через слив информации о том, какие суммы он в свое время получал из российского бюджета, о чем тоже говорилось напрямую в статье Медведева", - добавил нардеп "ЕС".

